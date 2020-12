g

Étant donné que la date du dîner Boris-Ursula ne s’est pas si bien déroulée et qu’aucune des deux parties n’a (du moins publiquement) changé son mandat de négociation ou ses «lignes rouges», il peut être mystérieux de savoir pourquoi les pourparlers entre le Royaume-Uni et l’UE sont stupéfiants dans le week-end – et peut-être plus longtemps. Malgré le fait que, dans leurs déclarations séparées, Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont indiqué qu’une décision serait prise prochainement («la fin du week-end» pour Johnson, «dimanche» pour von der Leyen), l’étranger britannique secrétaire, Dominic Raab a laissé la porte ouverte pour qu’ils continuent encore plus longtemps. Raab a déclaré que les négociations commerciales étaient «peu susceptibles» d’aller au-delà de dimanche, mais combien de choses «improbables» se sont-elles produites au cours de l’année écoulée? Après tout, il n’y a qu’un an depuis la campagne électorale britannique lorsque Johnson a déclaré qu’il n’y avait «aucune chance» d’un «Brexit sans accord».