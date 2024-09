Qui incarne réellement Joe Locke dans Agatha All Along ? Voici mes plus grandes théories sur son mystérieux personnage « Teen »

Compte tenu de sa place dans les offres télévisuelles du MCU, Disney+ WandaVision spin off Agatha depuis toujours est automatiquement l’une des premières les plus mystérieuses de la prochain programme télévisé d’automne Les fans ont attendu des années pour retrouver Agatha Harkness, la sorcière de Westview interprétée par Kathryn Hahn, et voir les conséquences de la malédiction de Wanda, et comment son nouveau clan l’aidera à retrouver ses pouvoirs teintés de violet. Mais une question plus importante se pose : qui est Teen ?

Pour tout le plaisir et la fantaisie qui ont fait partie de la campagne promotionnelle de l’émission, de la la liste des faux titres révélés au centre de la route de la sorcière, Agatha depuis toujours a également suscité de plus en plus de curiosité quant à l’identité mystérieuse du personnage de Joe Locke, qui s’appelle officiellement « Teen » dans les premiers épisodes de la série. Les acteurs et l’équipe de la série évitent délibérément de partager des détails à son sujet, nous avons donc nos propres théories sur le nouveau venu non identifié du MCU.

(Crédit image : Disney+)

Billy Maximoff/Kaplan

La réponse la plus évidente et la plus attendue à la question de l’identité de Teen est que le fils de Wanda, Billy, serait en effet un choix assez logique pour la grande révélation du showrunner Jac Schaeffer & Co. vers la fin de la saison. Il y a une émotion poignante là-dedans, avec l’hypothèse que Teen serait une itération ressuscitée du sorcier préféré des fans de Marvel, qu’il adopte ou non le surnom de Wiccan dans cette série. (Bien qu’il ferait mieux.)

Franchement, avec tous les espoirs que les fans ont de voir Wiccan arriver et inaugurer l’ère des Nouveaux Avengers, il serait légitimement choquant que Teen se révèle être quelqu’un d’autre que Billy sous une forme ou une autre. Mais n’oublions jamais la débâcle de Ralph Bohner, ni le désordre entre Mandarin et Trevor Slater, comme preuve de la capacité du MCU à lancer des balles courbes incroyablement larges.

Sans parler du fait que Joe Locke a répondu aux questions sur les théories des fans en disant que la plupart des théories étaient fausses (via Effets sonores), ce qui ne semble absolument pas pouvoir être une vérité à 100% authentique, à moins que l’acteur ne soit délibérément mis au courant de fausses informations par ses collègues. Puisque nous n’aurons pas de réponses définitives de la part de la série avant un certain temps, continuons à envisager d’autres idées sur la façon dont les choses pourraient se dérouler.

(Crédit image : Disney+)

Le fils d’Agatha, Nicolas Scratch

Bien que WandaVision n’ait pas fait grand cas de la déclaration flagrante selon laquelle le lapin mangeur d’insectes était en fait l’incarnation poilue du fils d’Agatha, Nicholas (ou Jack) Scratch, le nom Señor Scratchy était un clin d’œil très évident à la relation des personnages de bandes dessinées. Le réalisateur Matt Shakman révélé des plans non résolus pour que le lapin se transforme en une sorte de figure démoniaque WandaVisionla finale de , qui parle de l’idée qu’il ne s’agira toujours pas simplement d’un animal de compagnie innocent Agatha depuis toujours.

Et alors si Scratchy était capable d’utiliser son pouvoir pour prendre le contrôle d’un sujet humain, dans ce cas le personnage de Joe Locke, afin de pouvoir terminer l’épreuve de la Route de la Sorcière avec Agatha et s’incarner dans un corps humain. Cela ne résoudrait pas la question de savoir comment son esprit s’est retrouvé piégé dans le lapin en premier lieu, mais cela pourrait évidemment être expliqué en détail dans la série.

Même si c’est pas censé être le fils d’Agatha, je serais toujours intrigué par tout ce qui existe à l’intérieur de ce lapin émergeant sous une forme ou une autre.

