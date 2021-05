Qui fait partie du casting de Pam & Tommy? De Lily James à Seth Rogen

PAM & Tommy est une nouvelle série qui documente le mariage turbulent de Pamela Anderson et Tommy Lee.

La série se déroule en 1995, juste au moment où la tristement célèbre sex tape d’Anderson et Lee est sortie

Qui fait partie du casting de Pam & Tommy?

Lily James

Lily James joue le rôle de Pamela Anderson.

James a joué Lady Rose MacClare dans Downton Abbey et a joué le rôle du personnage principal dans le film de 2015 Cendrillon.

Elle a également titré Baby Driver, The Dig et The Pursuit of Love.

Sebastian Stan

Sebastian Stan jouera Tommy Lee de Mötley Crüe.

Stan, qui est roumain-américain, est surtout connu pour avoir joué le rôle de Bucky Barnes / Winter Soldier dans l’univers Marvel Comic, ce qui a conduit à un rôle principal dans la série Disney + The Falcon and the Winter Soldier.

Seth Rogen

Seth Rogen, qui a joué dans des comédies hilarantes comme Knocked Up et Pineapple Express, jouera Gauthier.

Le personnage de Rogan est un ancien acteur porno devenu électricien et, après avoir installé un studio et un système de sécurité pour Tommy Lee, a volé et sorti sa sex tape avec Pamela.

Nick Offerman

Nick Offerman de Park and Recreation jouera le rôle d’oncle Miltie,

«Le gars de l’argent», Oncle Miltie aide l’électricien mécontent Rand (Rogen) à distribuer la sex tape.

«Sociopathe à la limite, il marche le long d’une ligne entre humoristique et horrible», écrit Variety.

Taylor Schilling

Taylor Schilling jouera également aux côtés de Rogen dans Pam & Tommy dans le rôle de l’épouse de Rand Gauthier et de l’actrice pornographique Erica Gauthier.

Elle est connue pour son rôle de Piper Chapman dans la série originale de comédie dramatique de Netflix Orange Is the New Black,





Mozhan Marnò

Mozhan Marnò de House of Cards incarne Gail Chwatsky, un publiciste puissant qui est la force motrice qui a tenté d’élever la carrière de Pam et Tommy.