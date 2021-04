Le comité d’éthique de la Chambre est supervisé par une entité indépendante et non partisane qui surveille la conduite éthique de la Chambre des représentants.

Le comité a un nombre égal de démocrates et de républicains et limite leur mandat à trois.

Le comité d’éthique de la Chambre est supervisé par une entité non partisane Crédits: Getty Images

Qui fait partie du comité d’éthique de la Chambre?

Le comité d’éthique de la Chambre est composé de cinq démocrates et de cinq républicains.

Les démocrates sont:

Président Theodore E. Deutch, Floride

Susan Wild, Pennsylvanie

Dean Phillips, Minnesota

Veronica Escobar, Texas

Mondaire Jones, État de New York

Les républicains sont:

Membre de classement Jackie Walorski, Indiana

Michael Guest, Mississippi

Dave Joyce, Ohio

John H. Rutherford, Floride

Kelly Armstrong, Dakota du Nord

Le comité est le seul comité permanent de la Chambre des représentants qui compte un nombre pair de membres du parti.

Le comité est chargé de mener des enquêtes pour déterminer si les membres ont enfreint les normes éthiques concernant les cadeaux, les voyages, la conduite, etc. Crédits: Getty

Que fait le comité d’éthique de la Chambre?

Le comité doit suivre un ensemble de règles en place pour protéger la démocratie du pays.

Tous les membres doivent se comporter de manière impartiale et établir des normes de comportement en ce qui concerne les cadeaux, les voyages, les activités de campagne, le traitement du personnel, les conflits d’intérêts, entre autres.

Ils sont également chargés de mener des enquêtes pour déterminer si les membres ont enfreint ces normes.

De plus, ils peuvent recommander la bonne marche à suivre contre n’importe quel membre de la Chambre en fonction du résultat de l’enquête.

Le comité est le seul comité permanent de la Chambre des représentants qui compte un nombre pair de membres du parti Crédit: AFP

Le comité d’éthique de la Chambre enquête-t-il sur Matt Gaetz?

Le comité a annoncé le 9 avril 2021 qu’il ouvrait une enquête contre le représentant républicain Matt Gaetz concernant les accusations présumées d’inconduite sexuelle.

Gaetz a été accusé d’éventuelles violations de trafic sexuel en plus de plaintes répétées de harcèlement et d’inconduite sexuelle à la fois en tant que représentant au Congrès et au siège de l’État de Floride.

Le comité a le pouvoir de recommander la bonne marche à suivre contre tout membre de la Chambre en fonction du résultat de l’enquête Crédits: Getty

Le président démocrate du comité et le principal républicain ont déclaré qu’ils avaient pris « connaissance d’allégations publiques » contre Gaetz, qui, selon eux, pourraient être en violation des « règles de la Chambre, des lois ou d’autres normes de conduite ».

Gaetz a nié tout acte répréhensible, mais cela n’a toujours pas empêché les dirigeants du comité de poursuivre leur enquête.

« Le Comité est au courant d’allégations publiques selon lesquelles le Représentant Matt Gaetz pourrait s’être livré à une inconduite sexuelle et / ou à la consommation de drogues illicites, partagé des images ou des vidéos inappropriées sur le sol de la Chambre », a commencé une déclaration du Comité.

Gaetz peut également avoir «abusé des documents d’identification de l’État, converti les fonds de la campagne à un usage personnel et / ou accepté un pot-de-vin, une gratification inappropriée ou un cadeau non autorisé, en violation du règlement intérieur, des lois ou d’autres normes de conduite».

Le comité enquête de la même manière sur le représentant républicain Tom Reed, qui fait également face à des allégations d’inconduite sexuelle. «

Le comité est au courant d’allégations publiques selon lesquelles le représentant Tom Reed aurait commis une inconduite sexuelle, en violation du règlement intérieur, des lois ou d’autres normes de conduite », a écrit le comité dans une autre déclaration.