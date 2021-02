Qui fait partie du casting de la saison 2?

SAISON 2 de la série de télé-réalité Tough As Nails, lancée en février 2021.

Il y a déjà eu un remaniement dans le casting.

Qu’est-ce que Tough As Nails?

Concurrents sur Dur comme des ongles testez leur «force», leurs «aptitudes à la vie quotidienne» et leur «endurance mentale» dans des défis qui se déroulent sur des chantiers réels.

La nouvelle saison a commencé avec un total de 13 participants.

Tough As Nails « célèbre les Américains de tous les jours qui retroussent leurs manches et n’hésitent pas à travailler de longues heures et à se salir les mains, afin de faire fonctionner leur pays », selon la description de l’émission.

L’hôte Phil Keoghan, un producteur exécutif de l’émission, était également derrière et a animé The Amazing Race.

Caractéristiques de la saison 2 un métallurgiste, un soudeur en tuyauterie, une infirmière de voyage, un chauffeur-livreur UPS et un colonel à la retraite de l’armée de l’air qui a servi comme aviateur de combat pour la marine et l’armée de l’air.

« Tough As Nails est une célébration des hommes et des femmes qui travaillent dur qui n’ont pas peur de retrousser leurs manches et de se salir les mains pour faire une dure journée de travail », a déclaré Keoghan.

«Au cours de l’année écoulée, nous avons une nouvelle appréciation de la« main-d’œuvre essentielle »qui fait fonctionner le pays et je suis ravi que les téléspectateurs rencontrent les nouveaux membres de l’équipe, car il s’agit d’un groupe de gens extraordinaires qui sont de vraies personnes dans la vraie vie. qui sont vraiment durs! »

Qui est le colonel à la retraite dans l’émission?

Merryl Tengesdal, originaire du Bronx, est la seule femme noire à piloter l’avion espion U-2 de l’US Air Force.

Le vétéran a 3 400 heures de vol dans six avions différents et plus de 300 heures de combat à l’appui de l’opération Enduring Freedom et de l’opération Iraqi Freedom.

Tengesdal, 49 ans, travaille actuellement comme entraîneur physique dans un club de sport local à Sacramento, en Californie.

«Je veux me prouver, à moi-même, à ma famille et aux autres, que vous pouvez être dur, peu importe qui vous êtes», dit-elle lorsqu’on lui a demandé quelle était sa motivation pour l’emporter sur Tough As Nails.

Comment puis-je regarder Tough As Nails?

Tough As Nails est diffusé sur CBS le mercredi à 20 h HE et est également disponible en streaming sur CBS All Access.

La deuxième saison a débuté le 10 février 2021.