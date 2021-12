Qui joue à « Thursday Night Football » ce soir ? Heure, chaîne de télévision, programme de la semaine 15 de la NFL

Les téléspectateurs de « Thursday Night Football » auront droit à l’un des meilleurs affrontements de la saison au cours de la semaine 15. Deux des meilleures équipes de l’AFC West se battront pour voir quelle équipe a la bonne voie pour la course au titre de division.

En ce moment, Kansas City est certainement le favori. Ils sont sur une séquence de six victoires consécutives et ont actuellement un match d’avance sur l’équipe au deuxième rang de leur division. Ce seraient les Chargers, qui pourraient égaler le record des Chiefs avec une victoire sur « TNF » et les dépasseraient dans la course de division à cause des bris d’égalité.

Ces deux équipes ont d’excellents jeunes quarts. Patrick Mahomes est l’homme d’un demi-milliard de dollars de la NFL et bien qu’il ait eu sa part de difficultés cette année, il a mieux joué ces dernières semaines et commence à devenir un peu plus vif. Pendant ce temps, Justin Herbert a un bras énorme et s’avère être un passeur profond hyper précis lors de sa deuxième saison professionnelle seulement. Si quelqu’un peut affronter Mahomes, c’est bien lui.

Même avec une défaite, les Chargers resteront bloqués dans une place en séries éliminatoires au moins jusqu’à dimanche. Mais avec une victoire, ils peuvent créer un peu plus du chaos auquel nous nous sommes habitués à voir jusqu’à présent au cours de la saison 2021 de la NFL. Peut-ils le retirer? Bientôt, nous verrons.

Vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur le match de jeudi soir, ainsi que tout ce que vous devez savoir pour regarder le premier match de la semaine 15 de la saison 2021 de la NFL.

Qui joue à « Thursday Night Football » ce soir ?

Correspondre : Chefs chez Chargers

: Chefs chez Chargers Emplacement: SoFi Stadium à Inglewood, Californie.

Les Chiefs (9-4) se rendent à Los Angeles pour affronter les Chargers (8-5) lors du « Thursday Night Football » lors de la semaine 15. Ce match décidera si les Chiefs auront une avance de deux matchs dans l’AFC West. avec trois semaines à jouer ou si les deux rivaux seront à égalité au sommet de la division avec les Chargers possédant le bris d’égalité.

Les Chargers ont déjà battu les Chiefs une fois cette année. Ils ont remporté une victoire de 30 à 24 contre eux lors d’un concours de la semaine 3 qui a vu Kansas City commettre quatre revirements contre zéro pour Los Angeles. Justin Herbert a connu une solide deuxième saison avec les Chargers, mais il pourrait avoir besoin de l’aide de ses armes de position de compétence pour éliminer les Chiefs.

Keenan Allen a raté le match de la semaine dernière alors qu’il figurait sur la liste COVID tandis que le porteur de ballon Austin Ekeler a été éliminé du match en raison d’une blessure au genou. Brandon Staley a exprimé sa confiance dans le fait que les deux seraient capables de jouer pendant la semaine courte, et s’ils le font, cela donnera à Herbert suffisamment de puissance de feu pour faire des dégâts contre une défense des Chiefs qui a extrêmement bien joué ces dernières semaines.

La défensive de Kansas City a accordé 17 points ou moins à chaque match de sa séquence de six victoires consécutives. Ils ont accordé exactement neuf points en trois matchs consécutifs, mais il peut être difficile pour eux de maintenir Herbert et les puissants Chargers à ce faible total de points.

En tant que tel, Patrick Mahomes devra se préparer à aider à porter l’offensive des Chiefs. Il a aidé à orchestrer une sortie de 48 points contre les Raiders et cherchera à rester chaud. Il devrait également obtenir beaucoup de soutien de son jeu de course, car les Chargers ont accordé le deuxième plus grand nombre de verges au sol par match cette saison (140,7).

