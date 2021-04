Préparez-vous à dire au revoir à vos mardis soirs, car Cruel Summer a déjà attiré tout le monde.

Le thriller captivant sur les enlèvements et la tromperie est produit par Jessica Biel de The Sinner.

5 Olivia Holt assume le rôle principal de Kate Wallis Crédits: Getty

Qui fait partie du casting de Cruel Summer?

Olivia Holt comme Kate Wallis

Kate est une adolescente belle et populaire qui est enlevée.

L’actrice Olivia est devenue célèbre avec Kickin ‘It de Disney.

Elle a également exprimé les films Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast et Gnome Alone.

Olivia est également connue pour les films Class Rank, Same Kind of Different as Me et Status Update.

Chiara Aurelia comme Jeanette Turner

5 Chiara Aurelia joue Jeanette Turner Crédits: Getty

Jeanette est une lycéenne douce qui a la joie de vivre mais un besoin presque obsessionnel d’être aimée.

L’étoile montante de 18 ans, Chiara, a commencé sa carrière en 2014.

Elle est connue pour de nombreuses émissions de télévision, notamment Tell Me Your Secrets, The Brave et Recovery Road.

Froy Gutierrez comme Jamie Henson

5 Le beau Froy Gutierrez prend le rôle de Jamie Henson Crédits: Getty

Jamie est le mec populaire à l’école, qui est d’abord le petit ami de Kate, avant de devenir Jeanette.

Le bel acteur Froy a déjà accumulé ses crédits d’acteur depuis son lancement à la gloire en 2015.

Il est surtout connu pour Teen Wolf et Light as A Feather.

Michael Landes comme Greg Turner

5 Michael Landes joue le père de Jeanette Greg Turner Crédit: Freeform

Greg est le père aimant de Jeanette qui présente comme s’il avait tout ensemble, mais il y a des fissures dans sa façade par ailleurs parfaite.

L’acteur Michael est probablement le plus connu de la distribution.

Il est bien connu à la télévision pour Silent Witness, CSI et Upstairs, Downstairs.

Blake Lee comme Martin Harris

5 Blake Lee joue Martin Harris dans l’émission Crédit: Freeform

M. Harris est le nouveau directeur adjoint de l’école secondaire locale.

L’acteur Blake est devenu un visage fmailiar à la télévision.

Il est surtout connu pour les parcs et les loisirs et la mixologie.

Où puis-je regarder Cruel Summer?

Vous pouvez maintenant diffuser les deux premiers épisodes sur Freeform.com.

L’émission a été créée sur le site le 20 avril 2021.

Les épisodes continueront de chuter chaque semaine les mardis à 22 h HE / 19 h HP.