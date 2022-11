Qui gagne et perd dans la possession de Twitter par Elon Musk

La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk a été pour le moins chaotique.

Il a changé d’avis à plusieurs reprises à propos de l’accord, faisant des blagues sur les mauvaises herbes et tweetant des emojis de merde en cours de route. Mais maintenant que sa propriété de la plate-forme de médias sociaux est bien réelle, beaucoup se demandent ce qui va se passer ensuite.

Bien que nous en soyons encore aux premiers jours de la prise de contrôle de Musk, il est déjà clair que certaines personnes ont réalisé des gains financiers, politiques ou de réputation majeurs, et d’autres qui voient de réels dommages ou risques. Voici les gagnants et les perdants jusqu’à présent.

Cour de chancellerie du Delaware

Elon Musk est connu pour avoir enfreint les règles et les normes commerciales. Cela a causé des problèmes avec les régulateurs, mais il a quand même réussi à faire ce qu’il veut avec peu ou pas de conséquences.

Même après que la SEC ait infligé une amende de 20 millions de dollars à Musk pour avoir publié un tweet prétendument trompeur sur son projet de privatiser Tesla, Musk a continué à repousser les limites de son règlement en publiant des tweets non autorisés – un risque que l’homme le plus riche du monde pouvait se permettre de prendre.

Ainsi, lorsque Musk a changé d’avis sur l’achat de Twitter, beaucoup ont cru qu’il s’en sortirait d’une manière ou d’une autre, même si sa justification légale semblait fragile. Mais cette fois, Musk n’en est pas sorti. C’est en grande partie à cause de la Cour de chancellerie du Delaware, le tribunal des affaires qui supervise le procès de Twitter contre Musk.

S’il continuait à lutter contre l’affaire, Musk risquerait de devoir divulguer davantage de textes potentiellement embarrassants de ses amis qui pourraient nuire à son image. Et il faisait face à un juge avec une réputation de bon sens qui pourrait finalement se prononcer contre lui. Même avec une quantité d’argent presque infinie pour financer la meilleure équipe juridique, Musk a finalement reculé et a conclu l’accord avec Twitter aux conditions initiales qu’il avait convenues en avril.

C’était une victoire pour l’état de droit, montrant que même si vous êtes l’homme le plus riche du monde, vous devez parfois respecter vos obligations.

Conservateurs

Musk se considère comme un “absolutiste de la liberté d’expression” et a insisté sur le fait que sa principale motivation pour acheter Twitter est d’en faire une plate-forme plus ouverte et non réglementée permettant aux gens d’exprimer leurs convictions.

Les conservateurs voient cela comme une victoire majeure. Des politiciens américains comme la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) et le sénateur Ted Cruz (R-TX) ont applaudi la prise de contrôle d’Elon, le saluant comme un leader qui défendra leur affirmation persistante et non étayée selon laquelle Twitter est biaisé contre la droite. contenu des ailes.

L’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il était heureux que “Twitter soit désormais entre de bonnes mains” et “ne sera plus dirigé par des fous et des maniaques de la gauche radicale”, selon un message publié vendredi sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social. Musk a précédemment déclaré que Twitter interdisant Trump de sa plate-forme après l’émeute du 6 janvier 2021 était une erreur, signalant qu’il pourrait le ramener – bien que la semaine dernière, il ait déclaré qu’il suspendait toute décision concernant la réintégration des comptes jusqu’à ce qu’il n’y ait pas encore Le conseil consultatif -be-formed intervient.

Pendant ce temps, l’un des premiers tweets de Musk en tant que nouveau propriétaire de Twitter était en réponse au commentateur conservateur “Catturd”, leur disant qu’il “creuserait” les affirmations de l’utilisateur selon lesquelles son contenu était “interdit par l’ombre” ou secrètement supprimé par Twitter. .

Cependant, il y a des limites à ce que Musk peut faire pour apaiser les influenceurs conservateurs, car il doit également satisfaire les annonceurs. C’est pourquoi il a promis aux annonceurs dans un tweet jeudi qu’il ne transformerait pas Twitter en un “paysage d’enfer libre pour tous, où tout peut être dit sans conséquences !” Bien que nous ayons constaté une augmentation de certains discours de haine depuis la prise de contrôle de Musk, Twitter n’a jusqu’à présent modifié publiquement aucune de ses politiques en matière de modération de contenu. Les conservateurs voient toujours la prise de contrôle de Musk comme une victoire.

