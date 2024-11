Qui-Gon et Obi-Wan ont presque changé leurs noms dans The Phantom Menace, mais George Lucas l’a changé

Un artiste de Star Wars a révélé un changement de dernière minute apporté par George Lucas à La Menace Fantôme qui aurait des implications assez importantes pour l’Obi-Wan Kenobi que nous connaissons aujourd’hui.

L’artiste concept et storyboard Iain McCaig a accordé une longue interview à StarWars.com en l’honneur du 25e anniversaire de The Phantom Menace, il a révélé que Qui-Gon et Obi-Wan avaient initialement échangé leurs noms – mais il y a une raison à cela. Il explique :

« Pendant un temps, le plus vieux Le Jedi s’appelait Obi-Wan et le plus jeune Le Jedi s’appelait Qui-Gon. C’était très poignant qu’à la fin, alors qu’Obi-Wan meurt et que Qui-Gon bat Dark Maul et reste avec son maître alors qu’il décède, il assume non seulement la quête de son maître, mais il prend également son nom. Qui-Gon devient Obi-Wan. C’est pourquoi quand tu vois Alec Guinness dans Un nouvel espoiril baisse sa capuche et dit : ‘Obi-Wan ? Voilà un nom que je n’ai pas entendu….’ Parce qu’il n’est pas Obi-Wan, c’est Qui-Gon. Et juste à la fin, George l’a changé.

À l’origine, Qui-Gon était Obi-Wan et Obi-Wan était Qui-Gon, révèle un artiste concept de The Phantom Menace.

Cette information est surtout intéressante dans la façon dont je vais voir la scène d’Alec Guinness dans A New Hope un peu différemment maintenant, mais c’est aussi amusant de penser à ce que cela aurait signifié pour le personnage d’Obi-Wan pour l’intégralité de la série. La mort de Qui-Gon aux mains de Dark Maul était déjà un moment important pour le personnage d’Obi-Wan, mais l’impact de cet événement s’étend-il même à la façon dont Obi-Wan s’identifie ? Aie.

Le reste de l’interview regorge d’autres petits détails intéressants, touchant également à la création de Dark Maul et à la manière quelque peu hilarante et décontractée de Lucas de le présenter à McCaig. « George est juste arrivé et a dit : ‘Dark Maul, c’est notre nouveau Seigneur Sith’, et il s’est éloigné », se souvient-il. « Je ne savais pas si Maul était un homme ou une femme, un extraterrestre, quoi que ce soit. Au début, ça m’a fait flipper de ne pas avoir reçu beaucoup de directives. » Heureusement, il a fini par comprendre.

Il y a eu de nombreux retours sur La menace fantôme alors qu’elle fêtait ses 25 ans cette année, Disney ayant ramené la préquelle en salles en mai dernier. Pour nos propres réflexions à ce sujet, consultez notre chronique expliquant pourquoi vous pouvez remercier (et blâmer) The Phantom Menace pour le blockbuster moderne.

