BUCKINGHAM PALACE est l’une des maisons royales principales et les plus importantes avec de nombreuses opérations en cours qui concernent le pays et la façon dont il est gouverné.

Il abrite également certains membres de la famille royale, tout en étant un incontournable de Londres.

Le palais de Buckingham est devenu une maison royale en 1837 Crédit : PA : Association de la presse

Qui habite à Buckingham Palace ?

Buckingham Palace est la résidence londonienne du souverain britannique, mais dans le cas du roi Charles III, il a choisi de continuer à résider à Clarence House.

Des travaux majeurs sont en cours au palais de Buckingham et c’est l’une des raisons pour lesquelles le roi a choisi de ne pas suivre la tradition.

Le roi et la reine consort ont décidé de ne pas emménager dans le palais pendant au moins cinq ans car il subit une rénovation qui coûte environ 369 millions de livres sterling.

Sa mère, feu la reine Elizabeth II, résidait au palais de Buckingham avec sa famille, qui comprenait le prince Philip et leurs quatre enfants avant leur mariage, le roi Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward.

Cependant, elle a passé du temps loin de Londres et visitait le château de Windsor le week-end.

Elle a également passé les étés et les derniers mois de sa vie à Balmoral.

Il est également possible que le roi choisisse de résider au château de Windsor.

Quand le palais de Buckingham a-t-il été construit ?

Lorsque George IV accéda au trône en 1820, il voulut transformer ce qui était alors connu sous le nom de Buckingham House en Bucking Palace.

Les travaux ont commencé et il a servi de résidence au souverain britannique depuis 1837.

De nombreux souverains ont apporté des modifications à l’intérieur, le dernier ajout étant la Galerie de la Reine.

C’était l’idée du prince Philip de transformer les ruines bombardées de l’ancienne chapelle privée en une telle galerie.

Il a été rénové et agrandi en 2002 pour marquer le jubilé d’or de la reine Elizabeth.

Combien de chambres compte le palais de Buckingham ?

Le palais de Buckingham compte 775 chambres qui sont toutes utilisées pour différentes fonctions.

Il y a 19 salles d’État alors qu’il y a 92 bureaux.

Il y a aussi de nombreuses chambres, 52 pour les membres de la famille royale et les invités, et 188 pour le personnel.

Enfin, il y a aussi 78 salles de bain.

On calcule qu’il mesure 108 mètres de long sur le front alors qu’il mesure 120 mètres de profondeur – y compris le quadrilatère central – et 24 mètres de haut.