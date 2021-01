IT’s A Sin a été présenté comme un des drames les plus attendus de 2021.

La nouvelle série est enracinée dans une histoire réelle de tragédie, mais aussi une forte amitié.

Qui fait partie du casting du drame de Channel 4 It’s A Sin?

Keeley Hawes comme Valerie Tozer

Keeley joue la mère du fils enfermé Ritchie qui part à Londres pour vivre comme son vrai moi.

Elle a dit de son personnage que Valérie est « compliquée, mais en même temps elle est incroyablement simple ».

Keeley est un visage familier sur les écrans de télévision britanniques ayant joué dans Bodyguard aux côtés de Richard Madden ainsi que Finding Alice avec Joanna Lumley.

L’actrice, qui a rencontré son mari lors du tournage de Spooks, Matthew Macfadyen, a joué des rôles dans la série dramatique ITV The Durrells, qui s’est terminée en 2019, ainsi que dans Line of Duty de la BBC.

Olly Alexander comme Ritchie Tozer

Le chanteur principal du groupe Years & Years, Olly Alexander, joue le personnage principal de Ritchie.

Il quitte sa maison sur l’île de Wight sans avoir parlé à ses parents.

Le musicien a eu quelques crédits d’acteur au fil des ans, y compris des rôles dans Penny Dreadful et Skins.

Omari Douglas comme Roscoe Babatunde

Omari joue Roscoe, qui est renié par sa famille quand il sort.

Le personnage est ses parents homophobes, craignant Dieu, se préparent à l’envoyer au Nigéria pour être guéri de son «homosexualité».

C’est le premier rôle télévisé majeur d’Omari après son apparition dans le film Wise Children de 2019.

Omari, qui est né après la pire crise du sida, a déclaré RoseActualités c’était passionnant de filmer avec Stephen Fry qui avait « vécu ça ».

Stephen Fry comme Arthur Garrison

Stephen est choisi comme Arthur Garrison, un député qui tente d’impressionner Margaret Thatcher et de garder sa sexualité secrète.

Stephen est un habitué de nos écrans ayant pris de l’importance dans la comédie en double acte Fry et Laurie.

Lui et Hugh Laurie ont joué dans Jeeves et Webster de 1990 à 1993.

Il a animé le quiz QI pour près de 200 épisodes et a joué dans des films tels que Gosford Park et V For Vendetta.

Les autres membres de la distribution comprennent

De quoi s’agit-il avec It’s A Sin?

Le drame de Channel 4 suit quatre jeunes amis dans les années 1980 qui regardent leur monde se défaire au cours de la première décennie de la pandémie de VIH.

Le chanteur des années et années Olly Alexander joue Ritchie Tozer, le garçon en or de sa famille qui est déterminé à garder ses secrets après avoir déménagé à Londres pour commencer une nouvelle vie en 1981.

Un synopsis pour la série se lit comme suit: « Des étrangers au début, Ritchie et ses copains Roscoe et Colin, ainsi que leur meilleure amie Jill, se retrouvent jetés ensemble et partagent bientôt les aventures de l’autre.

«Mais un nouveau virus est à la hausse, et bientôt leur vie sera testée d’une manière qu’ils n’auraient jamais imaginée.

« Alors que la décennie passe et qu’ils grandissent dans l’ombre du sida, ils sont déterminés à vivre et à aimer plus que jamais. »

Quand est-ce que c’est un péché sur Channel 4?

Le premier épisode de It’s A Sin sortira sur les écrans CE SOIR (22 février) et diffusera un nouvel épisode chaque semaine.

Il commencera à 21 heures sur Channel 4 et toute la série sera également disponible en streaming sur All 4.

Parlant de son dernier rôle, Olly a déclaré: « Je me sens comme le garçon le plus chanceux du monde à faire partie de ce projet, je suis fan de Russell T Davies depuis que j’ai regardé Queer As Folk en secret à 14 ans .

«Son travail a contribué à façonner mon identité en tant que personne gay, donc je suis absolument ravi que nous travaillions ensemble.

« Le scénario était incroyable à lire, j’ai ri et j’ai beaucoup pleuré, c’est un privilège d’aider à raconter cette histoire et je suis tellement excité. »