THE Serpent est de retour sur BBC One ce soir (24 janvier) pour l’épisode 5.

La mini-série dramatique policière devrait également être diffusée sur Netflix et est basée sur l’arrestation en 1976 du fraudeur et tueur en série Charles Sobhraj.

Qui est dans le casting du Serpent?

Tahar Rahim comme Charles Sobhraj

L’acteur français jouera Charles, surnommé « The Serpent » et « The Bikini Killer ».

Il est le principal suspect d’une douzaine de meurtres non résolus en 1975 et 1976 en Inde, en Thaïlande et au Népal.

Tahar, 39 ans, l’acteur a également joué dans The Looming Tower de BBC Two (où il a joué Ali Soufan) et le film Mary Magdalene (comme Judas).

Jenna Coleman comme Marie-Andrée Leclerc

Jenna Coleman incarne Marie-Andrée Leclerc, la compagne et complice habituelle de Charles, souvent surnommée Monique.

L’actrice, 34 ans, a eu sa grande chance dans le feuilleton ITV Emmerdale en tant que Jasmine Thomas de 2005 à 2009.

Elle a également joué la compagne du docteur Clara Oswald dans Doctor Who de 2012 à 2015, avant de jouer le rôle principal dans ITV dram Victoria de 2016-2019.

Ellie Bamber comme Angela Knippenberg

Ellie, 23 ans, jouera le rôle d’Angela, l’épouse du diplomate junior Herman Knippenberg qui parle plusieurs langues.

Elle a joué dans la récente adaptation BBC One des Misérables et dans le populaire The Trial of Christine Keele dans le rôle de Mandy Rice-Davies.

D’autres caractéristiques notables pour Ellie incluent Orgueil et Préjugés et Zombies, Les Mousquetaires et Le Casse-Noisette et les Quatre Royaumes.

Billy Howle joue Herman Knippenberg

En parlant d’Herman, il est entraîné dans le paquet de mensonges de Charles après avoir été mis au courant des deux routards néerlandais disparus.

Billy, 31 ans, donnera vie au personnage de diplomate et a récemment joué Caden Finch dans MotherFatherSon, et le père de Rey dans Star Wars: The Rise of Skywalker.

Il a également joué Outlaw / King de Netflix et a également joué le Maître de Dunkerque.

Amesh Edireweera joue Ajay Chowdhury

Ajay est un autre des complices de Charles, joué par Amesh Edireweera.

Il est le commandant en second du tueur en série, il aide à attirer les voyageurs occidentaux.

Le premier rôle de cet Amesh sur le petit écran après avoir joué sur scène dans Shakespeare Live: The Tempest.

Mathilde Warnier joue Nadine Gires

Mathilde est la voisine de Charles Sobhraj et l’aide à commettre un autre crime.

Herman est kidnappé et Mathilde l’aide à réussir.

L’actrice française est connue pour avoir joué dans The Widow, World on Fire, Caprice, Wild Boys et Dynasty.

Fabien Frankel joue Dominique Renelleau

Dominique est un Français qui est un employé de Charles Sobhraj.

Frankel, 26 ans, a joué Fabian dans le film festif Last Christmas, et a également joué dans le téléfilm NYPD Blue.

Il est le fils de Caroline Frankel et du regretté acteur anglais Mark Frenkel, décédé en 1996.

Regardez l’épisode cinq de The Serpent TONIGHT, (24 janvier) à 21h sur BBC One.