CORONATION Street accueille toujours de nouveaux visages sur ses célèbres pavés.

Une actrice qui a décroché un rôle dans le feuilleton à succès d’ITV est Flaminia Cinque.

TVI

Flaminia Cinque est une actrice qui joue dans Corrie[/caption]

Qui est Flaminia Cinque ?

Flaminia Cinque est née à Cambridge en août 1964, elle a étudié le théâtre à la Bristol Old Vic Theatre School.

C’est une actrice connue pour son travail à la télévision, ainsi que sur grand écran et au théâtre.

La talentueuse star a également connu une carrière incroyable dans le doublage et parle couramment l’italien.

Au fil des ans, Flaminia a prêté sa voix à de nombreux personnages animés très appréciés.

Cela inclut d’être la voix d’Ester, dans Thomas & Friends.

Dans quelles émissions de télévision et films Flaminia Cinque a-t-elle été?

Coronation Street n’est pas la première fois que Flaminia apparaît dans un feuilleton.

Les fans peuvent la reconnaître pour son rôle dans EastEnders en 2018 où elle a joué DC Allingham – un policier qui a enquêté sur l’agression de Fred Lewis.

En 1998, elle est apparue dans un rôle similaire en tant que bureau de police appelé Olivia dans The Bill, avant de jouer Beth Mather dans Casualty en 2005.

Les autres crédits télévisés de Flaminia incluent Any Human Heart, Ultimate Force, The Ruth Rendell Mysteries et New Tricks.

Sur grand écran, l’actrice a joué dans The Knot, Leap Year et Made In Italy.

Elle est également apparue aux côtés d’Amanda Bynes dans son film à succès What A Girl Wants, et a même joué le rôle de la « corset lady » dans Bridget Jones – The Edge of Reason.

Flaminia Cinque est-elle mariée et a-t-elle des enfants ?

Flaminia n’est pas mariée mais elle est dans une relation à long terme.

Elle vit à Londres avec son partenaire Gerald Heward.

On ne sait pas si l’actrice a des enfants.

Qui joue Flaminia Cinque dans Coronation Street ?

Flaminia est arrivée sur les pavés de Corrie en mai 2023.

Elle joue la cousine de Brian Packham, Isabella, dans Coronation Street.

Au début, elle est apparue comme un parent gentil et éloigné, mais maintenant les fans craignent qu’elle essaie d’arnaquer le pauvre Brian.