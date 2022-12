Qui joue au ‘Sunday Night Football’ ce soir ? Heure, chaîne de télévision, calendrier du match du jour de Noël de la semaine 16 de la NFL

CHICAGO, IL – 18 NOVEMBRE: Une vue détaillée d’un autocollant du logo NBC Sunday Night Football NFL est visible sur une caméra de terrain en action lors d’un match de la NFL entre les Bears de Chicago et les Vikings du Minnesota le 18 novembre 2018 au Soldier Field, à Chicago , Illinois. (Photo de Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

Voici le match prévu pour le Sunday Night Football de la nuit de Noël.

Si vous êtes déçu des cadeaux que vous avez reçus le jour de Noël, peut-être que le football NFL aux heures de grande écoute peut vous aider à compenser. Voici à quoi s’attendre sur Sunday Night Football ce soir.

Qui joue au Sunday Night Football ce soir 6 novembre ?

Encore une autre jeu aux heures de grande écoute qui avait l’air bien sur le papier lorsque les horaires ont été publiés avant la saison, mais qui a depuis disparu pour être un “qui s’en soucie?” rencontre en fin de saison.

Le scénario principal de celui-ci est que Tom Brady doit maintenir sa séquence de séries éliminatoires en remportant autant de matchs que possible pour défendre son avance dans la NFC South.

Une victoire ici serait augmenter la probabilité d’apparition des Bucs en séries éliminatoires de 74% à 81% selon le modèle de FiveThirtyEight.

Les Cardinals, cependant, ont plus ou moins fermé le chapitre sur cette saison. À 4-10, ils sont troisièmes de la NFC West et mathématiquement éliminés des séries éliminatoires. Il est temps de commencer à se reposer et de penser à la saison prochaine.

Celui-ci devrait être tous des Buccaneers, mais Tampa a régulièrement rendu les choses plus difficiles que nécessaire cette année, nous verrons donc comment cela se déroulera réellement.

Combien de matchs aux heures de grande écoute les Buccaneers de Tampa Bay ont-ils cette année?

Tampa a disputé cinq matchs aux heures de grande écoute cette saison, celui-ci étant le dernier.

Combien de matchs aux heures de grande écoute les Cardinals de l’Arizona ont-ils cette année ?

Il s’agit de la finale de quatre matchs aux heures de grande écoute que les Cardinals avaient programmés cette saison.

La dernière fois que les Buccaneers de Tampa Bay ont gagné le Sunday Night Football

Tampa a battu les Cowboys de Dallas 19-3 lors de la deuxième semaine de cette saison. Cela ressemble à une éternité si l’on considère à quel point la perception des chances de chaque équipe au Super Bowl a changé depuis lors.

La dernière fois que les Cardinals de l’Arizona ont gagné le Sunday Night Football

L’Arizona n’a pas participé à la SNF l’année dernière. En 2020, ils ont battu les Seahawks de Seattle en prolongation.

Historique des matchs Tampa Bay Buccaneers vs Arizona Cardinals

Les Cardinals mènent cette série de tous les temps 11-10. L’Arizona a remporté trois des cinq derniers affrontements, Tampa remportant le plus récent en 2019.