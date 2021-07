BIG Brother entame sa 23e saison.

Avec la nouvelle saison de Grand frère au coin de la rue, le casting a été révélé.

Qui fait partie du casting de la saison 23 de Big Brother ?

Cette saison se composera de 16 nouveaux invités en compétition pour le grand prix de 500 000 $.

Alyssa Lopez

Alyssa Lopez, 24 ans, est originaire de Sarasota, Floride et actuellement créateur de maillots de bain.

Diplômée en production audiovisuelle, Lopez travaille actuellement au lancement de sa propre ligne de maillots de bain.

Selon sa biographie sur CBS, ses activités préférées incluent l’haltérophilie, la navigation de plaisance, la vidéographie et jouer avec ses chiens Jeter et Piper.

Azah Awasum

Azah Awasum, 30 ans, est un Baltimore, MD, natif qui est actuellement directeur des opérations commerciales.

Awasum a révélé que son grand-père était polygame avec six femmes et 47 enfants. Elle a plus de 300 cousins.

Selon sa biographie de Big Brothers sur CBS, ses activités préférées sont la cuisine, le vélo et les voyages, elle a déjà visité 26 pays.

Champagne Brent

Brent Champagne, 28 ans, est originaire de Cranston, RI et est actuellement agent de bord.

Il a révélé qu’il était un ancien animateur de Live Lottery TV pour la Rhode Island Lottery et qu’il a remporté sa première voiture dans un concours de création de vidéos.

Selon sa biographie de Big Brother, ses activités préférées sont le sport, l’entraînement, la négociation d’actions et les voyages.

Britini D’Angelo

Un natif de Chutes du Niagara, État de New York, Britini D’Angelo, 24 ans, est enseignante en maternelle.

En mai 2021, elle a obtenu sa maîtrise en éducation de la petite enfance et de l’enfance et a remporté la médaille Niagara en 2019, décernée à l’individu qui représente le mieux l’Université Niagara et la médaille senior pour son parfait 4.0 GPA.

Selon sa biographie de Big Brother, ses activités préférées sont la danse, le softball, le jeu Mario Kart, et le théâtre.

Christian Birkenberger

Harwinton, Connecticut natif, Christian Birkenberger, 23 ans, est assistant d’entrepreneur général.

Birkenberger a révélé qu’elle savait faire du monocycle et tout au long de sa vie, il n’a eu qu’une seule petite amie.

Selon sa biographie de Big Brother, ses activités préférées sont le basket-ball, le disc golf, le mini golf et le flirt.

Christie Valdiserri

Christie Valdiserri, 27 ans, est originaire de Philadelphie, Pennsylvanie qui réside actuellement dans North Hollywood, Californie travailler comme danseur professionnel.

Elle a révélé qu’elle était végétalienne depuis plus de trois ans et qu’elle avait obtenu son diplôme de la Penn State University. Alors qu’elle n’avait que 15 ans, elle a créé sa propre compagnie de danse appelée Diva Dance dans le sous-sol de ses parents.

Selon sa biographie de Big Brother, ses activités préférées sont la danse, les voyages et la plage.

Derek Fraizer

Également originaire de Philadelphie, en Pennsylvanie, Derek Fraizer, 29 ans, est agent de sécurité.

Fraizer a révélé que son père fumait Joe Frazier, le boxeur professionnel, et est allé à l’internat militaire pour le lycée.

D’après sa biographie de Big Brother, ses activités préférées sont la danse, CrossFit, et regarder la télévision en frénésie.

Derek Xiao

Originaire de Baltimore, MD, Derek Xiao, 24 ans, réside actuellement à Ville de New Yorky et travaille en tant que fondateur de start-up.

Xiao a révélé qu’il avait lancé une entreprise qui expédiait des kits de repas à travers les États-Unis et qu’il avait loué un vélo Citi pour participer à un triathlon, puis qu’il avait écrasé le vélo.

Selon sa biographie de Big Brother, ses activités préférées incluent jouer aux échecs, cuisiner et essayer de nouvelles recettes.

Brandon « Frenchie » Français

Tennessee natif, Brandon French, 34 ans, est actuellement agriculteur à Clarksville Tenn.

