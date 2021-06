LA COURONNE est l’une des séries télévisées les plus populaires sur Netflix et reviendra pour une cinquième saison dans un proche avenir.

Mais qui joue le prince Andrew ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Tom Byrne (à gauche) dans le rôle du prince Andrew dans The Crown[/caption]

Qui joue le prince Andrew dans The Crown ?

Andrew a été joué par deux acteurs dans The Crown à ce jour : Marlo Woolley et Tom Byrne.

Marlo, dans son seul rôle majeur à ce jour, a joué le personnage controversé comme un enfant dans la troisième saison.

Andrew a passé plus de temps à l’écran lors de la quatrième saison, lorsqu’il était joué par Tom.

Le jeune homme de 25 ans a dépeint une version arrogante du deuxième fils aîné de la reine pendant son adolescence.

À ce stade, Andrew avait démissionné de ses fonctions royales à la suite de son interview controversée dans Newsnight sur les liens avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein en 2019.

Tom a révélé ce que c’était que de jouer le personnage au milieu de la controverse dans une interview de 2020 avec Ville & Pays.

Il a déclaré: «Les gens vont apporter leurs perceptions du prince Andrew à regarder [him in] La Couronne de toute façon, je n’avais pas besoin d’y porter mon propre jugement.

« Je pensais que la meilleure chose à faire était de désactiver cette partie de mon cerveau. Ce n’était tout simplement pas utile pour moi de m’engager avec ce genre de choses – d’autant plus que je ne faisais que jouer [him as] un jeune de 20 ans.

Les rapports suggèrent que Netflix a du mal à recruter un acteur pour jouer le personnage dans la cinquième saison de The Crown.

La plate-forme de streaming serait à la recherche d’un acteur de renom dans la trentaine ou la quarantaine.

Netflix a démenti ces informations.

Quelles sont les principales intrigues concernant le prince Andrew dans The Crown ?

Il n’y a pas eu beaucoup d’histoires sur Andrew dans The Crown.

La quatrième saison s’est principalement concentrée sur le mariage du prince Charles avec Diana.

Mais nous nous attendons à voir beaucoup plus d’Andrew dans la cinquième saison.

Les scénarios suivants sont FICTION basés sur des faits et sont NE PAS de vrais récits de ce qui s’est passé dans la vraie vie.

Relation avec Koo Stark

Andrew était en couple avec le photographe et actrice américain Koo Stark avant d’épouser Sarah Ferguson en 1986.

Dans l’épisode intitulé « Favoris », Andrew parle à sa mère de sa relation avec Koo.

La reine la décrit comme « la jeune actrice américaine racée » – suggérant qu’elle n’était pas fan de Koo.





Le « meilleur » héritier

Dans l’épisode intitulé « 48:1 », Andrew dit à sa mère qu’il a choisi le prince Edward pour être le témoin de son mariage avec Fergie.

La reine s’attendait à ce que Charles remplisse le rôle de son frère aîné.

Andrew lui dit également qu’il est un héritier du trône plus approprié que Charles.