(Crédit image : Disney+)

Un serviteur de Méphisto

Depuis WandaVision était un terrain de jeu pour les théories de Méphistophélès, pourquoi devrait-il Agatha depuis toujours serait-ce différent ? (J’ai déjà spéculé qu’il était responsable des changements de titre.) Mais plutôt que de simplement théoriser directement que Teen est une version pubère du méchant démoniaque, je pense que la révélation que le personnage de Joe Locke ne peut pas prononcer son propre nom est un signe que quelqu’un d’autre a le contrôle. Un peu comme la façon dont Agatha dirigeait les choses WandaVision.

Comme beaucoup de ceux qui aiment s’aventurer dans ce terrier de lapin particulier (par opposition à celui de Señor Scratchy), la première chose à laquelle j’ai pensé en voyant la bouche de Teen être censurée dans Agatha depuis toujoursL’aperçu de Mephisto était que cela ne ressemblait pas tellement au motif en zigzag d’une fermeture éclair, mais plutôt à un « M » fantaisiste. Je ne sais pas que Méphisto aurait un tel flair avec son écriture, mais ce n’est pas le cas. que loin là-bas.

Méphisto aurait probablement des raisons de s’assurer qu’Agatha conserve ses pouvoirs et de la mettre en position d’étendre ses capacités de manière majeure. Bien sûr, c’est étrange qu’il ait besoin de posséder un adolescent pour y parvenir. Mais montrez-moi un rejeton de l’enfer qui ne soit pas étrange, dis-je.

(Crédit image : Disney+)

Wanda Maximoff

Non, cela n’aurait pas beaucoup de sens que la même version de Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen prenne une autre forme pour redonner à Agatha les pouvoirs que la Sorcière Rouge elle-même lui avait retirés en premier lieu. Et il serait probablement exaspérant pour Teen de se révéler être une variante de Wanda complètement différente avec ses propres nouvelles motivations à introduire. Et Olsen elle-même ne semble pas être extrêmement désireuse de reprendre le rôle après Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Cela dit… s’il était révélé que la bouche de Teen a été censurée avec un « M » pour « Maximoff », et qu’il s’avère qu’elle était celle qui le guidait sur la route de la sorcière pour qu’elle puisse enfin invoquer des versions pleinement réalisées de Billy et Tommy, je serais partant.

Mais, pour être clair, ce n’est que si elle confirme ensuite que le personnage de Locke sera canoniquement Wiccan à l’avenir, et qu’il sera la meilleure version imaginable. Mais rien de moins.

(Crédit image : Marvel Comics)

Hiram Shaw

Chacune des théories précédentes étant directement liée à ce monde déjà établi des séries Disney+ (et de Mephisto), nous allons proposer au moins une idée qui s’inspire entièrement de l’histoire des bandes dessinées plutôt que du MCU en live-action. Et le lieu le plus évident où chercher l’inspiration est l’histoire de la famille Harkness.

En tant que Sorcier Suprême créé par Ben Raab et Charlie Adlard pour leur X-Men : Le club des flammes infernales Dans ce roman, Hiram Shaw nous ramène à l’époque de Salem, dans le Massachusetts, où son fils Obadiah entretenait une relation amoureuse avec Abigail Harkness, qui est techniquement une parente non confirmée d’Agatha. Bien que son histoire d’origine ne soit pas très compliquée et n’explique pas pourquoi il réapparaît en tant qu’adolescent 400 ans après les procès des sorcières, ses liens avec Harkness donnent à ce roman un léger potentiel.

De plus, l’arbre généalogique de la famille Shaw reste important dans l’histoire de Marvel. X-Men récits que toute autre chose, via le Hellfire Club, mais cela pourrait être une manière intéressante d’apporter Agatha depuis toujoursle mysticisme de ‘s dans le giron des esprits mutants avant toute publication officielle X-Men fonctionnalités du MCU.

Y a-t-il une chance qu’aucune des théories ci-dessus ne se révèle conforme à la réalité ? Absolument. Je ne suis certainement pas aussi compétent que d’autres dans l’histoire des bandes dessinées Marvel, et il y a sans aucun doute de bonnes idées auxquelles je ne pense pas en ce moment. Mais encore une fois, si Teen s’avère être quelqu’un d’autre que Billy, il y aura des émeutes dans les rues de Westview et dans les zones boisées environnantes.

Agatha depuis toujours sera diffusé en première sur Disney+ le mercredi 18 septembre, les deux premiers épisodes étant mis en ligne pour les fans du MCU.