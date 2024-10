Qui interprète l’hymne national pour le quatrième match des World Series ? – NBC New York

Les Dodgers de Los Angeles entrent mardi soir avec une avance dominante de 3-0 sur les Yankees de New York dans les World Series. Mais le match 4 au Yankee Stadium promet d’être un spectacle, ne serait-ce que pour le talent de chanteur sur le terrain.

Après une belle interprétation de l’hymne national lundi soir par Leslie Odom Jr., beaucoup se demandent qui chante « The Star-Spangled Banner » pour le match 4 ?

La réponse est la star de la musique et actrice Ashanti.

Qui chante l’hymne national du quatrième match des World Series ?

Le chanteur et compositeur Ashanti, lauréat d’un Grammy, chantera l’hymne national du quatrième match des World Series vers 19 h 55 mardi.





Getty Images NEW YORK, NEW YORK – 02 AVRIL : Ashanti assiste à Fat Joe & Friends en concert au Apollo Theatre le 02 avril 2024 à New York. (Photo de Shareif Ziyadat/Getty Images)

Qui est Ashanti ?

Ashanti est une star de la musique depuis plus de deux décennies qui a gagné un Grammy Award et a reçu huit nominations aux Grammy Awards. Elle en a eu deux Panneau d’affichage des succès numéro un dont le single « Foolish » et une collaboration avec Ja Rule « Always On Time ». Les deux chansons sont sorties en 2002. Elle a également eu le hit de 2002 « What’s Luv? » avec Fat Joe, qui atteint la deuxième place du Billboard Hot 100.

Elle est également la PDG de Divertissement écritun label de musique qu’elle a lancé basé à New York.

Ashanti a continué à jouer et à diffuser de la musique, tout en apparaissant dans un certain nombre de programmes télévisés et de films.

Elle est originaire de New York, née à Glen Cove, New York et a fréquenté École secondaire Glen Cove.





Getty Images NEW YORK, NEW YORK – 04 JUILLET : Ja Rule et Ashanti se produisent sur scène lors du feu d’artifice de Macy’s célébrant le 247e jour de l’indépendance des États-Unis le 04 juillet 2023 à New York. (Photo de Roy Rochlin/Getty Images)





Getty Images NEWARK, NEW JERSEY – 12 MAI : Ja Rule, Ashanti et DJ Cassidy assistent à Pass The Mic Live au Prudential Center le 12 mai 2023 à Newark, New Jersey. (Photo de Johnny Nunez/WireImage)

Ashanti et Nelly sont-elles mariées ?

Ashanti fait partie d’un couple de puissance musicale après avoir épousé la chanteuse Nelly en décembre 2023, PERSONNES signalées.

Nelly en a gagné trois Prix ​​​​Grammy lui-même au cours de sa carrière musicale.

Ashanti et Nelly a accueilli un enfant dans leur famille en juillet.

Qui interprète « God Bless America » aux World Series pour Game4 ?

Actrice et chanteuse Haricot Shoshana interprètera « God Bless America » ​​lors du quatrième match des World Series.

Bean joue actuellement dans le hit musical d’Alicia Keys à Broadway « La cuisine de l’enfer. » Elle a été nominée pour deux Tonys pour son travail dans » Mr. Saturday Night » et « Hell’s Kitchen ». Elle a également joué dans « Wicked » et « Waitress » à Broadway, parmi un certain nombre d’autres crédits d’acteur.

NEW YORK, NEW YORK – 13 MAI : Shoshana Bean se produit sur scène lors de la Family Equality’s Night at the Pier le 13 mai 2024 à New York. (Photo d’Eugene Gologursky/Getty Images pour l’égalité familiale)

Quand aura lieu le match 4 des Dodgers contre les Yankees World Series ?

Les Dodgers et les Yankees seront de retour au Yankee Stadium le mardi 29 octobre.

À quelle heure commence le match 4 des Dodgers contre les Yankees World Series ?

Le premier pitch est prévu à 17h08 (heure du Pacifique).

Sur quelle chaîne de télévision est diffusé le match 4 des Dodgers contre les Yankees World Series ?

Le match 4 des Dodgers-Yankees sera diffusé sur Fox.

Comment diffuser en direct le match 4 des Dodgers contre les Yankees World Series

L’action sera également disponible en streaming sur FoxSports.com et le Application Fox Sports.

Calendrier des Dodgers contre Yankees World Series

Voici un aperçu du calendrier restant des World Series (* = si nécessaire) :

Jeu 4 : Dodgers contre les Yankees, le 29 octobre à 17 h 08 (heure du Pacifique)

Jeu 5* : Dodgers aux Yankees, 30 octobre, 17 h 08 (heure du Pacifique)

Jeu 6* : Yankees contre Dodgers, 1er novembre, 17 h 08 (heure du Pacifique)

Jeu 7* : Yankees contre Dodgers, 2 novembre, 17 h 08 (heure du Pacifique)

Combien de balayages des World Series y a-t-il eu ?

Les Dodgers cherchent à devenir le 22e équipe pour balayer les World Series.

À quand remonte le dernier balayage des World Series ?

Comme mentionné précédemment, le balayage le plus récent des World Series a été le triomphe des Giants en 2012 contre les Tigers.

Une équipe est-elle déjà revenue d’un score de 3-0 pour remporter les World Series ?

Une seule équipe dans l’histoire de la MLB a surmonté un déficit de 3-0 en séries éliminatoires, mais elle n’a pas participé aux World Series.

Le 2004 Red Sox de Boston a effacé un déficit de 3-0 de l’ALCS contre les Yankees en route vers la victoire du premier championnat de la franchise depuis 1918.