TRACY Beaker est un nom familier parmi les enfants qui ont grandi dans les années 2000.

20 ans plus tard, la série est relancée avec l’emblématique Dani Harmer à la barre, tout comme au bon vieux temps.

Qui joue dans My Mum Tracy Beaker?

Dani Harmer reviendra alors que Tracy et Montanna Thompson reprendra ses rôles de Justine Littlewood détestée.

Parmi les autres visages familiers, citons Lisa Coleman revenant en tant que Camilla ‘Cam’ Lawson et Ruth Gemmell revenant en tant que maman de Tracy Carly Beaker.

La liste complète des acteurs est la suivante:

Dani Harmer comme Tracy Beaker

Dani n’avait que 13 ans lorsqu’elle a décroché sa grande pause dans L’histoire de Tracy Beaker, qui a duré cinq séries de 2002 à 2005.

Depuis son départ de la série, Dani, 31 ans, a eu une brève carrière de chanteuse après avoir signé un contrat d’enregistrement de 3 millions de livres sterling avec Universal Music Group.

Alors qu’un single a été enregistré et sorti, l’album prévu a ensuite été abandonné.

L’actrice est également apparue dans Strictly Come Dancing, dans une production théâtrale du Rocky Horror Show et a enregistré un single au profit de Great Ormond Street Hospital, qui a culminé à la deuxième place du classement iTunes.

En 2016, Dani est devenue mère de fille Avarie-Belle Betsy Rachel Brough avec son partenaire Simon Brough.

Montanna Thompson comme Justine Littlewood

Pour l’actrice Montanna Thompson, Justine n’était pas son premier rôle après avoir fait ses débuts à la télévision en 1998 dans la mini-série BBC Close Relations avant d’apparaître dans The Queen’s Nose .

Justine a emménagé dans le Dumping Ground après la mort de sa mère afin d’aider son père, qui avait du mal à faire face.

Montanna, maintenant âgée de 32 ans, est apparue sporadiquement tout au long des différents retombées de la série télévisée à succès et reprend à nouveau son rôle dans la série 2021.

Noah Leacock comme Tyrone

Noah Leacock joue «Tyrone» dans la nouvelle série de «My Mum Tracy Beaker».

L’acteur est également connu en apparaissant dans Coronation Street.

Jordan Duvigneau comme Sean Godfrey

Sean est joué par l’acteur Jordan Duvigneau, connu pour ses rôles dans Homeland, Doctors et I Hate Suzie.

Sean était un ami d’enfance de Tracy, dont la vie a radicalement changé lorsqu’il est devenu un footballeur célèbre.

Il devient le nouveau petit ami de Tracy lors du redémarrage.

Lisa Coleman comme Granny Cam

Lisa a joué le rôle de la mère adoptive de Tracy Beaker, Cam Lawson, qui a d’abord été un écrivain en difficulté avant de trouver le succès à la fin.

L’actrice Lisa Coleman a repris son rôle pour Tracy Beaker Returns entre 2010 et 2012.

Lisa, qui a été dans Casualty and The Bill a joué Morag dans quatre épisodes de Hollyoaks en 2011.

Christina Tam comme Rosealie

Christina Tam est une actrice connue pour The Limehouse Golem, Automata et Transformers: The Last Knight.

Tam joue Rosealie, la gouvernante de Sean Godfrey.

Neil Ashton comme Fred

Neil Ashton joue également dans It’s A Sin, Brassic et The Last Kingdom.

Il est apparu sur Coronation Street en tant que Process Server anonyme qui a retrouvé Kevin Webster avec les détails d’une injonction prononcée par son épouse Sally en avril 2011.

Il est retourné au programme en tant qu’inspecteur de la santé Maurice Brownlow qui a effectué un contrôle ponctuel des Rovers en juin 2012.

Danielle Henry comme Miss Oliver

Danielle Henry apparaît comme l’enseignante de Jess, Miss Mary Oliver.

Danielle Henry est une actrice et compositrice, connue pour Doctors, Torchwood et Paradox.

De quoi parle My Mum Tracy Beaker?

Le teaser officiel de la BBC se lit comme suit: « Jess Beaker aime sa vie avec sa mère Tracy, jusqu’à ce que le célèbre footballeur Sean Godfrey entre en scène! »

Tracy est maintenant maman vivant dans un lotissement à Londres avec sa fille de neuf ans, qui a du mal à joindre les deux bouts.

Sean est un ami d’enfance de Tracy, qui est maintenant un footballeur professionnel et il veut éloigner le couple de leur triste vie à Londres.

Harmer a parlé de la lecture du script pour la première fois.

Elle a dit: «Dès que je l’ai lu, je me suis dit: ‘C’est exactement comme ça que Tracy serait en tant que maman’,

«Sa fille est incroyable. Ils sont en quelque sorte complètement opposés pour être honnête avec vous. De toute évidence, Tracy parle juste avant de penser – elle est très émotive, elle est très fougueuse.

«Alors que Jess est un peu plus réservée. Elle est un peu plus froide, elle est vraiment intelligente.

«Mais ces deux-là ensemble, c’est juste un match fait au paradis. Ce ne sont pas seulement une mère et une fille, ce sont aussi des amis et je pense que cela se ressent dans la série. «

Quand My Mum Tracy Beaker est-il sur CBBC?

My Mum Tracy Beaker commence sur CBBC le vendredi 12 février.

La série en trois volets sera diffusée les vendredis, samedis et dimanches consécutifs à 17h chaque jour.

Chaque épisode durera 30 minutes.

Il sera disponible pour regarder sur BBC iPlayer après sa diffusion.