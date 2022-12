Qui fait partie du casting de Taskmaster saison 15 ?

TASKMASTER est de retour pour une 15e saison avec une autre cohorte de stars hilarantes.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les célébrités qui participent à l’émission primée de Channel 4.

Canal 4 / Simon Webb

La 15e saison de Taskmaster verra le retour des hôtes Greg Davies et Alex Horne[/caption]

Qui est dans Taskmaster Saison 15 ?

Frankie Boyle

Getty

L’humoriste écossais Frankie Boyle espère être couronné Taskmaster saison 15[/caption]

Frankie Boyle est un comédien et écrivain écossais.

Il est devenu un panéliste régulier du quiz d’actualités comiques de la BBC Mock The Week en 2005 et est resté avec l’émission pendant quatre ans.

Depuis lors, il a réalisé de nombreuses autres émissions de télévision, notamment le programme de sketchs de Channel 4, Tramadol Nights, New World Order de Frankie Boyle et Tour of Scotland de Frankie Boyle.

Il parcourt également le pays en jouant des comédies debout.

Jenny Éclair

Getty

Jenny Eclair est une autre comédienne prête à participer à la saison 15 de Taskmaster[/caption]

Jenny Eclair est une comédienne, romancière et actrice anglaise.

Elle est la première femme à remporter le prix Perrier au festival d’Edimbourg, qu’elle a obtenu en 1995.

Elle est également l’auteur de plusieurs romans acclamés par la critique, dont Inheritance, ainsi que de son best-seller du Sunday Times 2020 intitulé Older And Wider – A Survivor’s Guide To The Menopause.

Elle a eu des tournées à guichets fermés au Royaume-Uni et en Australie au cours de sa carrière.

Sa tournée, Sixty! (FFS), a été très appréciée car elle a donné un aperçu de ce que signifie avoir 60 ans.

Kiell Smith-Bynoe

Getty

L’écrivain et comédien primé Kiell Smith-Bynoe participe à la saison 15 de Taskmaster[/caption]

Kiell Smith-Bynoe est un acteur et écrivain britannique, surtout connu pour son brillant travail dans la sitcom BBC One Ghosts.

Il est également apparu dans Stath Lets Flats (2018) et Enterprice (2017).

Kiell a co-écrit et joué dans Red Flag de Channel 4, qui a été acclamé par la critique.

Il est apparu dans l’émission spéciale de Noël 2021 de The Great British Sewing Bee mais n’a pas réussi à gagner.

Il jouera aux côtés de Lily Allen et Freema Agyeman dans la toute nouvelle comédie, Dreamland, qui arrivera sur Sky Comedy en 2023.

Mae Martin

Getty

La comédienne nominée aux Bafta Mae Martin fait également partie de la programmation de la saison 15 de Taskmaster[/caption]

Mae Martin est une comédienne, actrice et scénariste née au Canada et basée en Angleterre.

Ils ont déménagé au Royaume-Uni en 2011, se faisant rapidement un nom des deux côtés de l’Atlantique.

Leur spectacle de stand-up Dope a fait des vagues dans les festivals de comédie de Melbourne et de Sydney avant d’arriver à Édimbourg pour le Fringe Festival.

Ils ont écrit et joué dans la série comique Netflix Feel Good, remportant une nomination aux Bafta pour la meilleure performance de comédie féminine.

Ivo Graham

Matt Strong

Ivo Graham devrait également rejoindre le casting étoilé de la saison 15 de Taskmaster[/caption]

Ivo Graham est un humoriste et scénariste anglais.

Il a commencé le stand-up en 2009 et huit mois plus tard est devenu le plus jeune lauréat du prestigieux prix So You Think You’re Funny pour les nouveaux actes au Edinburgh Fringe.

Il est un artiste régulier dans les clubs et le circuit théâtral britanniques, devenant un succès auprès du public de tous âges.

Sa tournée de 29 dates démarre à Henley-on-Thames, le 16 février 2023.

En 2021, Ivo a co-animé l’émission de voyage British As Folk, avec ses collègues comédiens Darren Harriott et Fern Brady, qui sont apparus dans la saison 14 de Taskmaster.

Qui héberge Taskmaster ?

Greg Davies et Alex Horne reviendront en tant que co-animateurs de Taskmaster.

Ils ont tous deux animé l’émission depuis sa première sortie en 2015.

Greg est le Taskmaster, avec Alex comme assistant.

À quand la prochaine émission de Taskmaster ?

La gâterie du Nouvel An de Taskmaster est diffusée sur Channel 4, le 1er janvier 2023, à 21 h.

La spéciale unique mettra en vedette Amelia Dimoldenberg, Carol Vorderman, Greg James, Mo Farah et Rebecca Lucy Taylor.

Une date de diffusion officielle pour la saison 15 n’a pas encore été publiée, mais elle devrait être diffusée en 2023 et comportera 10 épisodes.