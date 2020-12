Les Autrichiens ont été choqués et indignés après qu’un vandale non identifié ait détruit un mémorial en l’honneur des victimes de l’attaque islamiste meurtrière de novembre à Vienne. L’incident a été filmé.

Des vidéos publiées pour la première fois par les médias locaux montrent une personne masquée portant un chapeau bleu marchant sur des bougies commémoratives et les frappant à plusieurs reprises tout en tenant quelque chose qui ressemble à un sac d’épicerie.

Le porte-parole de la police, Markus Dittrich, a déclaré qu’ils étudiaient les images de la caméra de sécurité.

Le mémorial impromptu avec des fleurs et des bougies a éclaté devant la principale synagogue de la ville, à l’endroit où un homme armé islamiste a commencé son déchaînement meurtrier le mois dernier.

Les gens ont été choqués de trouver les bougies éparpillées dans la rue pavée dimanche. «Qui ferait quelque chose comme ça? En tant que société, nous devons être solidaires », Beate Meinl-Reisinger, la présidente du parti NEOS – The New Austria and Liberal Forum, a écrit sur Twitter avant la fuite de la vidéo.

Beaucoup étaient encore plus indignés après avoir vu le vandale en action. Selon le journal Heute, Dietmar Schwingenschrot, un homme politique local du Parti de la liberté de droite d’Autriche (FPO), a offert 1000 euros (1212 dollars) à quiconque. « contagieux » l’agresseur.

Le vandale, quant à lui, s’appelait un « porc » Et un « Un *** ole » en ligne, avec des gens disant que l’attaque contre le mémorial était « stupide » et « irrespectueux. » Certains ont suggéré que le vandale était peut-être atteint d’une maladie mentale. Certaines personnes en ligne ont affirmé que le vandale était une femme.

«Soit dit en passant, je ne peux pas exprimer ce que je souhaite pour cette personne sans commettre une infraction pénale», un homme politique du Parti populaire autrichien (OVP), Matthias Arth tweeté.

Le 2 novembre, un terroriste a tué quatre personnes et en a blessé 23 autres dans le centre de Vienne avant d’être abattu par la police. L’auteur était un Autrichien d’origine albanaise qui a prêté allégeance à l’Etat islamique. Le groupe terroriste a ensuite revendiqué la responsabilité de l’attaque.

