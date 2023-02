Qui joue au Super Bowl ? Histoire des Chiefs contre les Eagles

Les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie se dirigent vers un match explosif dans le Super Bowl LVII. Quelle est l’histoire de ces deux équipes ?

Les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie s’affronteront dans le Super Bowl pour la première fois de l’histoire.

Pour les Chiefs, un Patrick Mahomes semi-blessé a trébuché jusqu’ici après deux victoires difficiles en séries éliminatoires contre les Jaguars de Jacksonville et les Bengals de Cincinnati.

Pour les Eagles, Jalen Hurts s’est occupé des affaires contre les Giants de New York et les 49ers de San Francisco. Ce match du Super Bowl mettra en vedette une confrontation passionnante entre deux jeunes quarts de franchise et attirera à coup sûr les nouveaux fans de la NFL.

Jetons un coup d’œil sur l’histoire des deux équipes.

Quelle est l’histoire de la série Chiefs vs Eagles ?

Les deux équipes se sont rencontrées neuf fois auparavant en saison régulière, et les Chiefs ont le léger avantage avec cinq victoires contre les quatre victoires des Eagles.

Kansas City a battu Philadelphie lors de ses trois dernières rencontres (2013, 2017 et 2021).

À quand remonte le premier affrontement entre les Chiefs et les Eagles ?

Les Chiefs et les Eagles se sont affrontés pour la première fois en 1972, ce qui s’est soldé par une victoire à Philadelphie.

À quand remonte le dernier affrontement entre les Chiefs et les Eagles ?

Les Chiefs et les Eagles se sont affrontés le plus récemment lors de la semaine 4 de la saison 2021. Philadelphie a accueilli Kansas City lors de la première saison de Jalen Hurts en tant que partant à plein temps (les Eagles avaient échangé Carson Wentz l’intersaison précédente).

Lors du match de début de saison, Kansas City a gagné 42-30. Patrick Mahomes est allé 24 en 30 pour 278 verges par la passe et a enregistré cinq touchés contre une interception. Hurts est allé 32 en 48 pour 387 verges par la passe et deux touchés.

Chaque équipe a subi une métamorphose offensive considérable depuis ce match : Tyreek Hill et Clyde Edwards-Helaire, deux des joueurs les plus productifs des Chiefs à l’époque, ne sont plus pertinents. Hill a depuis rejoint les Dolphins de Miami et la recrue Isiah Pacheco a pris la relève en tant que porteur de ballon n ° 1 des Chiefs.

Du côté des Eagles, Philly a échangé contre le talentueux large AJ Brown pour s’associer à DeVonta Smith dans la salle des récepteurs, entre autres changements d’alignement.

Un autre jeu à haut score pourrait-il être prévu pour le Super Bowl LVII ?