NETFLIX vient de sortir un drame de réalité Selling Sunset-eque avec les mondains asiatiques les plus grands et les plus riches de Los Angele.

Bling Empire, qui suit un groupe extrêmement riche d’amis asiatiques et américano-asiatiques, est disponible sur Netflix maintenant.

Kevin Kreider

Kevin est né en Corée et adopté dans une famille blanche.

Kevin a déménagé de Pennsylvanie à LA poursuivre une carrière dans le mannequinat, et c’est maintenant son travail.

En tant que personne qui gagne un salaire régulier, il est présenté à la distribution pour «ancrer» ses compagnons de casting ultra-riches.

Kane Lim

Kane est présenté comme un milliardaire qui est ami avec tous les riches Asiatiques autour de Los Angeles.

Il est de Singapour et a déménagé à LA pour poursuivre ses investissements dans l’entreprise familiale. Sa famille se mêle à l’immobilier, au pétrole, à la navigation et au tanking.

Son meilleur ami Kevin dit que sa famille «possède les centres commerciaux dans lesquels vous vous rendez en Asie du Sud-Est».

Jamie Xie

À 23 ans, Jamie est le plus jeune membre de la distribution de la série.

Elle explique qu’elle avait l’intention d’aller aux Jeux olympiques pour l’équitation, mais elle a changé de voie et est maintenant une créatrice de mode en herbe.

Le père de Jamie est le milliardaire Ken Xie, un entrepreneur en technologie de cybersécurité qui a fondé une entreprise avec son frère.

Christine Alexandra Chiu

Christine Chiu, qui est née à Taiwan mais vit maintenant à Bel Air, est une «philanthrope, investisseur et collectionneur de couture» qui se décrit elle-même.

Ses compagnons de casting la décrivent comme une acheteuse matérialiste qui aime nommer drop.

Kelly Mi Li

Kelly a été mariée au début de la vingtaine à un Chinois qui lui a offert une vie de luxe. À un moment donné, le couple possédait sept voitures et quatre chevaux.

Son monde s’est effondré après que son mari ait été arrêté « pour avoir dirigé l’une des plus grandes cyber-arnaques de l’histoire américaine » et elle a admis qu’elle « connaissait à peine l’homme avec qui elle dormait ».

Kelly vit maintenant à West Hollywood avec son petit ami Andrew.

Kim Lee

Kim est à moitié vietnamienne et réside à Los Angeles.

Elle était mannequin, mais est maintenant une DJ de renommée mondiale. Dans l’émission, elle est décrite comme «Calvin Harris d’Asie» et «la femelle numéro un en Asie du sud-est».

Anna Shay

Anna vit à Beverly Hills et est à moitié japonaise et à moitié russe. Ses amis la décrivent comme « super, super » riche.

«Son père vend des bombes, des armes à feu, des technologies de défense et vaut quelques milliards», ajoute Kane. Il aurait fondé Pacific Architects and Engineers, une entreprise de sous-traitance dans le domaine de la défense.

Anna a un fils qui apparaît rarement dans la série.

Guy Tang

Eclectic Guy Tang est un coloriste de cheveux de célébrité, YouTuber, et musicien qui est un ami des membres de la distribution. Il semble être autodidacte.

Cherie Chan

Cherie était en passe de devenir une pop star japonaise avant que la vie de famille ne prenne le pas.

Elle et son partenaire Jessey Lee sont maintenant occupés à élever leur fils Jevon et leur fille Jadore.