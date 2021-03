Qui joue dans la saison quatre? – Le soleil

UNFORGOTTEN est le drame policier convaincant d’ITV et il est de retour sur les écrans avec un nouveau lot d’épisodes.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les stars qui rejoignent la série pour sa quatrième série et sur les favoris des fans qui reviennent …

Qui fait partie de la distribution Unforgotten?

Nicola Walker

Née le 15 mai 1970, Nicola Walker, alias DCI Cassie Stuart, débute sa carrière d’actrice avec les Cambridge Footlights.

En 1994, Nicola a joué dans Four Weddings and a Funeral comme la moitié du «duo folk effrayant», qui chante Can’t Smile Without You lors du premier mariage.

La femme de 50 ans a décroché son premier grand rôle à la télévision en 1997, en tant que Gypsy Jones dans l’adaptation de Channel 4 de A Dance to the Music of Time.

Son grand nombre d’œuvres télévisées comprend Spooks, Collateral, le drame de la BBC The Split et le drame original Last Tango à Halifax.

Sanjeev Bhaskar

Né le 31 octobre 1963, Sanjeev Bhaskar, qui joue DS Sunny Khan, est un comédien, acteur et diffuseur britannique.

L’homme de 57 ans a obtenu un diplôme en marketing de Hatfield Polytechnic avant de décrocher un emploi de directeur marketing chez IBM.

Après sa transition vers l’acteur, Sanjeev a rencontré un grand succès pour son travail sur la série de sketchs de BBC Two Goodness Gracious Me et en tant que star de la sitcom The Kumars au No42.

L’acteur primé a remporté deux Emmy Awards, un Welsh Bafta, un OBE et est l’actuel chancelier de l’Université du Sussex.

Susan Lynch

Lisa « Liz » Baildon sera jouée par Susan Lynch, qui a également figuré dans Save Me de Sky Atlantic en tant que propriétaire du pub Stace.

Parlant de son personnage, la femme de 49 ans a déclaré: « Liz est un personnage assez difficile, car au début, vous pensez qu’elle est une chose et puis soudainement, au fil du temps, vous voyez qu’elle est quelque chose de complètement différent et que c’est si brillamment arqué. . «

Elle a ajouté: «C’est ce mystère de Liz qui m’a d’abord attiré. Elle a un travail hautement responsable dans lequel elle est exceptionnellement douée et elle est très joyeusement engagée dans l’amour de sa vie, Janet (Amanda Douge).

«Alors elle s’est retrouvée dans un endroit tellement heureux dans sa vie et puis soudain, comme le fait ce drame, il se déroule chacun des personnages et vous découvrez que Liz n’est pas ce qu’elle semble. J’aime les personnages complexes, donc pour moi ça était un cadeau d’une pièce.

L’actrice a joué dans Apple Tree Yard, Happy Valley et Killing Eve.

Qui d’autre est dans le casting de Unforgotten?

Peter Egan

Alastair Mackenzie

Carolina Main

Lewis Reeves

Jordan Long

Sheila Hancock

Phaldut Sharma

Liz White

Andy Nyman

Clare Calbraith

Lucy Speed

Quand la série 4 Unforgotten commence-t-elle sur ITV?

Le deuxième épisode de Unforgotten saison quatre est diffusé ce soir, le lundi 1er mars, à 21h sur ITV.

Une fois diffusé, il sera disponible pour le visionner sur le hub ITV.

Le tournage de la série d’actualités a commencé en janvier 2020, mais le tournage a été suspendu en mars en raison du verrouillage imposé par la pandémie COVID-19.

Le compte Twitter officiel de l’émission a confirmé que le tournage avait repris en septembre en partageant un claquette de la production.