Qui ils devraient choisir à la place

US Soccer a décidé de retarder un futur accord de renouvellement pour Gregg Berhalter. Au lieu de cela, la Fédération américaine de football doit superviser le camp de janvier.

Une décision finale sur le renouvellement de l’accord de Berhalter pour deux ou quatre ans n’a pas encore été finalisée. Cette décision est en attente d’une enquête sur les allégations de chantage de Berhalter. De plus, le directeur sportif du football américain, Earnie Stewart, procède à un examen du mandat de Berhalter pour déterminer s’il est le meilleur candidat pour l’avenir des États-Unis.

Maintenant que nous savons que le football américain a retardé sa décision finale, il est certainement temps d’évaluer d’autres candidats pour le poste. Après tout, les États-Unis co-organisent la Coupe du monde 2026 à domicile. Et si ce pays veut jamais avoir une chance sérieuse de faire une course profonde dans un tournoi, 2026 est-il.

Il est plus important que jamais que les États-Unis prennent une décision audacieuse en embauchant un entraîneur capable de développer l’équipe au cours des trois prochaines années pour qu’elle soit la meilleure possible. Il n’y a pas de temps pour s’installer.

Il est temps de regarder d’autres entraîneurs après le retard de l’accord US Soccer Berhalter

La liste suivante répertorie les candidats appropriés qui devraient être sur le radar pour le football américain. Essentiellement, ce sont des entraîneurs de classe mondiale qui ont un travail avec une expérience incroyable qui servirait bien les États-Unis.

1.Thomas Tuchel

L’ancien entraîneur de Chelsea, du PSG, du Borussia Dortmund et de Mayence a récemment supervisé Christian Pulisic. Au niveau de la surface, les deux avaient un rapport. Et Pulisic, l’un des joueurs les plus importants de l’équipe, pourrait s’adapter facilement à un système Tuchel. Bien sûr, les deux avaient des problèmes. Ce n’était peut-être rien de personnel, même si le père de Pulisic avait exprimé des inquiétudes, mais Pulisic avait un temps de jeu limité sous l’Allemand.

Pourtant, Tuchel est un entraîneur doué. Il a mené le PSG à la finale de la Ligue des champions pour la première fois en 2020. Puis, un an plus tard, il a remporté la compétition en tant que manager de Chelsea. Ses réalisations professionnelles incluent une paire de titres de Ligue 1, un DFB-Pokal, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et un certain nombre de distinctions “Entraîneur de l’année” en 2021.

Son système a montré du succès dans les compétitions de coupe. Les trois utilisations arrière brevetées de Tuchel permettent une transition facile d’une défense lourde à une attaque rapide. Reece James a prospéré et est devenu un premier arrière latéral. Il en va de même pour Ben Chilwell, qui a subi une grave blessure au genou, a également prospéré sous Tuchel. Sergiño Dest, l’un des jeunes espoirs brillants du camp de l’USMNT, pourrait évoluer rapidement sous Tuchel. De plus, Dest a déjà un don pour les prouesses offensives.

Tuchel n’a toujours pas d’expérience dans le jeu international, mais il envisage une possibilité intéressante.

2. Zinédine Zidane

Zinedine Zidane n’a peut-être pas non plus entraîné de football international. Cependant, peu de managers rivalisent avec le succès de la légende lors de ses courts passages au Real Madrid. Vous voyez, c’est la seule équipe qu’il a entraînée. Il a deux sorts qui ont donné un succès remarquable. Trois titres en Ligue des champions, une paire de couronnes en Liga, deux en Coupe du monde des clubs et en Super Coupe de l’UEFA, puis deux autres victoires en Supercopa de España. Rappelez-vous, il n’a eu que trois saisons complètes en charge, puis deux autres périodes abrégées.

Son meilleur trait est la gestion des hommes. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Sergio Ramos, Marcelo et plus encore. Il semble que n’importe qui puisse entraîner une équipe avec cette profondeur et ce talent vers le succès. Pourtant, pour une raison quelconque, Julen Lopetegui et Santiago Solari ne pouvaient tout simplement pas le faire.

Alors que US Soccer donne un nouveau contrat à Gregg Berhalter, les fans voulaient voir la capacité de tournoi de Zidane appliquée à une équipe internationale qui, même si elle est aussi talentueuse que le Real Madrid, est un groupe de joueurs jeunes et prometteurs. De plus, ce serait une excellente expérience d’apprentissage d’avoir un vainqueur de la Coupe du monde dans l’équipe.

3. Roberto Martínez

Martinez a le désir de revenir au jeu de club. Par conséquent, il n’a probablement jamais envisagé le travail de l’USMNT. Cependant, en termes de noms disponibles, Martinez est peut-être parmi les choix les plus pratiques.

L’Espagnol a entraîné la Belgique pendant une période relativement longue. Martinez a repris les Red Devils en 2016 après que l’équipe se soit retirée du Championnat d’Europe au Pays de Galles. Avec Martinez aux commandes, la Belgique n’a pas eu beaucoup de succès. Une troisième place à la Coupe du monde 2018 a certainement été le point culminant. Cependant, une sortie en quart de finale à l’Euro 2020 a précédé une sortie choquante en phase de groupes lors de la Coupe du monde 2022. Malgré cela, la Belgique a toujours dominé le classement mondial de la FIFA. Il a dominé les matches amicaux et a terminé quatrième de la finale de la Ligue des Nations de l’UEFA 2021.

