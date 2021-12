Qui joue à l’Orange Bowl cette année ? Équipes, date, calendrier pour le match de demi-finale du CFP 2021

Les demi-finales des éliminatoires du football universitaire ont été fixées et la plus séduisante des deux aura sans doute lieu à l’Orange Bowl.

Le Michigan et la Géorgie entrent dans la saison des bowls en cherchant à décrocher les premiers titres nationaux des programmes depuis 1997 et 1980, respectivement. Les deux équipes ont manqué de succès sur cette étape ultime, bien qu’elles se soient affrontées sur des chemins complètement différents.

Les Bulldogs ont connu beaucoup plus de succès que leurs homologues de maïs et bleu, remportant le championnat SEC pas plus tard qu’en 2017 et remportant le match pour le titre de la conférence en 2018 et 2021. Il a obtenu une fiche de 6-2 lors de ses six derniers matchs de bowl du Nouvel An ( y compris ce qui est maintenant appelé le Peach Bowl en 2006) depuis 2000. Les Bulldogs ont également été sur la scène du match de championnat national, perdant contre le n ° 4 de l’Alabama lors du match de championnat CFP 2018 de manière déchirante.

Les fans des Bulldogs préféreraient-ils ce chagrin par rapport à la pénurie de gros matchs sous le Michigan ces dernières années ? Les Wolverines ont remporté leur premier titre Big Ten cette saison depuis qu’ils ont été nommés co-champions en 2004 aux côtés de l’Iowa. Ils ont battu leurs plus grands rivaux cette saison, Ohio State, pour la première fois depuis 2011. C’était la dernière fois que le Michigan a également remporté un bol du Nouvel An, lorsqu’il a battu Virginia Tech dans le Sugar Bowl 2012 23-20. Leur dernière victoire au bol du Nouvel An avant ça ? Une victoire 35-34 en prolongation contre l’Alabama lors de l’Orange Bowl 2000.

Inutile de dire que ces équipes ne manqueront pas de motivation avant ce match de l’Orange Bowl. Voici comment vous pouvez regarder ces programmes tant vantés exprimer leurs frustrations les uns contre les autres :

Quand est l’Orange Bowl 2021 ?

Date: 31 décembre

31 décembre Temps: 19 h 30 HE

19 h 30 HE Émission télévisée : ESPN

ESPN Emplacement: Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Floride)

L’Orange Bowl 2021, l’un des deux matchs de demi-finale des éliminatoires de football collégial cette saison, débutera le vendredi 31 décembre à 19 h 30. Le vainqueur de l’Orange Bowl de cette année se qualifiera pour le match de championnat national, où il affrontera le vainqueur du Cotton Bowl entre le n°1 de l’Alabama et le n°4 de Cincinnati. Le match de championnat national aura lieu à 20 h le lundi 10 janvier.

Qui joue à l’Orange Bowl 2021 ?

L’Orange Bowl 2021 mettra en vedette le Michigan (12-1) et la Géorgie (12-1). Les Wolverines ont obtenu leur droit de jouer dans l’Orange Bowl après avoir battu le n ° 2 de l’Ohio State lors de la semaine 13 et le n ° 13 de l’Iowa lors du week-end de championnat de conférence, respectivement. Les Bulldogs ont perdu leur match de championnat SEC contre le No. 3 Alabama, devenant la première équipe de l’ère des séries éliminatoires à perdre le dernier week-end et à toujours faire partie des quatre meilleures équipes. Leur domination tout au long de la saison leur a valu le droit de se qualifier pour les séries éliminatoires, malgré cette défaite.

Ce qu’il faut savoir sur le Michigan contre la Géorgie

Défenses dominantes

Deux des meilleures défenses du football universitaire s’affronteront au Hard Rock Stadium le 31 décembre. Georgia’s a été saluée comme une unité générationnelle toute l’année, mais les Wolverines ne sont certainement pas en reste. Vous trouverez ci-dessous leurs statistiques tout au long de la saison et leur classement national après le week-end du championnat de conférence :

Défense totale (rang) Défense rapide (rang) Passe défensive (rang) Défense de score (rang) Efficacité défensive (rang) Géorgie 253,9 (2e) 81,7 (3e) 172,2 (3e) 9.5 (1er) 93,0 (1er) Michigan 316.2 (12e) 121,5 (21e) 194,7 (22e) 16,1 (4e) 76,3 (11e)

Jeu de quart-arrière similaire

Outre leurs défenses dominantes, le Michigan et la Géorgie ont également un jeu de quart similaire de Cade McNamara et Stetson Bennett, respectivement. Aucun des deux joueurs n’a allumé les défenses adverses en 2021, mais a largement été efficace et prudent en diffusant le ballon aux receveurs. Bennett a eu une sortie difficile contre alors-No. 3 Alabama, lançant deux interceptions. Si Kirby Smart choisit de garder l’ancien remplaçant comme partant, voici comment il affronte McNamara :

Les chantiers de dépassement Achèvements/Tentatives Achèvement PCT. TD-INT QBR Stetson Bennett 2 325 148/321 64,1 24-7 176,8 Cade McNamara 2 470 199/308 64,6 15-4 145,4

bris d’égalité

Bien qu’il s’agisse de deux des principaux programmes de football universitaire, le Michigan et la Géorgie ne se sont rencontrés que deux fois au cours de leur histoire, et pas depuis 1965. Le Michigan a remporté le premier affrontement en 1957 alors que les Wolverines, classés 10e, ont blanchi les Bulldogs non classés 26-0. La Géorgie a rendu la pareille plusieurs années plus tard, alors que les Bulldogs n ° 10 ont battu le Michigan, septième au classement, 15-7. Les deux matchs ont eu lieu à Ann Arbor, Michigan.

Alors : qui gagne le match en caoutchouc ?

Cotes Orange Bowl

La Géorgie a ouvert ses portes en tant que favorite de 7,5 points contre le Michigan, selon FanDuel. Le over/under est fixé à 43,5 points.

Où se joue l’Orange Bowl en 2021 ?

L’Orange Bowl se jouera dans son stade hôte habituel, le Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride. Le stade, qui a ouvert ses portes en 1987, accueille l’Orange Bowl depuis la saison 1996. Il n’y a pas de limites à la fréquentation des fans cette saison.

Calendrier du 6 Bowl du Nouvel An 2021

Tous les matchs du 6 Bowl du Nouvel An de cette année sont télévisés sur ESPN.