Le dernier thriller de CHANNEL 5 est presque à nos portes alors que «The Intruder» sera diffusé à 21 heures le lundi de Pâques.

La série en quatre parties est centrée sur l’impact d’un cambriolage au domicile d’un couple fortuné.

De quoi parle Intruder?

Chacun des quatre épisodes sera diffusé à 21 heures des nuits consécutives, se terminant jeudi.

Les personnages principaux Sam et Rebecca sont des personnalités médiatiques basées dans une maison luxueuse située sur la côte, bien que les deux cachent tous les deux de sombres secrets qui pourraient jeter une grenade dans leur vie quotidienne apparemment parfaite.

Leur relation se transforme lentement en autocuiseur après que deux jeunes de la région ont tenté de pénétrer illégalement dans leur maison, dont un seul est parti en vie. Le couple décide de cacher certaines informations clés à la police.

Au fur et à mesure que la série se déroule, les téléspectateurs verront si le couple peut le maintenir ensemble et s’unir ou s’effondrer lentement alors que la tension commence à monter et que les murs de leurs mensonges se rapprochent d’eux.

La distribution d’Intruder comprend un certain nombre de visages familiers bien connus pour leurs rôles dans un certain nombre d’émissions de télévision britanniques populaires, voici la liste complète des acteurs clés.

Elaine Cassidy

Cassidy sera surtout connue des téléspectateurs pour ses rôles principaux dans des drames antérieurs tels que le thriller d’horreur Harper’s Island, le drame de corruption policière The Ghost Squad, The Paradise de BBC One et No Offense de Channel 4.

Dans Intruder, elle joue Rebecca, journaliste dans un journal local appelé Becksfield Gazette. Elle est également la moitié du couple principal, aux côtés de son mari Sam. Après que la vie de Rebecca ait été bouleversée, elle est obligée de se battre pour tout ce qu’elle a.

Tom Meeten

La majeure partie du travail précédent de Tom Meeten a été dans la comédie, aux côtés de Noel Fielding à la fois dans The Mighty Boosh et dans son projet de suivi, Luxury Comedy. Il était également un acteur récurrent dans l’émission de croquis basée sur les impressions Star Stories et Dave’s Crackanory.

Il joue Sam dans Intruder, qui est présentateur sur une station fictive de London Chat Radio, où il anime une émission téléphonique sur la politique et les affaires courantes qui suscite souvent des opinions controversées. Le nouveau drame de sa vie présenté par le cambriolage montre à quel point Sam est pauvre pour opérer dans les moments de stress.

Sally Lindsay

Sally Lindsay est depuis longtemps une habituée de nos écrans, les fans de savon sauront que Sally a passé une demi-décennie sur Coronation Street dans le rôle de Shelly Unwin.

Elle a également joué des rôles clés dans plusieurs grands projets télévisés, notamment Scott & Bailey d’ITV, Sky’s Mount Pleasant et Still Open All Hours de BBC One.

Intruder voit Lindsay assumer le rôle d’agente de liaison avec les familles Karen Bailey, chargée de s’occuper des familles qui ont été victimes de crimes traumatiques.

Helen Behan

Behan a connu un grand succès en travaillant aux côtés du meilleur réalisateur Shane Meadows dans des séries telles que This is England ’88 et ’90 ainsi que la série 2019 The Virtues.

Behan prend le rôle d’Angela, la patronne de Rebecca à la Becksfield Gazette dans Intruder. Elle est également l’une des personnes présentes à un dîner organisé dans la scène d’ouverture du premier épisode, donc témoin de la tentative d’effraction et de la tragédie qui a suivi. Cela signifie que Sam et Rebecca comptent sur elle pour faire correspondre sa version des événements à la leur.

Astuce Sonny Poon

Intruder marquera un début d’acteur pour Sonny Poon Tip, qui joue l’un des deux cambrioleurs adolescents. C’est apparemment un cas de mélange avec la mauvaise foule pour Syed, son personnage, qui est un artiste talentueux avec son cœur au bon endroit.

Adam Richardson

Bien que Richardson soit apparu dans un certain nombre de productions théâtrales, Intruder sera également son premier goût du jeu à l’écran. Il joue Tommy, l’autre des deux cambrioleurs. Le cerveau derrière l’opération, Tommy a longtemps été impliqué dans une vie de crime, vendant des biens volés à un gang criminel local.

Seamus Moran

Un pilier du feuilleton irlandais Fair City, Moran a joué le rôle du propriétaire de bistrot Mike Gleeson pendant 12 ans. Il a également figuré dans The Frankenstein Chronicles et The Tudors.

Intruder présente la chance à Moran de jouer Fitz, un agriculteur local ayant une influence considérable sur la ville de Becksfield grâce à ses liens avec le crime organisé de la région.

Shane Casey

Autrement connu sous le nom de Billy Murphy de la comédie de 2016 The Young Offenders, un rôle qu’il a repris pour la série télévisée dérivée de BBC Three, Casey joue Ron – le collègue de Sam à London Chat Radio.

Ron est également l’un des invités du célèbre dîner du premier épisode.

Simon Coury

Coury est l’un des membres les plus établis de toute la distribution, apparaissant dans plusieurs drames télévisés au cours de sa longue carrière, notamment Foyle’s War, Line of Duty et le drame de la Première Guerre mondiale 37 Days.

Il assume le rôle de l’inspecteur Lilley dans Intruder, le principal enquêteur sur les événements survenus chez Sam et Rebecca le soir de leur dîner. Il a ses soupçons sur leur version des événements.