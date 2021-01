Qui figure sur la liste des travailleurs clés?

Suis-je un travailleur clé?

Les travailleurs clés sont des personnes dont les emplois sont vitaux pour la santé et la sécurité publiques pendant les verrouillages. Parce que leur travail est si vital, le gouvernement tient à ce qu’ils puissent exercer leur travail avec le moins de restrictions possible, ce qui signifie pouvoir scolariser leurs enfants et utiliser les transports nécessaires.

La liste comprend:

Santé et protection sociale

Tout le personnel du NHS, y compris les employés administratifs et de nettoyage. Personnel de santé et de soins sociaux de première ligne tel que médecins, infirmières, sages-femmes, ambulanciers paramédicaux, ainsi que personnel de soutien et spécialisé dans le secteur de la santé et des soins sociaux.

En outre, il comprend ceux qui travaillent dans les chaînes d’approvisionnement, y compris les producteurs et distributeurs de médicaments et d’équipements de protection individuelle.

Éducation et garde d’enfants

Crèche, enseignants – y compris les assistants d’enseignement – et les travailleurs sociaux.

Nourriture et autres biens nécessaires

Les travailleurs de la chaîne alimentaire, y compris ceux impliqués dans la production, la transformation, la distribution, la vente et la livraison de marchandises.

Services publics clés

Les postiers, ceux qui sont tenus de gérer le système judiciaire, le personnel religieux et les responsables de la gestion des défunts, et les journalistes qui assurent la radiodiffusion de service public.

Gouvernement local et national

Les agents du gouvernement local et national dans des rôles administratifs «essentiels à la prestation efficace» de la réponse Covid-19 ou à la prestation de services publics essentiels, y compris le paiement des prestations.

Travailleurs des services publics

Il fallait du personnel pour assurer le fonctionnement des opérations pétrolières, gazières, électriques, d’eau et d’égouts Personnel des secteurs du nucléaire civil, de la chimie et des télécommunications. Ceux qui travaillent dans les services postaux et ceux qui travaillent pour fournir des services financiers essentiels.

Sécurité publique et sécurité nationale

Personnel de police et de soutien, personnel civil du ministère de la Défense et personnel des forces armées, personnel des pompiers et des secours et travailleurs chargés de la sécurité aux frontières, des prisons et de la probation.

Transport

Ceux qui assurent le fonctionnement des modes de transport aérien, fluvial, routier et ferroviaire de passagers et de marchandises.

Lisez la liste complète sur le site Web du Ministère.

Les enfants de travailleurs non clés peuvent-ils encore aller à l’école?

Non, ils devraient être à la maison et observer la distanciation sociale. Dans le cadre du troisième verrouillage de la vie britannique, Boris Johnson a annoncé que les écoles fermeraient à l’exception des enfants des «travailleurs clés».

Les enfants vulnérables, y compris ceux qui ont un travailleur social, et les élèves qui bénéficient d’une aide aux besoins spéciaux pourront rester à l’école.

Les deux parents doivent-ils être des travailleurs clés?

Les enfants avec au moins un parent ou un tuteur qui sont identifiés comme des travailleurs essentiels par le gouvernement peuvent envoyer leurs enfants à l’école si nécessaire.

Les parents seuls qui sont des travailleurs clés auront droit à une place à l’école.