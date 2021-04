SOLOS est une toute nouvelle série d’anthologies à venir sur Amazon Prime.

La série en sept parties présente certains des plus grands noms du secteur. Voici qui vous pouvez vous attendre à voir…

La meilleure série sur Amazon Prime

Les meilleurs films sur Amazon Prime

Qui fait partie du casting des Solos d’Amazon?

Morgan FREEMAN

Getty – Contributeur

Morgan Freeman est l’un des visages les plus reconnaissables au monde[/caption]

Morgan Freeman est l’un des visages les plus reconnaissables au monde.

Morgan a eu sa grande chance en 1987 lorsqu’il a été choisi dans Street Smart en tant que Fast Black – le rôle lui a valu une nomination aux Oscars du meilleur second rôle.

Il a joué dans des films légendaires tels que The Shawshank Redemption, Bruce Almighty et The Dark Knight.

Anne Hathaway

Getty

Anne Hathaway est une actrice américaine primée[/caption]

Anne Hathaway est une actrice américaine primée.

Elle est devenue célèbre avec son rôle dans The Princess Diaries et a continué à jouer dans les films à succès Brokeback Mountain et The Devil Wears Prada.

Depuis lors, elle a figuré dans les blockbusters de la Saint-Valentin, Dark Waters et The Witches.

Helen Mirren

Getty

Helen a remporté une série de prix prestigieux[/caption]

Helen Mirren a joué dans des dizaines de films au fil des ans, notamment Gosford Park, Calendar Girls, The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy et The Queen.

Helen a remporté une série de prix prestigieux, dont le prix de la meilleure actrice en 2006 et le prix du film de la critique de la meilleure actrice en 2006.

En 2003, Helen a été nommée Dame Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (DBE) pour les services aux arts de la scène.

Uzo Aduba

Getty – Contributeur

Uzo Aduba est surtout connu pour avoir joué dans Orange Is The New Black[/caption]

Uzo Aduba est surtout connue pour avoir joué dans Orange Is The New Black, pour lequel elle a remporté un Emmy Award.

Aduba a également joué dans la série télévisée Steven Universe en tant que Bismuth.

L’actrice devrait jouer dans la très attendue série télévisée 2021 Americanah.

Nicole Beharie

Getty – Contributeur

Beharie est une actrice américaine[/caption]

Beharie est une actrice américaine surtout connue pour ses rôles dans les films American Violet and Shame.

Beharie est également connue pour la série dramatique Sleepy Hollow.

En 2020, elle a joué dans le film acclamé par la critique Miss Juneteenth.

Anthony Mackie

Getty – Contributeur

Anthony Mackie est un acteur américain[/caption]

Anthony Mackie est un acteur américain surtout connu pour son rôle de Falcon dans l’univers Marvel – principalement dans la série Disney +, The Falcon and the Winter Soldier.

Mackie a également joué dans des productions théâtrales, notamment Black Bottom de Ma Rainey et Drowning Crow.

Il a également joué Takeshi Kovacs dans la deuxième saison de Netflix’s Altered Carbon en 2020.

Dan Stevens

PA: Association de la presse

Dan Stevens est un acteur britannique[/caption]

Dan Stevens est un acteur britannique devenu célèbre lorsqu’il a été choisi comme Matthew Crawley dans Downton Abbey de Julian Fellowes pour ITV.

Dan a également joué dans le film comique dramatique The Cobbler et le film d’action sombre A Walk Among the Tombstones.

Il a également joué Beast dans le remake de Disney en direct de La Belle et la Bête aux côtés d’Emma Watson dans le rôle de Belle.





Constance Wu

Getty Images – Getty

Constance Wu est surtout connue pour son rôle de Jessica Huang dans la comédie ABC Fresh Off the Boat[/caption]

Constance Wu est surtout connue pour son rôle de Jessica Huang dans la comédie ABC Fresh Off the Boat.

Elle est également apparue dans Crazy Rich Asians et dans le film de strip-teaseuse Hustlers.

De 2012 à 2017, elle a joué dans la série de comédie noire EastSiders.