Le principal problème était le fait que la Belgique faisait partie des équipes les plus talentueuses au monde, mais n’a rien accompli de notable. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku et Dries Mertens étaient tous à leur apogée pendant le mandat de Martinez. Pourtant, la Belgique n’a pas réussi à faire trop de bruit.

Si US Soccer avait décidé de ne pas donner un nouveau contrat à Gregg Berhalter, Martinez aurait pu fournir une expérience inestimable. Son temps à deux Coupes du monde a montré ce qu’il faut bien faire et, tout aussi important, ce qu’il ne faut pas faire.

4. Luis Enrique

Autre manager sans emploi après la Coupe du monde 2022, Luis Enrique a été acclamé comme top manager. Il a fait fredonner l’Espagne, jouant un beau football. C’était, du moins, après le match d’ouverture du tournoi. Les trois matchs suivants de la Coupe du monde, un match nul, une défaite et une élimination aux tirs au but, ont montré les failles du système d’Enrique. Si une équipe peut prendre possession de l’équipe d’Enrique, elle est vulnérable.

Pourtant, Enrique a l’expérience et les connaissances nécessaires pour développer une jeune équipe américaine. Berhalter a tenté de dominer en possession. En fait, les États-Unis ont eu une énorme part de possession dans trois de leurs quatre matchs de Coupe du monde. Le seul qu’il n’a pas fait était contre l’Iran, un match où l’équipe s’est accrochée à une avance de 1-0. Même alors, l’USMNT avait 49% de possession.

Par conséquent, Enrique pouvait facilement passer au crible le système basé sur la possession utilisé par Berhalter. Cependant, il incorporerait les passes rapides et la finition clinique qui manquaient parfois aux États-Unis contre les Pays-Bas. Pourtant, comme Martinez, Enrique veut revenir au jeu en club. Il n’apporte pas le tiki-taka et le style de passe à Tyler Adams et Weston McKennie.

5. Mauricio Pochettino

Il n’y a pas si longtemps, Mauricio Pochettino était la denrée la plus recherchée parmi les entraîneurs. Il a mené Tottenham Hotspur dans ses moments les plus réussis des dernières décennies. Une bataille en Premier League a tourné court contre Leicester City. Plusieurs années plus tard, Tottenham disputait sa première finale de l’UEFA Champions League. Les matches retour dramatiques contre Manchester City et l’Ajax ont peut-être propulsé l’équipe vers plus de gloire qu’elle ne le méritait.

Il voyait le PSG comme l’étape logique, une équipe mûre pour le succès en Ligue des champions. Pochettino est arrivé à l’hiver 2021, en remplacement du sortant Thomas Tuchel. Malgré la défaite de Barcelone et du Bayern Munich en huitièmes de finale, le PSG est tombé à Manchester City, perdant dans les deux manches de cette demi-finale. Le manager argentin avait alors toutes les attentes du monde pour sa deuxième saison, le club ayant acquis Lionel Messi. Cependant, ce fut un relatif désastre pour les Parisiens. Le PSG a remporté le championnat, mais c’était son seul trophée. C’était la première fois depuis la campagne 2012/13 que le PSG ne remportait qu’un seul trophée. Le PSG a changé de manager, avec l’arrivée de Christophe Galtier.

Pochettino reste au chômage, mais un nom familier sur le marché potentiel de l’emploi à travers l’Europe. Les États-Unis étaient l’un de ces emplois, même si ce n’est pas la familiarité de la gestion de club en Europe. Gregg Berhalter reste l’entraîneur avec un nouveau contrat avec le football américain, mais Pochettino apporte un air de désir et d’engagement. Il a montré une immense croissance au PSG et à Southampton, amenant ces clubs vers de nouveaux sommets. Il aurait pu faire la même chose avec les États-Unis.

Le temps de Berhalter est terminé

Sous le mandat de Berhalter, les États-Unis ont fait plus que simplement atteindre la Coupe du monde, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire sous l’administration précédente. Les États-Unis de Berhalter ont remporté la Gold Cup 2021 et la première Ligue des Nations de la CONCACAF. Dans les deux cas, Berhalter a utilisé des équipes largement différentes pour vaincre le Mexique lors du dernier match. Lors des qualifications pour la Coupe du monde de la CONCACAF, les États-Unis ont terminé troisièmes. Il était à trois points du Mexique et du Canada.

Cependant, tout ce qui concerne le temps de Berhalter en charge des États-Unis n’a pas été un succès. La controverse concernant la gestion de l’utilisation de Giovanni Reyna à la Coupe du monde était un regard embarrassant pour l’entraîneur. Berhalter a déclaré que Reyna n’avait pas joué en raison d’une blessure. Pourtant, il a révélé plus tard sur un panel que Reyna n’avait pas joué en raison de problèmes hors du terrain, notamment un manque d’engagement à l’entraînement.

D’autres se sont plaints de la sélection de l’équipe de Berhalter. Il a quitté Jordan Pefok de l’équipe de la Coupe du monde, optant plutôt pour des talents basés sur la MLS tels que Jordan Morris.

Lors de la Coupe du monde 2022, son équipe a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Là, les États-Unis ont perdu contre les Pays-Bas, 3-1. Se concentrant sur le jeu lui-même, il a été devancé par Louis Van Gaal, qui ne considérait pas les États-Unis comme une grande menace.

Plus récemment, Berhalter a révélé un incident de violence domestique entre lui et sa petite amie (maintenant épouse). Bien que cela se soit passé il y a plus de 30 ans, ce n’est pas beau pour un entraîneur de football américain menant une équipe à la prochaine Coupe du monde.

Il est maintenant temps pour le football américain d’agir.