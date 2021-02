SI vous cherchez à rire, The Crew est la dernière offre comique de Netflix.

Situé dans un garage Nascar, la sitcom suit les tenants et les aboutissants du personnel soudé qui y travaille. Voici les visages que vous pouvez vous attendre à voir dans la nouvelle série …

Qui fait partie du casting de The Crew sur Netflix?

Kevin James comme Kevin Gibson

Kevin James est un acteur et comédien américain.

Vous le reconnaîtrez peut-être pour son rôle de Doug dans la sitcom de CBS The King of Queens, ou de Kevin Can Wait de CBS.

Ses autres crédits de films incluent Hitch, I Now Pronounce You Chuck & Larry, Paul Blart: Mall Cop et Grown Ups.

Gary Anthony Williams comme Chuck

Gary Anthony Williams est un acteur américain, surtout connu pour avoir exprimé Oncle Ruckus dans The Boondocks.

Il est également apparu dans les séries télévisées Weeds, Boston Legal et Blue Collar TV.

Il est également apparu dans le film d’horreur Truth or Dare et Achmed Saves America.

Dan Ahdoot comme Amir

Dan Ahdoot est un acteur et un comédien.

Il est apparu dans Kickin ‘It de Disney et Shameless de Showtime.

En tant que comédien de stand-up, il a joué dans The Tonight Show, Last Comic Standing de NBC et Last Call avec Carson Daly.

Freddie Stroma comme Jake

Freddie Stroma est un acteur britannique.

Les fans de Harry Potter peuvent le reconnaître comme Cormac McLaggen de la franchise cinématographique.

Il est également apparu comme Luke dans la comédie musicale Pitch Perfect de 2011.

Sarah Stiles comme Beth

Sarah Grace Stiles est une actrice et chanteuse de Broadway.

Elle a joué Kate Monster dans Avenue Q et Joanne dans la comédie musicale Vanities.

Stiles a également prêté sa voix à Spinel dans Steven Universe: The Movie.

Jillian Mueller comme Catherine

Jillian Mueller est une actrice connue pour son rôle dans le film d’horreur comique américain Porno.

Elle est également apparue dans The Last OG de Jordan Peele pour un épisode.

De quoi parle The Crew?

The Crew est une série comique se déroulant dans un garage NASCAR.

Comme le dit le responsable de Netflix: «La vie dans le garage s’écarte de la piste pour un chef d’équipe NASCAR et son équipe de course soudée lorsqu’un nouveau patron intervient et secoue les choses.