FINDING Alice est un nouveau drame ITV qui sera diffusé CE SOIR (17 janvier 2021) avec Joanna Lumley.

Mais qui joue aux côtés de l’actrice Absolutely Fabulous? Voici un aperçu du casting.

Keeley Hawes

Keeley Hawes joue le rôle principal d’Alice, une veuve qui lutte pour faire face à la perte de son mari décédé en tombant dans les escaliers.

Le joueur de 43 ans est également l’un des créateurs de l’émission, avec Roger Goldbys et Simon Nye.

Parlant de son propre drame, Keeley a déclaré: « Je suis absolument ravie de travailler avec le brillant Simon Nye et le très talentueux Goldby sur un projet qui compte tellement pour nous tous. »

Keeley est apparu dans la série dramatique ITV The Durrells qui s’est terminée en 2019, ainsi que dans Line of Duty and Bodyguard de la BBC.

Joanna Lumley

Joanna Lumley est une actrice et présentatrice, peut-être mieux connue pour la sitcom Absolutely Fabulous, pour laquelle elle a remporté deux Bafta Awards.

Les autres films célèbres dans lesquels le joueur de 73 ans a joué incluent Le loup de Wall Street, James And The Giant Peach et l’adaptation cinématographique d’Absolutely Fabulous.

Lumley, qui est en fait né en Inde, est un activiste qui a soutenu de nombreux groupes caritatifs et sociaux.

Lumley jouera la mère du personnage de Hawes, Alice.

Nigel Havers

L’acteur jouera le rôle du père d’Alice, Roger, dans le nouveau drame comique.

Nigel a joué le rôle du maléfique Lewis Archer dans Coronation Street, apparaissant sur les pavés aussi récemment qu’en 2019.

Il a joué Lord Andrew Lindsay dans Chariots of Fire en 1981, ce qui lui a valu une nomination à la Bafta, et était un escroc séduisant dans la série télévisée The Charmer.

Havers a participé à la série télévisée de la BBC Who Do You Think You Are? en 2013, son ascendance allait d’un homme d’affaires d’Essex du côté de son père à un meunier de Cornouailles du côté de sa mère.

Gemma Jones

La star de Gentleman Jack, Gemma Jones, figurera dans le nouveau drame en tant que belle-fille d’Alice.

Elle est apparue dans des films populaires tels que le Journal de Bridget Jones et les films Harry Potter.

La femme de 73 ans a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle Bafta TV en 2015 pour son rôle dans le film de la BBC Marvelous.

Kenneth Cranham

Kenneth Cranham joue le beau-père d’Alice dans le nouveau programme.

Le joueur de 75 ans est connu pour être dans le film d’horreur Hellbound: Hellraiser II et le film à suspense Valkyrie.

L’écossais a cependant fait plus d’acteur sur scène et a joué dans des émissions telles que Entertaining Mr Sloane, Loot et An Inspector Calls.

Il a remporté un Olivier Award en 2016 du meilleur acteur, après son rôle dans Le Père.

En 2019, il a joué Brian Reader dans la série télévisée Hatton Garden et a été la star de Shine On Harvey Moon de 1982 à 1985.

Jason Merrells

L’acteur jouera le rôle du mari mort d’Alice, Harry.

Ce que sa femme Alice découvrira bientôt, c’est qu’Harry a laissé derrière lui une traînée inquiétante de secrets, de dettes, de soupçons et d’activités criminelles.

Merrells a joué dans de nombreuses émissions télévisées, de la réceptionniste de Casualty à un passage de quatre ans sur Emmerdale de 2010 à 2014.

Il a joué dans Cutting It, Sweet Medicine, Waterloo Road, Lark Rise To Candleford et Agatha Raisin.

Isabella Pappas

L’adolescent jouera Charlotte, la fille de 16 ans d’Alice et Harry, dans la série en six épisodes.

Le joueur de 17 ans a joué dans l’émission télévisée Paranoid, mais connaît mieux la scène.

Isabella a été nominée pour l’Olivier Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans The Nether en 2015.

Elle a également été nominée pour le prix WhatsOnStage 2020 de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Appropriate.

Sharon Rooney

L’écossaise figurera dans la série en tant que sœur de Harry, Nicola.

Elle a quitté l’école à l’âge de 16 ans pour commencer une carrière d’actrice.

La star a figuré dans la série My Mad Fat Diary dans le rôle de Rae Earl, Sophie dans Two Doors Down et le personnage de Dawn in Brief Encounters.

En 2015, le rôle de Sharon dans My Mad Fat Dairy lui a valu un British Academy Scotland Award de la meilleure actrice de télévision.