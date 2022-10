CBS est sur le point de lancer cet automne une nouvelle série de rencontres en réalité inspirée d’un classique des années 1970.

Le Real Love Boat verra les candidats à la recherche de “celui” lors d’un voyage en Méditerranée.

INSTAGRAM/hannahferrier234

The Real Love Boat est une nouvelle série de rencontres CBS[/caption]

Qui fait partie du casting de The Real Love Boat ?

Les concurrents qui embarqueront pour le voyage en Méditerranée comprennent :

Michel Gonzalez 35 ans, de New York et Los Angeles, Californie.

35 ans, de New York et Los Angeles, Californie. Daniel Cooper 25 ans, d’Atlanta, en Géorgie.

25 ans, d’Atlanta, en Géorgie. Brett De Laura 36 ans, de Dana Point, Californie.

36 ans, de Dana Point, Californie. Emilie Pierre 24 ans, de Colgate, Wisconsin.

24 ans, de Colgate, Wisconsin. Brooke Blanc 34 ans, de Los Angeles, Californie.

34 ans, de Los Angeles, Californie. Marty Hasset 33 ans, de Charlotte, Caroline du Nord.

33 ans, de Charlotte, Caroline du Nord. Jordanie Malabanan 26 ans, de Windsor, Ontario, Canada.

26 ans, de Windsor, Ontario, Canada. Shea-Lynn Noyes 28 ans, de Toronto, Ontario, Canada.

28 ans, de Toronto, Ontario, Canada. Forrest Jones 30 ans, de Houston, Texas.

30 ans, de Houston, Texas. Nicole Wang 28 ans, de Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

28 ans, de Vancouver, Colombie-Britannique, Canada. Nathan Kroger 24 ans, de Cincinnati, Ohio.

24 ans, de Cincinnati, Ohio. Alisa Chah24 ans, de San Diego, Californie.

En savoir plus sur la télé-réalité HUL-EW NON Les fans de Kardashian qualifient la série Hulu de “pire émission de tous les temps” et veulent qu’elle soit ANNULÉE VRAIMENT DE RETOUR ! RHOC alun de RETOUR à la série télé-réalité après les sorties choquantes de Noella et Jen

Qui héberge The Real Love Boat ?

Rebecca Romijn

Getty

Rebecca Romijn jouera dans The Real Love Boat[/caption]

Le 28 juin 2022, il a été annoncé par Deadline que Rebecca Romijn co-animerait la prochaine émission.

Romijn est connue comme une actrice et ancienne mannequin qui a joué le rôle de Mystique dans la trilogie X-Men et de Number One dans Star Trek : Discovery et Star Trek : Strange New Worlds.

Depuis 2007, elle est mariée à Jerry O’Connell.





Jerry O’Connell

Getty

Jerry O’Connell jouera dans The Real Love Boat[/caption]

Jerry O’Connell rejoindra ce casting de The Real Love Boat et co-animera aux côtés de sa femme.

O’Connell est connu pour sa carrière d’acteur, réalisateur et présentateur de télévision américain, et a été vu dans plusieurs productions au fil des ans.

Il est sans doute le plus célèbre pour ses rôles dans Stand by Me, Sliders, Mission to Mars et Star Trek: Lower Decks.

Qui d’autre rejoint le casting et les hôtes à bord du Love Boat ?

Getty Images – Getty

Paolo Arrigo

Paolo Arrigo, 46 ​​ans, est le capitaine de The Real Love Boat.

En plus de servir de capitaine, il est connu pour ses talents de cuisinier et de menuisier, qui sont souvent affichés sur sa page Instagram.

« Juste un autre capitaine qui aime cuisiner ! ….et aime aussi le travail du bois », lit-on dans sa biographie.

Ezra Freeman

Ezra Freeman, 26 ans, est le barman de The Real Love Boat.

Elle est avec Princess Cruises depuis 2019.

Matt Mitcham

Matt Mitcham, 36 ans, est le directeur de croisière de The Real Love Boat.

Le Canadien est directeur de croisière depuis 14 ans.

Sur quoi est basé The Real Love Boat ?

The Real Love Boat est basé sur la sitcom des années 1970 du même nom.

L’émission originale a été diffusée de 1977 à 1987 et a télévisé les histoires romantiques et drôles des passagers et de l’équipage qui étaient à bord du Pacific Princess.

L’émission mettait en vedette Gavin MacLeod, Bernie Kopell, Ted Lange, Fred Grandy, Lauren Tewes et Jill Whelan.

“The Love Boat est un concept intemporel et romantique avec un attrait universel, et nous sommes ravis de réinventer cette série populaire pour le public de deux pays différents”, a déclaré le PDG et président de CBS, George Cheeks, via Deadline.

“Dans la foulée de NCIS: Sydney, l’annonce d’aujourd’hui est un autre exemple de notre stratégie de franchise mondiale visant à utiliser notre riche propriété intellectuelle et notre vaste empreinte internationale pour développer de nouveaux contenus pour les téléspectateurs du monde entier.”

Le Real Love Boat devrait être présenté en première le 5 octobre 2022, selon EW.