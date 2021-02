Qui fait partie du casting de Loki et quand sera-t-il présenté en première?

Le méchant Marvel préféré des FAN, Loki, est de retour avec sa propre émission en première sur Disney +.

merveille Le patron Kevin Feige a décrit la nouvelle série comme un drame policier.

Qui fait partie du casting de Loki?

Tom Hiddleston reprend à nouveau son rôle principal d’agent du chaos asgardien,

L’émission suivra les aventures de Loki après avoir attrapé le Tesseract et retourné dans le temps dans l’espace Avengers: Fin de partie.

Le casting comprend également Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant.

Kate Herron sert de réalisateur et Michael Waldron de scénariste en chef.

S’exprimant au San Diego Comic-Con en 2019, lorsque Loki a été annoncé pour la première fois, Hiddleston taquiné, « Vous avez vu Avengers, non? Alors il est toujours ce type, »

«Et à peu près la dernière chose qui lui est arrivée, c’est qu’il s’est fait écraser Hulk. Donc, il y a encore beaucoup d’évolution psychologique qui reste à faire…»

« C’est un nouveau territoire, un nouveau monde, de nouveaux défis, et j’ai hâte de commencer. »

Y aura-t-il une deuxième saison de Loki?

Le producteur de cinéma et de télévision américain Kevin Feige a été un homme très occupé au cours de la dernière année et a maintenant au moins 17 projets en cours, prêts à sortir au cours des deux prochaines années.

Et alors qu’une nouvelle saison de télévision est attendue chaque année, Kevin a récemment expliqué que toutes les émissions Disney + à venir (y compris Wandavision et Falcon and the Winter Soldier) « varieront » – avec certains en tant que pièces uniques et d’autres avec « quelques années » entre la production.

Il a expliqué: « Cela variera. Il y a des émissions qui ont été construites pour élargir davantage notre narration et ensuite entrer dans les fonctionnalités. »

Le président de Marvel Studios, âgé de 47 ans, a ajouté: «Il y a des émissions qui, bien que toujours interconnectées, sont construites avec plusieurs saisons à l’esprit.

« Donc ça va varier de la façon dont beaucoup de grands téléviseurs, je pense, varient maintenant, que ce soit quelques années entre les saisons de Game of Thrones ou Stranger Things, ou des événements uniques comme Queen’s Gambit.

« L’une des choses amusantes à propos du streaming est que les règles sont lâches, ce qui vous permet de suivre de manière créative où vous voulez aller. »

Quand Loki sera-t-il présenté en première?

Loki, le troisième des spectacles Disney + en direct de Marvel, sera présenté en première le 11 juin.

Il a été initialement annoncé qu’il serait présenté pour la première fois en mai 2021.

L’année dernière, les équipages ont dû arrêt du tournage en raison de la pandémie de coronavirus.