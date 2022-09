La reine Elizabeth II, décédée la semaine dernière à l’âge de 96 ans, n’avait pas de salaire traditionnel. Mais, elle a reçu de l’argent d’un programme financé par les contribuables appelé Sovereign Grant et a hérité de terres, de châteaux et de divers autres biens de ses ancêtres. Elle a été estimée par Forbes à une valeur personnelle d’environ 657 millions de dollars canadiens.

Les sources de revenus de la reine comprennent le domaine de la Couronne, un domaine privé, un portefeuille d’actions et des biens personnels.

Ses biens personnels comprennent sa précieuse collection de timbres, plusieurs œuvres d’art, des bijoux et des chevaux. Elle a également un portefeuille d’actions massif. Un projet international appelé les Panama Papers a révélé en 2017 que 17 millions de dollars de son argent avaient été investis dans des portefeuilles offshore aux îles Caïmans et aux Bermudes.

La propriété du Crown Estate comprend le palais de Buckingham, le château de Windsor et le palais de Holyrood.

La subvention souveraine annuelle de la reine provient des bénéfices du domaine de la Couronne, en échange de la cession du reste des revenus au gouvernement britannique. Environ 15 % des revenus du domaine de la Couronne sont versés au monarque régnant. Le pourcentage est déterminé par le gouvernement britannique et est sujet à changement.

Par exemple, il a été convenu qu’en 2017, la reine recevrait 25% pour les 10 prochaines années pour aider à financer la rénovation du palais de Buckingham.

La subvention a été utilisée pour payer ses fonctions royales, y compris les engagements officiels, et la masse salariale de son personnel.

La subvention souveraine pour 2021-2022 a été fixée par le gouvernement britannique à près de 131 millions de dollars, soit près de 2 dollars par personne au Royaume-Uni selon les rapports financiers de la famille royale.

Le Trésor du gouvernement britannique est également tenu par la loi de compléter la subvention si les bénéfices du Crown Estate chutent afin d’éviter une baisse des objectifs. Cela a eu lieu en 2020.

En tant que prochain monarque, le roi Charles III recevra également cette subvention.

La propriété privée de la reine, héritée de son père, comprend le château de Balmoral en Écosse et Sandrigham au Royaume-Uni

Comme tous les autres membres de la famille royale, la reine avait la volonté de déterminer qui hériterait de ses ressources. Bien que les testaments royaux ne soient pas divulgués au public, l’héritier de la reine, le roi Charles, héritera du château de Balmoral et de la maison de Sandringham, selon le commentateur royal de CTV News, Richard Berthelsen.

“Il peut y avoir d’autres legs à des individus ou à des membres de la famille, peut-être même du personnel, mais généralement tout est hérité en termes de biens personnels par le roi à titre personnel”, a déclaré Berthelsen à CTVNews.ca mardi.

La propriété du domaine de la Couronne, y compris le palais de Buckingham, le château de Windsor, le palais de Holyrood et une variété d’autres éléments, y compris les joyaux de la couronne, une collection d’art et des archives, restera également la propriété du roi Charles régnant, en sa qualité officielle, Berthelsen a dit.

“Il faut faire la distinction entre la propriété privée et les biens de l’État, tous deux allant presque tous au roi, et tous les biens officiels qui sont détenus en fiducie pour la nation, comme l’art et les bijoux”, a-t-il déclaré.

On ne sait toujours pas qui recevra les actifs privés de la reine, y compris son portefeuille d’actions et d’autres investissements.

Bien qu’il existe un impôt sur les successions de 40% au Royaume-Uni, le roi Charles ne paiera pas d’impôt sur la fortune héritée de sa mère en raison d’un mémorandum gouvernemental s’appliquant aux souverains pour des actifs d’une valeur supérieure à 493 553 dollars.

Le mémorandum note que certains biens royaux sont détenus par la reine “en tant que souveraine plutôt qu’en tant que particulier” et qu'”il serait clairement inapproprié que des droits de succession soient payés sur ces biens”.

Les résidences officielles, les Archives royales et la collection royale de peintures et autres œuvres d’art sont des exemples de ces types de biens.

Mais, les autres héritages laissés à d’autres membres de la famille ne seront probablement pas exonérés de l’impôt car ils ne respectent pas le seuil de valeur.

Le roi Charles III a transmis le duché de Cornouailles – un vaste domaine privé comprenant des terres et des propriétés couvrant près de 140 000 acres et d’une valeur de 1,5 milliard de dollars – à son fils aîné, le prince Wiliam, a rapporté CNN.

Bien que les revenus du domaine ne soient pas divulgués publiquement, le site Web du duché de Cornouailles indique qu’ils sont “utilisés pour financer les activités publiques, privées et caritatives” du duc de Cornouailles, un titre traditionnellement réservé au fils aîné du monarque régnant. Il est considéré comme une source de revenus élevés pour la famille royale.

On n’a toujours pas annoncé ce que la reine a laissé à ses autres enfants – la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward – ses petits-enfants et d’autres proches.

Actuellement, Fortune Magazine estime la valeur du roi Charles III à environ 578 millions de dollars, tandis que Forbes estime que ses avoirs immobiliers valent environ 1,8 milliard de dollars.



Avec des fichiers d’Associated Press et de CNN