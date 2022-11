Qui joue John Major dans The Crown ?

JOHN Major a succédé en tant que Premier ministre à Margaret Thatcher en 1990, qui était auparavant jouée par Gillian Anderson dans la saison quatre.

Voici qui joue l’ancien Premier ministre dans la saison cinq du drame Netflix.

Getty

Jonny Lee Miller joue John Major dans le drame Netflix[/caption]

Qui joue John Major dans The Crown ?

L’ancien Premier ministre Sir John Major est joué dans la cinquième saison de The Crown par Jonny Lee Miller.

Miller a repris le rôle qui avait été précédemment joué brièvement dans un rôle de fond de la saison quatre par l’acteur Marc Ozall.

Sir John a été Premier ministre de 1990 à 1997 en remplacement de Margaret Thatcher.

Il a précédemment été chancelier de l’Échiquier et ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Thatcher de 1987 à 1990.

L’ancien Premier ministre a été très ouvert et honnête à propos de son opinion sur la dernière saison du drame royal, après l’avoir qualifié de “tonneau d’absurdités colportées sans autre raison que de fournir un impact dramatique maximal – et entièrement faux”.

Dans sa lettre, Sir John a écrit : « Netflix pourrait bien considérer que toute publicité est une bonne publicité.

En savoir plus sur John Major LES FOUS DE LA COURONNE Les anciens Premiers ministres dénoncent la description « blessante » de la Couronne des relations avec la famille royale “FICTION MALVEILLANTE” John Major appelle la nouvelle série de The Crown “un baril de bêtises”

« Mais je leur assure que ce n’est pas le cas – surtout quand cela manque de respect à la mémoire de ceux qui ne sont plus en vie, ou met des mots dans la bouche de ceux qui sont encore en vie et qui ne sont pas en mesure de se défendre.

“La fiction ne doit pas être présentée comme un fait.”

Pourquoi Jonny Lee Miller est-il connu ?

Miller est probablement mieux connu pour son interprétation de Sick Boy dans Trainspotting de Danny Boyle et sa suite T2 Trainspotting.

Il a également été acclamé par la critique ces dernières années pour son rôle de Sherlock Holmes dans la série américaine Elementary, ainsi que pour le conte policier classique mettant en vedette Lucy Liu dans le rôle de Joan Watson et Natalie Dormer dans le rôle de Jamie Moriarty, de 2012 à 2019.

Avant cela, il avait fait de brèves apparitions dans Doctor Who, EastEnders, Casualty et Prime Suspect.

Miller est également apparu dans des films tels que Dark Shadows et Mansfield Park, ainsi que dans des séries telles que Eli Stone et Dexter.





Jonny Lee Miller est-il marié et a-t-il des enfants ?

Jonny était marié à l’icône hollywoodienne Angelina Jolie en 1996.

Le couple s’est rencontré après avoir travaillé ensemble sur le film d’action de 1995 Hackers – mais s’est séparé en 2000.

En 2006, il a commencé à sortir avec le mannequin et actrice de Law and Order Michele Hicks, et ils partagent un fils.

Le couple a divorcé en 2018.