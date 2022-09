Les opérations secrètes et les sabotages passés fournissent des indices sur la destruction apparemment délibérée des pipelines Nord Stream

Les spéculations abondent depuis que les pipelines Nord Stream 1 et 2, conçus pour transporter du gaz russe bon marché vers l’Europe, ont été endommagés cette semaine dans ce que les responsables décrivent largement comme des actes délibérés de sabotage. Qui pourrait être responsable ? Des incidents enfouis dans le passé peuvent fournir un indice.

La spéculation abonde, et généralement dans une direction colorée par les préjugés préexistants de la personne qui spécule – ce qui n’est guère utile.

Commençons par le résultat final et revenons en arrière. Le résultat signifie finalement que l’élan économique de l’Europe à toujours rechercher la paix avec la Russie a été sérieusement sapé, voire littéralement détruit. Quelqu’un a pris sur lui de démolir les ponts restants entre les deux. Jusqu’à présent, il y avait toujours une chance de réconciliation. Le président russe Vladimir Poutine a lui-même déclaré récemment que tout ce que l’UE devait faire pour se sortir de sa crise énergétique auto-imposée était d’appuyer sur le bouton de son approvisionnement en gaz depuis la Russie et d’abandonner les sanctions anti-russes qui l’en empêchent.

Personnes dans les rues des villes allemandes qui protestaient contre le suivi aveugle par Berlin des sanctions anti-russes de Bruxelles savaient également que c’était la réponse. Mais maintenant, cette option a été retirée de la table. L’UE est maintenant à la dérive au milieu d’une crise énergétique qui s’aggrave et quelqu’un a brûlé ses dernières voiles. Il est clair que l’Europe elle-même n’en profiterait pas. Elle ne bénéficie pas non plus de ses propres sanctions anti-russes. Mais qui a donné à Bruxelles cette idée de nuire à sa propre économie en premier lieu ?

Au début du conflit ukrainien, c’est Washington qui a poussé l’UE à refléter les mesures que Washington lui-même avait adoptées dans le but de priver Moscou de revenus pour alimenter ses intérêts et ses objectifs en Ukraine. Le problème est que l’économie de l’UE était beaucoup plus liée à celle de la Russie qu’à celle de l’Amérique. Tout sentiment que le président américain Joe Biden et son administration auraient pu donner aux dirigeants européens, qu’ils seraient là pour aider le bloc à atténuer le coup de ses sanctions sacrificielles, a depuis été remplacé par une réalité dure et pragmatique. Les dirigeants américains du schiste ont expliqué aux médias occidentaux qu’ils n’avaient tout simplement pas la capacité d’augmenter la production pour la crise hivernale de l’Europe, même au milieu du rationnement croissant, de la désindustrialisation et du risque de pannes.

Ainsi, la pression s’est récemment accrue sur les États membres de l’UE pour parvenir à une résolution diplomatique et pacifique rapide. Mais toute reconnexion du gaz Nord Stream aurait été un coup dur pour les ambitions économiques américaines, qui incluraient éventuellement de transformer l’UE en un client dépendant du gaz naturel liquéfié. À cette fin, les responsables américains ont même tenté de commercialiser leur gaz naturel dans le passé comme «molécules de liberté», contrairement à la “autoritaire” Gaz russe.

Biden lui-même a déclaré à propos de Nord Stream 2 lors d’une conférence de presse le 7 février, avant même que le conflit ukrainien n’ait éclaté, que “nous y mettrons fin“, bien qu’il soit hors du contrôle américain. Mais même bien avant cela, les États-Unis sanctionnaient et intimidaient les entreprises européennes pour qu’elles arrêtent la construction de Nord Stream 2 sous prétexte de sauver l’Europe de la Russie. Il convient de noter que l’Europe n’a pas vraiment eu de problèmes avec la Russie au cours de ce siècle jusqu’à ce que les États-Unis décident de faire de l’Ukraine un avant-poste du Département d’État.

Non seulement Gazprom, l’opérateur public russe du gazoduc, s’obstine contre vents et marées à le terminer, mais c’est vraiment le seul levier dont dispose Moscou en Europe. Attribuer à Moscou le récent sabotage de leurs propres intérêts économiques en Europe semble absurde. Les dommages causés aux pipelines signifient désormais que pour éviter qu’ils ne soient complètement remplis d’eau de mer et détruits, la Russie est obligée de continuer à pomper du gaz à travers eux et dans la mer à ses propres frais. Qu’est-ce que Moscou gagne exactement de tout cela ? A l’inverse, que gagne Washington ? Rien de moins que la pleine dépendance de Bruxelles, qui s’est avérée insaisissable alors que l’Europe pouvait partager ses intérêts entre l’Est et l’Ouest.

Quant à savoir qui possède la capacité technique d’exécuter le sabotage d’un pipeline sous-marin, la Russie et les États-Unis le font. On a beaucoup parlé dans le passé du potentiel de coupure des câbles sous-marins – défini comme un acte de guerre par le chef de la défense britannique, l’amiral Sir Tony Radakin. Les États-Unis ont en fait une histoire dans de telles opérations, ayant exploité des câbles sous-marins pour espionner l’Union soviétique lors de l’opération Ivy Bells des années 1970, selon des archives publiques sur l’opération Ivy Bells. Washington a également saboté des gazoducs soviétiques auparavant, bien qu’indirectement – selon Thomas C. Reed, un ancien secrétaire de l’armée de l’air qui a siégé au Conseil de sécurité nationale en 1982, lorsque le président américain de l’époque, Ronald Reagan, aurait approuvé un plan de sabotage de la CIA. composants d’un pipeline exploité par l’Union soviétique. L’objectif était d’empêcher l’Europe occidentale d’importer du gaz naturel des Soviétiques. Semble familier?

Le temps et l’enquête finiront par découvrir le coupable – si nous avons de la chance. Les responsables de l’UE promettent d’aller au fond des choses. “Toutes les informations disponibles indiquent que les fuites sont le résultat d’un acte délibéré. La perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes est tout à fait inacceptable et fera l’objet d’une réponse solide et unie », a tweeté le chef de la diplomatie du bloc, Josep Borell. Les enquêteurs pourraient peut-être rendre visite à Radoslaw Sikorski, membre du Parlement européen et ancien ministre des Affaires étrangères polonais, qui a tweeté une photo des conséquences de la catastrophe avec la note, “Merci, États-Unis.”

Mais s’il s’avérait effectivement que Washington ait commis ce que certains considèrent comme un acte de guerre contre l’économie européenne, Bruxelles aura-t-elle vraiment le cœur de l’affronter ? Ou Bruxelles continuera-t-elle à trouver des justifications pour rester complice de sa propre mort ?