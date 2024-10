Qui gagne la Coupe Stanley ?

Le Panthères de Floride a remporté la Coupe Stanley 2024 un an après avoir échoué lors de la finale de 2023, la première équipe à faire cela depuis 2008 et 2009 Pingouins de Pittsburgh.

Le Oilers d’Edmonton faire de même?

Mike Brehm et Jace Evans de USA TODAY ainsi que Mary Clarke de For The Win ont une haute opinion d’Edmonton, qui a perdu en sept matchs en finale. Dans deux cas, les Oilers ont remporté la Coupe Stanley et tous les trois ont remporté la division Pacifique et Connor McDavid a remporté le trophée Hart en tant que joueur le plus utile de son équipe.

Il y a également un accord complet sur la recrue de l’année et le vainqueur de la division Métropolitaine.

Leurs prévisions pour la saison 2024-25 de la LNH :

LA PRESSION EST SUR : Qui est confronté aux plus grands défis ?

SALAIRES : Les joueurs les mieux payés de la LNH cette saison

L’application USA TODAY vous amène rapidement au cœur de l’actualité.Téléchargez pour une couverture primée, des mots croisés, des narrations audio, le journal électronique et bien plus encore..