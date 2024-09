Qui joue au Sunday Night Football ? Analyse des matchs de la semaine 2

Le premier match de « Sunday Night Football » de la saison 2024 de la NFL a été l’un des meilleurs de la semaine 1, car Lions de Détroit battre le Les Rams de Los Angeles en prolongation sur un David Montgomery course de touché.

NBC porte son attention sur deux étoiles montantes au poste de quart-arrière dans l’espoir d’obtenir un autre match de haut niveau lors de la semaine 2.

Le Texans de Houston accueillir le Les Bears de Chicago dimanche dans une bataille entre deux choix récents de premier quart-arrière : le premier choix global de 2024 Caleb Williams et 2e choix au total en 2023 CJ Stroud.

Williams a accompli un exploit rare lors de la première semaine, en devenant le premier choix de quart-arrière numéro 1 à remporter son premier départ depuis les débuts de David Carr avec les Texans en 2002. Williams n’a pas fait une grande performance – il n’a complété que 14 des 29 passes pour 93 yards – mais la défense et les équipes spéciales de Chicago ont marqué deux fois pour propulser les Bears vers une victoire de 24-17 sur les Titans.

CALEB WILLIAMS : Les débuts du QB en NFL sont oubliables, à l’exception du résultat final

Les Texans de Stroud ont également remporté leur premier match de la saison 2024 de la NFL. Ils ont battu les Colts 29-27 dans une bataille de division serrée qui a vu Stefon Diggs attraper deux passes de touché de Stroud alors que la nouvelle acquisition Joe Mixon il a couru pour 159 yards et un score en 30 courses.

Houston espère poursuivre sa domination contre Chicago, mais la défense des Bears constituera un test difficile pour Stroud et ses coéquipiers à ce stade précoce de la saison.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le match « Sunday Night Football » de la semaine 2.

Qui joue au Sunday Night Football ce soir ?

Les Bears (1-0) se rendent à Houston pour affronter les Texans (1-0) dans le deuxième match officiel de la saison du « Sunday Night Football » diffusé sur NBC. La rencontre devrait être un match entre deux équipes fortes, car l’attaque polyvalente de Houston devra faire face à un test difficile face à la défense de Chicago.

Les Texans ont accumulé 417 yards d’attaque totale lors de leur premier match de la saison contre les Colts. Cela les classe au deuxième rang de la NFL derrière les Ravens et renforce l’idée que le corps de réception de Houston composé de Diggs, Nico Collins et Réservoir Dell serait l’un des meilleurs de la NFL.

Cela dit, les Bears n’ont concédé que 244 yards aux Titans lors de la première semaine, soit le huitième plus petit total de la NFL, et ont marqué deux touchdowns alors que leur attaque était sur la touche. La capacité de Montez Sweat et Darrell Taylor à se précipiter sur le ballon, associée aux compétences opportunistes de Jaylon Johnson et Tyrqiue Stevenson, qui ont réalisé une interception contre les Titans, feront d’eux une menace pour forcer Stroud et compagnie à faire des revirements.

Pourtant, pour que Chicago puisse constituer une menace légitime contre Houston, les Bears doivent être nettement meilleurs en attaque qu’ils ne l’étaient lors de la première semaine. Ils n’ont accumulé que 148 yards – 45 yards de moins que l’équipe juste derrière, les modestes Carolina Panthers – et ont affiché une moyenne de 2,8 yards par jeu.

Comment Williams et Cie peuvent-ils y parvenir ? DJ Moore et Keenan Allen devra porter l’attaque de passe avec la recrue Rome Odunze (genou) cogné pendant D’André Swift devra grandement améliorer sa performance de 10 courses et 30 yards contre les Titans.

Cela pourrait s’avérer être une tâche difficile pour les Bears, d’autant plus que Williams continue de s’acclimater au rythme de jeu au niveau de la NFL.

PRÉDICTIONS DE LA SAISON NFL : Qui participera aux séries éliminatoires, remportera le Super Bowl 59, sera MVP et plus encore ?

À quelle heure a lieu le match de la NFL ce soir ?

Date :Dimanche 15 septembre

Temps: 20h20 HE

Le match Texans-Bears débutera à 20h20 HE. La couverture de l’événement par NBC débutera à 19h HE avec son émission d’avant-match « Football Night In America », animée par Maria Taylor.

Sur quelle chaîne passe Sunday Night Football ce soir ?

NBC sera la chaîne de télévision de « Sunday Night Football » en 2024, comme c’est le cas depuis que la chaîne a acheté les droits du programme en 2006.

Les abonnés au câble pourront toujours suivre le match en utilisant le service de streaming de NBC, Peacock, ou avec Fubo, qui propose un essai gratuit.

Nous recommandons occasionnellement des produits et services intéressants. Si vous effectuez un achat en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation. Les salles de presse du réseau USA TODAY fonctionnent de manière indépendante, ce qui n’a aucune influence sur notre couverture.

Cet article a été publié à l’origine sur USATNetwork : Qui joue au Sunday Night Football ? Heure de début du match pour la semaine 2