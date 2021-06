L’actrice primée aux EMMY Annie Murphy est revenue à la télévision aux heures de grande écoute dans la nouvelle émission AMC Plus, Kevin Can F ** k Himself.

Annie Murphy mène le peloton sur Kevin Can F**k Himself après son rôle primé aux Emmy Awards d’Alexis Rose dans la sitcom de CBC Schitt’s Creek.

Qui fait partie du casting de l’émission d’Annie Murphy, Kevin Can F**k Himself ?

Kevin Can F**k Himself est une comédie noire qui examine le rôle de l’épouse passive de la sitcom, Allison McRoberts (Murphy), qui après des années à jouer un serviteur tranquille décide de se révolter.

Alors, pour se venger de son mari manipulateur et indifférent Kevin, elle décide que son meilleur pari est de le tuer.

L’émission navigue entre une configuration multi-caméras traditionnelle et une caméra unique qui suit Allison, entrant et sortant du style sitcom alors qu’Allison décide de se déplacer dans le paysage télévisuel.

Rencontrez le casting de Kevin Can F**k Himself :

Annie Murphy dans le rôle d’Allison McRoberts

L’actrice primée aux Emmy Awards jouera le rôle principal dans la nouvelle comédie noire d’AMC.

Murphy est surtout connue pour son rôle d’Alexis Rose dans Schitt’s Creek.

Le rôle de Murphy dans Schitt’s Creek lui a valu un Emmy et un Screen Actors Guild Award tout en recevant des nominations pour un Golden Globe Award, quatre Canadian Screen Awards, trois Screen Actors Guild Awards et deux Critics’ Choice Television Awards.

Eric Petersen dans le rôle de Kevin McRoberts

L’acteur de Broadway Eric Petersen incarnera le mari indifférent d’Allison, Kevin.

Peterson a beaucoup travaillé sur scène dans La ville de New York, apparaissant dans quatre spectacles de Broadway.

Mary Hollis Inboden dans le rôle de Patty

Mary Hollis Inboden est surtout connue pour son rôle dans la sitcom ABC The Real O’Neals.

Inboden incarnera Patty, la voisine d’Allison et Kevin.

Alex Bonifer comme Niel

Alex Bonifer est surtout connu pour son rôle dans le film Film Fest et Superstore.

Bonifier jouera le frère de Patty et le meilleur ami de Kevin, Niel.

Brian Howe dans le rôle de Pete McRoberts

La rock star Brian Howe, le chanteur principal de Bad Company, fait également une apparition dans l’émission AMC.

Howe incarne le père de Kevin, Pete McRoberts, un homme qui, comme son fils, n’a jamais grandi.

Raymond Lee dans le rôle de Sam Beverly

L’acteur Raymond Lee est surtout connu pour ses rôles d’Arlen Lee dans Mozart In The Jungle et de Duc Bayer-Boatwright dans Here and Now.

Lee incarne Sam Beverly, qui revient à Worcester pour ouvrir un restaurant haut de gamme.

Comment puis-je regarder Kevin Can F**k Himself ?

Kevin Can F**k Himself est exclusivement disponible sur AMC Plus.

Le premier épisode a été créé le 13 juin, tandis que le deuxième épisode sera diffusé sur le service de streaming à 21 heures.

Les gens peuvent s’inscrire à AMC Plus pour 8,99 $ par mois.