French a révélé qu’il a servi dans l’armée et à 13 ans, il a remporté le NFL compétition nationale de punt, de passe et de coup de pied.

Selon sa biographie de Big Brother, ses activités préférées incluent passer du temps avec ses enfants, pêcher et griller.

Hannah Chaddha

Chicago natif Hannah Chaddha, 21 ans, est actuellement un étudiant diplômé.

Chaddha a révélé qu’elle avait obtenu son diplôme universitaire à seulement 19 ans et qu’elle était une danseuse hip-hop de compétition.

Selon sa biographie de Big Brother, les activités préférées de Chaddha incluent les voyages, la danse et le binging. De vraies femmes au foyer.

Kyland Jeune

Kyland Young, 29 ans, est originaire de Comté de San Bernadino, Californie qui réside actuellement à Venice Beach et travaille comme chargé de compte.

Il a révélé qu’il avait déjà fait deux promenades sur le feu où il avait traversé des charbons / braises qui étaient plus chauds que 1 000 degrés. Young a également déclaré qu’il était allé à l’école de parachutisme.

Selon la biographie de Young’s Big Brother, ses activités préférées incluent regarder des films, jouer à des jeux et essayer de nouvelles choses, comme le parachutisme, le lancer de hache et l’escalade.

Sarah Steagall

Ressorts d’ébullition, SC native, Sarah Steagall, 27 ans, réside actuellement à Fort. Myers FL où elle travaille comme médecin légiste.

Steagall a révélé qu’elle n’était pas capable de communiquer clairement jusqu’à l’âge de sept ans en raison d’un grave trouble de la parole et qu’en dépit d’être une chimiste légiste, elle n’a jamais regardé Dexter ou alors Breaking Bad.

Selon sa biographie de Big Brother, ses activités préférées sont le shopping, la lecture, la couture et le chant.

Tiffany Mitchell

Détroit, Michigan. native, Tiffany Mitchell, 40 ans, travaille actuellement comme phlembotomiste.

Elle a révélé qu’elle aimait beaucoup les horoscopes et qu’elle avait deux chats, Tiger et Puma.

Selon la biographie de Mitchell’s Big Brother, ses activités préférées sont l’entraînement, la lecture et la navigation de plaisance.

Travis Long

Travis Long, 22 ans, est originaire de Austin, Texas qui réside actuellement dans Honolulu travailler en tant que consultant en vente de technologie.

Il a révélé qu’il faisait de la plongée libre et du harpon pour son dîner et qu’il est un auteur publié avec des livres vendus sur Amazon.

Selon la biographie de Long Big Brother, ses activités préférées incluent le saut de falaise, le football, le parachutisme, le surf et la cinématographie.

Whitney Williams

Portland, Minerai. Whitney Williams, 30 ans, travaille actuellement comme maquilleuse.

Williams a révélé qu’elle porte le nom de feu Whitney Houston et qu’elle a créé sa propre glace Tillamook que l’on peut trouver en magasin.

Selon sa biographie de Big Brother, ses activités préférées incluent voyager avec ses enfants, partir à l’aventure et travailler sur son entreprise.

Xavier Prather

Natif de Kalamazoo, Mich. Xavier Prather, 27 ans, vit actuellement à Milwaukee et travaille comme avocat.

Prather a révélé qu’il avait 10 frères et sœurs et qu’il était né avec un pied bot, ce qui l’a obligé à apprendre à marcher dans un plâtre.

Selon sa biographie de Big Brother, ses activités préférées incluent le basket-ball, le kayak et la randonnée.

Qu’est-ce que Big Brother ?

Big Brother a été diffusé pour la première fois en juillet 2000 et est une émission de télé-réalité où les candidats, appelés Houseguests, sont coupés du monde extérieur et vivent dans une maison isolée.

L’émission suit les concurrents alors qu’ils vivent ensemble et s’affrontent dans des défis et tentent d’éviter l’élimination de la maison.

Ils sont entourés de dizaines de caméras et de microphones qui enregistrent tout 24h/24.

Quand commence la saison 23 de Big Brother ?

La nouvelle saison de Big Brother sera diffusée le mercredi 7 juillet 2021.

L’émission sera diffusée en direct sur CBS et Paramount+ à 20 h HNE.