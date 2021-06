Alors que la Couronne se concentre sur le long règne de la reine, il n’est que juste de donner à sa sœur, la princesse Margaret, une partie des projecteurs.

Au cours de la série, la comtesse de Snowdon a principalement été interprétée, non pas par une, mais deux actrices.

Alors que Claire Foy a été choisie pour incarner la reine au début de son règne, Vanessa Kirby a été choisie pour incarner la princesse Margaret[/caption]

Qui joue la princesse Margaret dans The Crown ?

Au cours des deux premières saisons, le créateur Peter Morgan avait en tête Vanessa Kirby.

L’actrice britannique, vue dans Mission Impossible : Fallout (2018) aux côtés de Tom Cruise et Pieces of a Woman (2020) dresse le portrait d’une jeune princesse Margaret et sa performance a été époustouflante.

Mais alors que Claire Foy a cédé la couronne à Olivia Colman, Vanessa n’a pas eu d’autre choix que de dire au revoir à la princesse bien-aimée.

« La Couronne a été le meilleur moment de ma vie », a-t-elle déclaré Le gardien en 2018. « Dire au revoir était affreux, je l’ai vraiment peiné, en fait. »

Et qui de mieux pour prendre la relève que l’excentrique Helena Bonham Carter en tant que rebelle royale vivace?

L’actrice de 55 ans incarne Margaret dans les saisons trois et quatre de la série à succès Netflix et devrait être remplacée par Lesley Manville dans la cinquième saison à venir de The Crown.

Quelles sont les principales intrigues concernant la princesse Margaret dans The Crown ?

Vanessa Kirby dans le rôle de la princesse Margaret dans The Crown[/caption]

Une rivalité récurrente avec la reine

L’un des principaux points de l’intrigue de la première saison de The Crown oppose la reine aux membres de sa propre famille alors qu’elle se réconcilie avec le poids de la couronne, après la mort du roi George en 1952.

La princesse Margaret ne fait pas exception. Contrairement à sa sœur aînée, la plus jeune fille de George VI rêve d’être sous les projecteurs mais regrette d’avoir été éclipsée par Elizabeth.

Progressivement, et tout au long de la première série, un fossé se développe entre les sœurs autrefois proches.

Et cela ne s’améliore pas car le cœur de Margaret bat pour un homme dont elle devrait rester loin.

Vanessa incarne la jeune princesse dans les deux premières saisons de The Crown[/caption]

Une liaison avec Peter Townsend provoque une querelle

Les téléspectateurs découvrent la liaison de la princesse Margaret avec Peter Townsend dans le troisième épisode de la première saison.

Récemment divorcé de sa première épouse Rosemary, l’officier de l’armée de l’air britannique envisage d’épouser Margaret qui espère que le mariage amoureux, avec sa sœur à la tête du Commonwealth, sera soutenu.

Mais lorsque les tourtereaux demandent sa bénédiction pour se marier, et bien que la reine soutienne d’abord la relation, Margaret et Peter se heurtent à l’opposition du secrétaire privé Tommy Lascelles et de la reine mère.

Le Royal Marriages Act de 1772 interdit au couple de se marier sans autorisation jusqu’à ce que Margaret atteigne l’âge de 25 ans.

La reine est confrontée à de nombreux dilemmes difficiles dans la première saison de The Crown[/caption]

Le couple reçoit le soutien du public à la suite d’un article de journal et Elizabeth accepte bientôt que sa sœur épouse Peter une fois qu’elle sera majeure.

Mais alors qu’il s’apprête à être affecté à Bruxelles, Peter est bientôt la cible de Tommy Lascelles qui, face à sa popularité grandissante, juge important de le faire affecter plus tôt qu’initialement promis.

La fin de la première saison voit le pays divisé sur leur relation alors que le Parlement donne son feu vert tandis que l’Église d’Angleterre n’est pas d’accord.

Après avoir demandé conseil à son oncle Edward, qui a abdiqué au nom de l’amour de Wallis Simpson, Elizabeth dit à Margaret dévastée qu’il lui est interdit d’épouser Peter, qui part alors pour Bruxelles.

Dans la deuxième saison, Margaret entend son ancien amant pour la première fois lorsque Peter lui dit qu’il est tombé et qu’il est fiancé à une femme plus jeune.

