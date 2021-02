McDonald & Dodds est une série dramatique policière d’ITV qui se déroule à Bath, Somerset et est sur le point de commencer une deuxième série.

La première série a été un grand succès auprès des téléspectateurs mettant en vedette les flics mal assortis, les deux épisodes ayant gagné plus de 6 millions de téléspectateurs chacun.

Qui fait partie du casting de la série 2 de McDonald & Dodds?

La deuxième série comprend trois épisodes de long métrage autonomes, chacun contenant une foule de stars invitées.

Tala Gouveia comme DCI Lauren McDonald

Tala Gouveia incarne la courageuse et ambitieuse DCI Lauren McDonald, originaire du sud de Londres et ayant déjà travaillé avec le Met.

L’auteur de la série Robert Murphy l’a décrite comme «plongeant dans l’élégant bain comme un taureau dans un magasin de Chine».

Tala est déjà apparu dans Cold Feet d’ITV, l’émission pour enfants Go Jetters sur CBeebies et Click & Collect de BBC1

Jason Watkins comme DS Dodds

Le personnage de Jason Watkins, DS Dodds, a été décrit comme «sans prétention», qui avait auparavant été heureux de travailler en arrière-plan au cours de sa carrière.

Jason, 54 ans, est apparu dans un certain nombre d’émissions de haut niveau, notamment The Crown, Being Human, Trollied et W1A.

Il a remporté un BAFTA du meilleur acteur pour son rôle principal dans The Lost Honor of Christopher Jefferies.

James Murray comme surintendant principal John Houseman

James Murray joue le boss, John Houseman.

James, 46 ans, est devenu célèbre grâce à son rôle dans Coronation Street en 1998 et est depuis apparu dans un large éventail de films et de séries télévisées.

Ses rôles au cinéma incluent l’adaptation de Thomas Hardy’s Under the Greenwood Tree, All the King’s Men et Nailing Vienna.

Pour la télévision, il est apparu dans North Square, Cutting It et Primeval.

Comme pour la première série, chaque épisode présente une foule de visages célèbres.

Apparaissent dans le premier épisode: Rupert Graves (Sherlock), Martin Kemp (The Krays), Patsy Kensit (Absolute Beginners) et Cathy Tyson (Mona Lisa) dans le rôle de Gordon, Mick, Barbara et Jackie.

Ils sont les principaux suspects après qu’un voyage en montgolfière se termine par un meurtre.

Rob Brydon (Gavin et Stacey) apparaît également dans l’épisode en tant que Roy de l’Agence d’enquête sur les incidents aériens, qui aide à l’enquête.

Le deuxième épisode présente également une foule de noms connus, dont Natalie Gumede de Doctor Who, Sharon Rooney de My Mad Fat Diary et John Thomson de Cold Feet.

Les autres stars apparaissant sont Maya Coates et Kat Ronney, tandis que Tomos Gwynfryn joue la nouvelle recrue d’un club de rugby, Dominique Aubert.

Les stars invitées de l’épisode trois incluent Saira Choudhry, Rosie Day et Nitin Ganatra.

Rosie Day joue l’influenceuse des médias sociaux Rose Boleyn, qui choisit de subir une chirurgie plastique.

Ganatra joue l’anesthésiste Dr Dan McCartney et Choudhry joue le rôle de la réceptionniste de la clinique Alliyah.

Quand la série 2 de McDonald & Dodds est-elle à la télévision et comment puis-je la regarder?

Le premier épisode de la deuxième série, intitulé L’homme qui n’était pas là, est diffusé sur ITV le 28 février 2021.

Une semaine plus tard, le 6 mars, le deuxième épisode, intitulé We Need to talk About Doreen est diffusé.

Les détails sur le troisième épisode n’ont pas encore été publiés.