Le drame policier de la BBC, Traces, a attiré les regards au début de 2021.

L’émission passionnante a des noms de télévision notables dans sa distribution – qui est en grande partie dirigée par des femmes.

Qui fait partie du casting du drame de la BBC Traces?

Molly Windsor

Molly est apparue pour la première fois dans les yeux du public après avoir joué dans le téléfilm The Unloved face à Samantha Morton en 2010.

La talentueuse actrice a remporté un BAFTA pour avoir joué Holly Winshaw dans Three Girls, à propos du scandale de toilettage de Rochdale,

Elle a également joué le rôle de Rose aux côtés de Katherine Kelly dans le drame télévisé Cheat.

Jennifer Spence

L’actrice canadienne Jennifer Spence est célèbre pour ses rôles dans Voyageurs et You Me Her.

Elle a également joué dans le spin-off du Bletchley Circle en tant qu’Olivia Mori.

Elle est également connue pour ses rôles dans Stargate Universe et Continuum.

Laura Fraser

Laura Fraser est surtout connue pour son rôle dans The Missing en tant que Eve Stone.

Elle a également joué dans le drame policier ITV The Loch.

Elle est apparue dans un certain nombre de grands films et émissions de télévision, notamment Better Call Saul, Breaking Bad, A Knight’s Tale et Lip Service.

Michael Nardone

Michael Nardone est peut-être mieux connu des téléspectateurs en tant que policier – depuis que l’acteur a joué un bobby dans une série d’émissions, notamment Line of Duty de la BBC, The Field of Blood, Privates et Silent Witness.

Nardone a également joué l’homme de main de Hugh Laurie dans le drame très populaire de la BBC The Night Manager.

L’année dernière, il a joué dans la série télévisée à suspense britannique Clique.

Martin Compston

Compston est surtout connu des fans sous le nom de flic de la corruption DS Steve Arnott.

L’acteur écossais est également apparu dans Mary Queen of Scots, Victoria et Ripper Street.

Il a également joué le riche magnat de Glaswegian Dan dans le drame ITV The Nest.

Laurie Brett

Brett est une actrice britannique surtout connue pour son rôle de Jane Beale dans EastEnders.

Elle a également joué Christine Mulgrew dans Waterloo Road.

Brett a joué dans la mini-série dramatique de Channel 4 Deadwater Fell l’année dernière.

Morayo Akandé

Akandé est connu pour avoir présenté dans le court métrage 1745, un film sur l’esclavage du XVIIIe siècle.

Elle a également réalisé et joué dans The Atkin Sisters.

John Gordon Sinclair

Sinclair est surtout connu pour avoir joué Gregory dans le film Gregory’s Girl de 1980.

Il a également joué dans la mini-série Ill Behavior en tant que Talbot.

Sinclair en vedette dans le téléfilm Diana and I.

Joana Borja

Borja a figuré dans la douzième série de Doctor Who en tant que Gabriela Camera.

Elle a également joué dans le drame de la BBC Lusitana Paixão.

Quand Traces sera-t-il le prochain à la télévision?

Traces est diffusé ce soir, mardi 18 janvier à 21h.

Tous les épisodes peuvent être visionnés sur BBC iPlayer.