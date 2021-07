PRETTY Little Liars: Original Sin est un redémarrage PLL bientôt disponible sur HBO Max.

Écrit par Aguirre-Sacasa et Calhoon Bring, le redémarrage basé sur les livres à succès de Sara Shepard mettra en vedette une nouvelle histoire et de nouveaux personnages.

Qui fait partie du casting de Pretty Little Liars : Original Sin ?

Chandler Kinney

Kinney incarnera Tabby, un réalisateur en herbe et un passionné de films d’horreur.

Kinney a récemment joué dans Zombies 2, le deuxième volet de la franchise de films Disney Channel, ainsi que Lethal Weapon, American Horror Story et The Haunted Hathaways.

Maia Reficco

Reficco incarnera Noa, une star de la piste pour adolescents au passé troublé qui cherche à remettre de l’ordre dans sa vie après avoir passé un été en détention pour mineurs.

Reficco tourne actuellement le long métrage Netflix Strangers, face à Camila Mendes et Maya Hawke.

Elle a récemment joué dans la production de Broadway Center Stage Next to Normal dans le rôle de Natalie.

Auparavant, elle a joué le rôle de Young Eva dans Evita au New York City Center.

De quoi parle Pretty Little Liars : Original Sin ?

Selon Deadline, la série parle d’une toute nouvelle ville, avec une nouvelle génération de « petits menteurs ».

Le «drame teinté d’horreur» se déroulera dans l’univers PLL mais mettra en vedette de nouveaux personnages dans une nouvelle ville en dehors de la fiction Rosewood, en Pennsylvanie.

« Il y a vingt ans, une série d’événements tragiques a presque déchiré la ville ouvrière de Millwood. Aujourd’hui, un groupe d’adolescentes disparates – un tout nouvel ensemble de Little Liars – se retrouve tourmenté par un agresseur inconnu et obligé de payer pour le péché secret que leurs parents ont commis il y a deux décennies… ainsi que le leur. », lit le synopsis de HBO Max.

Lisa Soper (Chilling Adventures of Sabrina) dirigera les deux premiers épisodes de la série, et la production devrait avoir lieu cet été aux Upriver Studios à New York.

Le spectacle est le troisième spin-off de PLL après Ravenswood et Pretty Little Liars: The Perfectionists.





Quand est-ce que Pretty Little Liars : Original Sin est-il diffusé ?

HBO Max n’a pas encore confirmé de date de diffusion pour la série.

Vous pouvez vous gaver d’anciens épisodes de Pretty Little Liars sur la plate-forme.

Vous pouvez également visionner d’anciens épisodes sur Hulu et SlingTV.