Principaux actionnaires de Twitter

L’achat de Twitter pour 54,20 $ par action est considéré comme une perte pour Musk car la valeur de Twitter a chuté peu de temps après que Musk ait fait son offre initiale. Mais les actionnaires qui ont acheté des actions de la société à un prix inférieur ont fait une tuerie.

Bon nombre des principaux actionnaires sont des entreprises qui investissent de l’argent pour le compte de clients fortunés, comme le fonds spéculatif de Floride Pentwater Capital, qui devrait rapporter plus de 200 millions de dollars, selon un rapport de CNBC. Les fonds de pension qui investissent pour les enseignants, les policiers et les employés de l’État à New York, en Californie, en Floride et au Wisconsin pourraient également générer un rendement important, selon les informations de Reuters.

Le cercle intime d’Elon

Une partie de ce que nous avons appris grâce à la procédure judiciaire Elon-Twitter est le nombre d’investisseurs, de fondateurs et d’autres personnalités du monde de la technologie qui voulaient soutenir Elon en contribuant au financement de l’accord Twitter.

“Tu sais que je vais monter ou mourir frère – je sauterais sur une grande [sic] pour vous », a déclaré l’investisseur providentiel Jason Calacanis dans un texte adressé à Musk en avril, qui a été révélé dans des documents judiciaires.

Maintenant, Calacanis et d’autres leaders technologiques, comme l’investisseur et ancien cadre de PayPal David Sacks, offrent leur aide en tant que conseillers de Musk pendant cette période de transition.

Du jour au lendemain, des personnalités comme Calacanis et Sacks – qui hébergent également leur propre podcast technologique populaire – semblent avoir acquis au moins une certaine influence sur une plate-forme majeure importante pour faire l’actualité et même influencer les cours des actions.

Employés Twitter

Après la conclusion de l’accord de Musk, il a immédiatement licencié les principaux dirigeants de Twitter : le PDG Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et le responsable de la politique juridique, de la confiance et de la sécurité Vijaya Gadde. Maintenant, il passe au reste des 7 500 employés de Twitter.

Les employés s’attendent à ce que Musk procède à des coupes drastiques ; la dernière estimation du Washington Post évalue ce chiffre à environ 25% de l’entreprise. Un rapport antérieur, que Musk a nié, évaluait ce nombre à 75% du personnel de l’entreprise.

Afin de conserver leur emploi, certains ingénieurs de Twitter sont invités à travailler de longues heures et à proposer de nouvelles idées de produits dans des délais serrés, sinon ils risquent d’être licenciés.

Les employés sont « entraînés à gauche et à droite dans des groupes frénétiques ou des projets pour essayer de sauver leur emploi », a déclaré un employé de Twitter qui a parlé sous couvert d’anonymat, qualifiant la frénésie de « pur chaos ».

D’autres employés qui ont moins d’espoir attendent tranquillement d’être licenciés.

“Les gens sont fatigués d’en parler, fatigués d’être dans les limbes”, a déclaré l’employé. “Je pense qu’à ce stade, tout le monde espère le prochain chapitre.”

Musk pourrait essayer de licencier des employés pour un motif valable au lieu de les licencier, ce qui l’aiderait à éviter de payer des indemnités de départ et des avantages sociaux.

Alors qu’une majorité du personnel de Twitter pourrait survivre à la transition Elon-Musk – et certains employés sont ravis d’un changement – ​​travailler tout au long d’un accord commercial publiquement tumultueux a été une expérience angoissante et démoralisante pour beaucoup.

Les autres sociétés d’Elon

Elon Musk est un homme occupé. En plus de diriger Twitter, il est PDG de la société de voitures électriques Tesla et de la société de fusées SpaceX.

Les deux entreprises risquent maintenant de perdre l’attention de leur leader sur le terrain. Musk retire également certains de ses cadres supérieurs – aurait attiré plus de 50 ingénieurs de Tesla de l’équipe de pilotage automatique de l’entreprise sur Twitter.

