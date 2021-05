Qui fait partie du casting de The Pact?

THE PACT est une série dramatique policière très attendue, qui sera diffusée sur BBC One le lundi 17 mai 2021.

La série, mettant en vedette Julie Hesmondhalgh et Laura Fraser, entoure un groupe de cinq amis qui ont conclu un pacte à la suite d’une mort inexpliquée. Voici un aperçu du casting.

Le pacte entoure un groupe de cinq amis qui jurent de garder un secret[/caption]

Laura Fraser

L’actrice écossaise Laura Fraser est surtout connue pour ses rôles dans A Knight’s Tale, Traces, Better Call Saul et Breaking Bad.

Elle incarnera Anna, l’une des collègues de la brasserie qui sera prise dans le meurtre de son patron.

Parler à Express.co.uk à propos de son personnage, elle a déclaré: «Je me sentais vraiment, vraiment désolée pour elle parce qu’elle est vraiment prise dans une telle situation.

«C’est un énorme dilemme moral et quand les femmes le soir de la fête, quand cette chose dévastatrice se produit, quand elles sont obligées de conclure un pacte, elle supplie pratiquement les femmes ‘s’il vous plaît, pouvons-nous dire à la police’.

«Elle se bat vraiment pour dire la vérité, mais à la fin, elle accepte le pacte et elle pense que le pacte va assurer leur sécurité.»

Laura Fraser jouera Anna[/caption]

Julie Hesmondhalgh

Mieux connue pour son interprétation primée de Hayley Cropper dans Coronation Street, Julie Hesmondhalgh a également joué dans Doctor Who et Broadchurch.

Elle joue un ouvrier de brasserie appelé Nancy.

En parlant de la série, elle l’a décrite comme un «thriller tordu qui vous laisse deviner jusqu’à la fin» mais aussi une «histoire d’amitié, de famille, de mariage, d’amour et de trahison».

Julie Hesmondhalgh jouera Nancy[/caption]

Rakie Ayola

Rakie Ayola, une actrice galloise surtout connue pour ses rôles dans Grace, Black Mirror, Noughts + Crosses et Doctor Who.

Elle incarnera DS Holland, qui est en charge de l’enquête.

L’année dernière, elle a remporté le prix de la meilleure actrice féminine dans une pièce de théâtre aux Black British Theatre Awards pour sa performance dans On Bear Ridge pour le National Theatre du Pays de Galles et la Royal Court.

Elle a été nominée pour un BAFTA pour son rôle dans le drame Anthony de BBC One.

Elle a décrit DS Holland comme un «détective brillant et décalé, quelqu’un à qui on ne s’attendrait pas à être un officier de police de haut rang».

Rakie Ayola joue le flic en charge de l’enquête, DS Holland[/caption]

Jason Hughes

Jason Hughes est surtout connu pour avoir joué l’avocat Warren Jones dans la série télévisée de la BBC This Life et comme le sergent-détective Ben Jones dans Midsomer Murders.

Il joue Max Price, le mari d’Anna, un policier qui travaille dans l’enquête.

Il a décrit son personnage comme «un bon gars; un gars très solide et ancré, un de ces gars qui a une joie naturelle pour la vie.

Il a ajouté qu’il était «très passionné par sa famille et qu’il mettait cela au-dessus de tout le reste».

Jason Hughes joue un autre flic et le mari d’Anna[/caption]

Aneurin Barnard

Aneurin Barnard, est un acteur gallois connu pour Hunky Dory et The Truth About Emanuel.

Il incarne Jack Evans, le patron de la brasserie dont le corps sera retrouvé dans les bois, menant à une enquête pour meurtre.

Ses travaux les plus récents incluent Barkskins, Dunkerque, The Personal History of David Copperfield, War & Peace et The Goldfinch.

Aneurin Barnard dépeint la victime Jack Evans[/caption]

Eiry Thomas

Eiry Thomas est surtout connu pour The Bench, Enid a Lucy et Keeping Faith.

Elle jouera la tante de Louie Jack.

Eiry Thomas joue Louie, la tante de Jack[/caption]





Heledd Gwynn

Heledd Gwynn est une actrice, surtout connue pour 35 Diwrnod et Gwaith / Cartref.

Elle incarnera Cat, un autre membre du groupe qui travaille à la brasserie.

Elle a remporté le 30e prix Ian Charleson pour ses performances en tant que Hedda dans Hedda Gabler et Hastings dans Richard III.

Heledd Gwynn jouera Cat[/caption]