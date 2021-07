MONSTERS au travail – une série télévisée qui rattrape les personnages du film bien-aimé de Pixar 2001 Monsters, Inc. – lancée sur Disney+ le 7 juillet 2021.

Dix épisodes sont sortis le le service de diffusion en continu, avec quelques noms familiers attachés.

Qui fait partie du casting de Monsters at Work ?

John Goodman

John Goodman revient pour la série animée en tant que Sully, l’un des personnages de l’original Monsters, Inc.

Sully est un énorme ogre bleu avec des cornes, une queue et des taches violettes. Il est doué pour effrayer les enfants, mais c’est un gentil géant dans l’âme.

L’acteur accompli a joué dans des dizaines de films et d’émissions de télévision, dont The Big Lebowski, Damages et Roseanne.

Goodman est né à St Louis.

Billy Cristal

Billy Crystal revient une fois de plus pour exprimer Mike Wazowski, le partenaire criminel de Sully.

Mike est un petit monstre sphérique vert citron avec un grand œil vert et deux petites cornes sur la tête.

L’acteur né à New York est connu pour une variété de rôles emblématiques, notamment celui d’Harry Burns dans Quand Harry rencontre Sally en 1989.

Crystal est également apparue dans City Slickers, Mr. Saturday Night, Analyze This et des dizaines d’autres films.

Henri Winkler

L’acteur Henry Winkler, mieux connu pour avoir joué Fonzie dans Happy Days, joue le rôle de chef de la maintenance Fritz dans la série animée.

Il a remporté son tout premier Prime Time Emmy Award en 2018 pour son travail sur la série HBO Barry.

Également auteur accompli, Winkler a écrit 12 romans pour enfants.

Winkler est né le 30 octobre 1945 à Manhattan.

Mindy Kaling

L’actrice et écrivaine exprime Val Little dans Monsters at Work.

Elle est connue pour les très populaires The Office, The Mindy Project, Inside Out et Late Night.

L’actrice a joué Kelly Kapoor dans 158 épisodes de The Office, qui a duré neuf saisons sur NBC.

Elle est originaire de Cambridge, Massachusetts.

Ben Feldman

L’acteur Ben Feldman exprime Tylor dans Monsters at Work.

Feldman, 41 ans, est apparu en tant que Jonah Simms dans la sitcom Superstore de NBC de 2015 à 2021.

Feldman, originaire de Washington, DC, a fait sa première incursion dans le métier d’acteur à l’âge de six ans.

Il est également apparu dans des émissions telles que Silicon Valley.

Alanna Ubach

Alanna Ubach joue Cutter dans la nouvelle série.

Elle a joué dans plus de 150 projets de théâtre, de cinéma et de télévision, dont Men of a Certain Age, lauréat du prix Peabody.

Ubach a été nominée pour un prix SAG pour sa performance en tant que Jeanine Pirro dans Bombshell et le New York Times l’a qualifiée d' »actrice très talentueuse » à « garder un œil sur elle ».

Elle vit à Los Angeles avec son mari et leur fils.

Qui d’autre est sur Monsters at Work ?

Les autres stars incluent Bonnie Hunt et Lucas Neff.

Les acteurs vétérans Jennifer Tilly et Alfred Molina contribuent également à la série animée.