Tout cela signifie que Musk et ses principaux lieutenants auront moins de temps pour construire des voitures et des fusées alors qu’ils passeront plus de temps à comprendre les subtilités de la gestion d’une entreprise de médias sociaux politiquement controversée.

Les investisseurs d’Elon

Les personnes qui ont investi dans cet accord font face à des pertes importantes. Cela inclut des membres du gouvernement saoudien, des particuliers et de grandes banques telles que Morgan Stanley, Bank of America et Barclays.

En effet, ils ont acheté le prix d’achat désormais gonflé d’Elon de 54,20 dollars par action avant que le cours de l’action de Twitter ne chute fortement en raison du récent ralentissement économique qui a également fait chuter les valorisations de nombreuses autres grandes entreprises technologiques.

Certains investisseurs ont même exprimé publiquement leurs regrets à propos de l’accord, affirmant qu’ils espéraient qu’il ne se concrétiserait pas.

Il y a un tout petit violon qui joue quelque part pour ce groupe – en particulier les grandes banques et les riches gouvernements étrangers – qui a des niveaux de liquidités insondables pour les gens ordinaires.

À moins que Musk ne parvienne à rentabiliser son investissement à long terme en augmentant la valeur de Twitter, ils font partie des perdants les plus immédiats de la saga Elon-Twitter.

Utilisateurs Twitter

Nous devons encore voir comment cela se déroule, mais pour l’instant, les utilisateurs de Twitter sont confrontés à de nombreuses incertitudes quant à l’avenir de l’application.

Quiconque a utilisé Twitter à l’époque pré-Elon sait qu’il peut souvent s’agir d’un cloaque de harcèlement, d’intimidation et de théories du complot nuisibles. Cependant, au cours des dernières années, la société a mis en place des équipes internes liées à la modération du contenu et à la sécurité des utilisateurs pour essayer d’améliorer cette expérience. Et certaines preuves montrent que leur travail a eu un impact.

La prise de contrôle de Musk pourrait mettre ces améliorations en danger. Il a dit qu’il ne croyait pas que Twitter devrait faire autant de modération de contenu et devrait faire des coupes importantes dans les équipes de Twitter qui font ce travail.

Musk a également déclaré qu’il ne supprimerait aucun contenu légal, ce qui laisse la place à une large gamme de contenus offensants tels que des insultes raciales, des images violentes et du harcèlement qui sont protégés aux États-Unis en vertu du premier amendement.

Déjà, Twitter a fait face à une augmentation des discours de haine depuis la conclusion de l’accord Musk. Une étude du Network Contagion Research Institute a constaté une augmentation de 500 % de l’utilisation du mot n sur Twitter dans les 12 heures suivant la prise de contrôle de Musk. Le responsable de l’intégrité du site de Twitter a déclaré que cela n’était pas dû à des changements dans les politiques de Twitter contre les discours de haine, mais à une campagne de pêche à la traîne coordonnée pour tweeter plus d’instances de l’insulte, programmée pour la prise de contrôle de Musk.

Cela pourrait avoir un impact négatif sur les activités de Twitter. La semaine dernière, GM, un annonceur majeur, a déclaré qu’il suspendrait ses dépenses sur la plate-forme jusqu’à ce qu’il voie quelle direction Twitter prend sous sa nouvelle direction. Musk devra trouver un équilibre entre la satisfaction de ces annonceurs tout en respectant son engagement à laisser les utilisateurs dire ce qu’ils veulent.

Musk lui-même suit cette ligne. Ces dernières semaines, il a publié des mèmes de lui-même alignés sur Kanye West ouvertement antisémite, et il a partagé un lien vers une théorie du complot sur l’attaque contre le mari de la présidente Nancy Pelosi, Paul Pelosi (Musk supprimé plus tard ces tweets).

Bien sûr, les utilisateurs pourraient également avoir beaucoup à gagner si Musk dépasse les attentes des critiques et parvient à transformer Twitter en une plate-forme plus ouverte qui protège en même temps la sécurité des utilisateurs. Mais compte tenu de l’histoire personnelle de Musk en matière de promotion du harcèlement et de la désinformation en ligne, et du fait que d’autres plateformes de médias sociaux comme Facebook, TikTok et YouTube ont lutté pendant des années pour trouver cet équilibre, il semble peu probable que Musk – le shitposter perpétuel – soit celui pour comprendre tout à coup.