Le deuxième épisode de l’année de SATURDAY Night Live devrait faire ses débuts ce soir.

Comme d’habitude, le line-up verra une foule de visages célèbres et un invité musical spécial.

Qui héberge SNL ce soir?

Dan Levy animera Saturday Night Live ce soir.

L’acteur acclamé, qui a maintenant 37 ans, a récemment déclaré qu’il avait dit à ses parents qu’il était gay quand il avait 18 ans.

Lui et son père a raconté l’histoire à Andy Cohen sur Watch What Happens Live en 2020, selon Le Hollywood Reporter.

« Je crois que c’est maman qui vient de dire » OK, tu es gay? « , A déclaré Eugene Levy, le père de Dan.

« Elle l’a fait. Ma mère m’a invité à déjeuner un jour et j’ai dit: ‘Oui' », a répondu Dan Levy à l’émission.

« Elle savait presque. Ma mère et moi avons une relation très étroite dans ce sens et j’ai presque l’impression qu’elle savait que j’étais prête. »

Les parents de Dan Levy sont Eugene Levy et Deborah Divine, mariés depuis 1977.

« Nous savions depuis très longtemps », a déclaré Eugene Levy à Cohen.

« Nous attendions et maman ne pouvait plus attendre. »

Dan Levy a parlé de sa vie amoureuse dans une interview avec Out magazine en 2015.

« Quand le moment viendra et que toutes les étoiles seront alignées, quelqu’un d’autre viendra et j’espère que nous l’appellerons un jour dans le département de la vie amoureuse », a-t-il déclaré.

Il est croyait que Levy était célibataire.

Qui joue?

Ponts Pheobe est sur le point de prêter son talent musical à l’épisode du 6 février.

L’auteur-compositeur-interprète, guitariste et producteur est originaire de Los Angeles, en Californie.

La jeune femme de 26 ans est mieux connue pour son travail en solo, mais fait également partie du groupe Better Oblivion Community Center.

Selon la rumeur, elle sortirait avec l’acteur irlandais Paul Mescal, 25 ans.

Les rumeurs de rencontres ont commencé à tourbillonner en juillet dernier. après Bridgers et Mescal étaient repéré en train de brunch ensemble dans un café à Kinsale, Irlande.

Trois mois plus tard, les deux auraient été vus emballant sur le PDA à la ferme Soho dans l’Oxfordshire, Angleterre.

Bien qu’aucun des deux n’ait confirmé que leur relation était tout sauf platonique, les deux étoiles ont laissé entendre qu’il y avait des étincelles mutuelles.

Que s’est-il passé dans le dernier épisode de SNL?

L’acteur et réalisateur John Krasinski a animé le dernier épisode de Saturday Night Live.

Dans le premier épisode de 2021, il a pris pour cible les émeutiers du Capitole qui a protesté contre la victoire de Joe Biden.

Il a semblé se moquer Adam Johnson, alias « Podium Guy » dans une partie de l’épisode – qui a été photographié tenant le lutrin de Nancy sous son bras tout en souriant et en agitant pendant les émeutes.

Ailleurs sur Saturday Night Live, John – qui est marié à l’actrice Emily Blunt – a partagé un baiser torride avec le comédien Pete Davidson.

Machine Gun Kelly était un invité musical sur Saturday Night Live et a porté sa petite amie Megan Fox à travers une foule de fans avant de jouer.