Les Chiefs sont la tête de série n ° 3 dans la course aux éliminatoires de l’AFC à l’aube de la semaine 15, tandis que les Chargers sont la meilleure équipe Wild Card à 8-5. Les deux sont sur la bonne voie pour se qualifier pour les séries éliminatoires et cela pourrait finir par être un aperçu de la Wild Card en fonction de la façon dont les affrontements se déroulent dans l’AFC.

A quelle heure est le match de la NFL ce soir ?

Date : jeudi 16 décembre

: jeudi 16 décembre Temps: 20 h 20 HE

Le match Chargers contre Chiefs débutera à 20 h 20 HE au cours de la semaine 15. Tous les matchs restants du «Jeudi soir de football» commenceront à ce moment-là, comme ils l’ont fait tout au long de la saison 2021 de la NFL. La couverture d’avant-match du concours commencera à 19 h 30 HE sur NFL Network et Fox. NFL Network diffusera également « TNF First Look » le jour du match à partir de 15 h HE.

Les streamers pourront regarder le jeu via Amazon Prime ou en utilisant fuboTV, qui est fourni avec un essai gratuit de sept jours.

Pendant ce temps, les téléspectateurs au Canada peuvent regarder le match sur DAZN.

Sur quelle chaîne diffuse ‘Thursday Night Football’ ce soir ?

Fox et NFL Network continueront de diffuser simultanément « Thursday Night Football » comme ils l’ont fait pendant la majeure partie de la saison 2021 de la NFL. Le programme n’était disponible que sur NFL Network au début de la saison, mais a été diffusé simultanément au cours des deux derniers mois et plus. Chaque réseau présentera la diffusion de Joe Buck et Troy Aikman et les téléspectateurs pourront diffuser le jeu en utilisant Amazon Prime.

La plupart des câblodistributeurs américains proposent le réseau NFL. Il est également disponible via le fournisseur de satellite DirecTV (canaux 212 et 1212) et les fournisseurs IPTV Verizon FiOS (canaux 88 et 588) et Google Fiber (canal 2019).

Diffusion en direct de la NFL pour le match de jeudi soir

Les streamers pourront regarder « Thursday Night Football » gratuitement avec un abonnement au câble en utilisant l’application NFL ou Yahoo! Application sportive. Vous devez saisir les identifiants d’abonnement câble/satellite pour y accéder.

Pendant ce temps, les coupe-câbles auront de nombreuses options pour regarder Chiefs vs Chargers. Ils sont les suivants.

Calendrier NFL Semaine 15

Le match Chargers contre Chiefs sera le premier des 16 matchs de la NFL au cours de la semaine 14. Les deux équipes se disputent la position au sommet de l’AFC West, mais les Chiefs détiennent actuellement l’avantage. S’ils sont capables de gagner, ils se prépareront à remporter le titre de division pour la sixième année consécutive sous Andy Reid.

Les deux autres matchs aux heures de grande écoute de la semaine 15 seront également des matchs de division, bien qu’ils soient un peu moins importants. Les Buccaneers ont une avance sur les Saints dans le NFC South, et ils auront une chance de remporter un titre de division avec une victoire « Sunday Night Football ». Tom Brady n’a toujours pas battu les Saints lors de trois essais de saison régulière avec les Bucs, ce qui ajoute de l’importance à ce match.

« Monday Night Football » mettra en vedette les Bears et les Vikings. Les Vikings se battent pour une place en séries éliminatoires et les deux entraîneurs – Mike Zimmer du Minnesota et Matt Nagy de Chicago – se battent pour leur emploi à la fin de la saison. Donc, de ce point de vue, ce jeu pourrait s’avérer critique.

L’un des affrontements les plus amusants à l’ordre du jour est celui des Cardinals qui se rendent à Détroit pour affronter les Lions. Les Cardinals sont sans doute la meilleure équipe de la ligue tandis que les Lions sont peut-être la pire. Cela dit, le peloton de Dan Campbell a joué dur lorsqu’il était en bonne santé, alors peut-être que les Lions peuvent garder cela proche tôt pour le rendre intéressant.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet de la semaine 15 de la saison 2021 de la NFL.