La nouvelle la pousse plus loin dans les bras du photographe Tony Armstrong-Jones

Matthew Goode a été choisi pour incarner Antony « Tony » Armstrong-Jones dans la deuxième saison de The Crown[/caption]

Margaret rencontre enfin son partenaire

Après avoir accepté une proposition de l’ami proche Billy Wallace, Margaret rompt les fiançailles après avoir trouvé son fiancé ivre et se remettre des blessures qu’il a reçues lors d’un duel.

Elle rencontre bientôt Tony Armstrong-Jones lors d’une fête et accepte de le laisser la prendre en photo. Plus tard, elle se faufile dans son studio pour une autre séance et lui demande d’envoyer une de ses photos à la presse.

La photo, sur laquelle elle semble légèrement vêtue, est publiée et choque les masses.

Lorsqu’elle découvre le nouvel amour de Peter, Margaret pousse Tony à se marier. Bien que réticent au début, Tony accepte rapidement, mais sa réputation, en tant que courtisans sont prompts à découvrir sa chaîne de relations avec les hommes et les femmes, n’est pas vue sous un jour positif.

Bien que consciente de la réputation de Tony, Elizabeth décide de donner sa bénédiction à sa sœur, exigeant seulement qu’elle attende la naissance de son troisième enfant – le prince Andrew – pour annoncer ses fiançailles.

Les mois passent et Margaret et Tony finissent par se marier à l’abbaye de Westminster.

Helena Bonham Carter incarne Margaret dans les saisons 3 et 4 de The Crown[/caption]

Dans la troisième saison, cependant, et malgré la naissance de leurs deux enfants Sarah et Arthur, la relation de Margaret et Tony s’effondre.

Margaret prend bientôt un amant, Roddy Llewellyn. Mais comme la relation s’effondre également, elle tente de se suicider.

La folle d’amour Margaret trouve du réconfort lorsque sa sœur aînée lui rend visite. Les deux sœurs ravivent leur relation étroite à la fin du mariage de la comtesse de Snowdon.

Helena Bonham Carter quittera sa place dans le casting de The Crown et laissera la place à Lesley Manville pour reprendre le rôle[/caption]

Margaret est progressivement privée d’engagements royaux

Sa personnalité affirmée et exubérante ne plaît pas à tout le monde, à tel point que, tout au long du spectacle, beaucoup s’opposent à l’implication de Margaret dans les engagements de la Couronne.

Mais après une tournée réussie aux États-Unis avec Tony, au cours de laquelle elle a aidé le Royaume-Uni à obtenir un précieux renflouement financier du président Lyndon B Johnson avec son aura extravertie, Margaret dit qu’elle veut s’impliquer davantage, demandant à sa sœur plus de missions.

Au cours de la saison quatre, cependant, et alors qu’elle comptait sur sa vie de royale active pour se remettre sur les rails après son divorce, Margaret est mise à l’écart alors que le prince Edward, le plus jeune enfant de la reine, devient majeur pour représenter la Couronne.

Helena Bonham Carter sur le tournage de The Crown[/caption]

Margaret retrouve ses cousins ​​perdus depuis longtemps

Alors qu’elle est moins présente dans la saison 4, (même si elle donne de précieux conseils à la reine en encourageant un mariage entre Charles et Camilla sur la base de son histoire d’amour avec Peter Townsend), l’épisode sept lui donne une place importante.

Suite à son divorce et alors qu’elle voit son rôle public se réduire, Margaret tombe dans la dépression et se fait même enlever une partie des poumons, en raison de sa forte consommation de tabac.

Elle voyage à l’étranger pour récupérer et consulte un thérapeute, déterminée à suivre les conseils de Charles. Lorsque la thérapeute mentionne ses cousines germaines décédées Nerissa et Katherine Bowes-Lyon, elle dévoile un secret vieux de plusieurs décennies.

Ne voulant pas abandonner ses cousins ​​– qui, découvre-t-elle, sont vivants et hospitalisés – Margaret affronte la reine mère. Selon elle, la famille n’avait d’autre choix que de nier l’existence des cousins.

Reconnaître l’existence de Nerissa et Katharinve aurait suscité des doutes sur la pureté de la lignée.

Margaret mentionne alors sa peur de devenir folle à son thérapeute qui la rassure et lui dit qu’elle ne connaîtra pas ce sort. Margaret se remet rapidement sur les rails même si elle ne cache pas sa déception en privé.