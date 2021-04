S’étendant sur plus de 18 ans, A Touch Of Frost est l’une des séries les plus emblématiques de l’histoire de la télévision britannique.

Centré autour de la carrière du détective Jack Frost, joué par le trésor national David Jason, le spectacle s’est déroulé de 1992 à 2010. Voici les principales stars de l’émission à succès.

ITV

A Touch Of Frost était une émission à succès pour l’ancienne star de Only Fools and Horses David Jason, voir ici avec le favori de l’émission John Lyons[/caption]

Qui fait partie du casting de A Touch of Frost?

David Jason

Alamy

David Jason a passé 18 ans à jouer le rôle du détective Jack Frost[/caption]

Mieux connu pour son interprétation de Del Boy dans Only Fools and Horses, David Jason est l’une des comédies les plus appréciées du pays.

Il a également joué des rôles principaux dans Darling Buds Of May et Open All Hours.

Dans A Touch of Frost, il joue le personnage principal de DI Jack Frost, un détective maladroit et désorganisé qui est excellent dans son travail.

En 1993, juste un an après avoir commencé son rôle dans Frost, Jason a été nommé Officier de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) pour son service d’acteur dans la comédie.

Douze ans plus tard, en 2005, Jason a été fait chevalier.

Il est généralement considéré comme l’un des meilleurs acteurs comiques de l’histoire britannique.

Arthur White

Rex

Arthur White (à droite) photographié aux côtés de son frère David Jason[/caption]

Arthur White a veillé à ce que A Touch Of Frost reste une affaire de famille, car il est le frère aîné de David Jason dans la vraie vie.

Décrivant le rôle d’Ernie Trigg dans la série, A Touch Of Frost était sans doute l’œuvre la plus notable de White, bien qu’il ait continué à figurer dans The Darling Buds Of May, à nouveau avec son jeune frère.

Dans les années 60, il a joué dans Emergency Ward 10 avant de jouer dans Heartbeat, Family Affairs et As Time Goes By dans une carrière qui a duré plus de quatre décennies.

Bruce Alexander

Bruce Alexander, 74 ans, est devenu un favori des fans pour son rôle de surintendant Stanley Mullett, le supérieur du personnage de David Jason.

Mullett – appelé Harry cerclé de corne derrière son dos – se heurte souvent à son meilleur détective.

La carrière d’Alexandre a en fait commencé dans le théâtre, l’acteur travaillant couramment avec la Royal Shakespeare Company à la fin des années quatre-vingt avant d’obtenir le concert sur A Touch Of Frost.

En 2019, il est apparu sur les écrans de télévision dans Gentleman Jack.

Et il a également joué des rôles dans Doctors, EastEnders, Brookside et The Bill.

John Lyons

ITV

John Lyons a connu un succès à la fois sur scène et à l’écran[/caption]

John Lyons a connu une carrière extrêmement réussie avant son mandat dans A Touch Of Frost, en vedette dans une variété de programmes télévisés, notamment George et Mildred, On the Buses et Upstairs Downstairs.

Incarnant le sergent-détective George Toolan dans le drame d’ITV, Lyons a jonglé son temps entre l’émission et d’autres émissions populaires telles que Spooks, Doctors et Shameless.

Lyons a finalement ralenti le rythme de sa carrière télévisuelle, choisissant d’apparaître dans plus de spectacles.

Damien Lewis

ITV

Damien Lewis est apparu dans A Touch of Frost pour un épisode[/caption]

Bien que les fans de A Touch Of Frost puissent se gratter la tête à l’inclusion de Lewis, il est un membre digne de cette liste car c’était l’un de ses premiers rôles à la télévision.

Lewis a joué dans un épisode de long métrage de la série dans le rôle d’Adam Weston.

Son moment le plus notable dans son seul épisode est venu quand il est sorti d’une piscine ornant une paire de speedos rouge vif.

Selon IMDB, il n’est apparu que dans le téléfilm Micky Love et un épisode de Poirot avant de jouer Adam dans un épisode appelé Deep Waters en 1996.

La star de Homeland a depuis remporté un prix Emmy et un Golden Globe, ainsi qu’une nomination aux Screen Actors Guild.

Il est également apparu dans Band Of Brothers, The Forsyte Saga, Life and Billions.

Parmi les autres stars invitées de A Touch Of Frost, citons Joanne Froggatt de Downton Abbey, les stars de Line Of Duty Adrian Dunbar et Lennie James, et la regrettée actrice d’Emmerdale Leah Bracknell.





Comment puis-je regarder A Touch of Frost?

Les fans peuvent encore profiter de la série de plusieurs façons près de 30 ans après sa sortie initiale.

La première saison est disponible pour regarder sur Amazon Prime, mais pour l’instant, le service de streaming ne possède pas les droits de montrer A Touch Of Frost au-delà de la première série, avec sept épisodes.

Cependant, si vous ne voulez pas être arrêté dans vos traces après avoir regardé une seule série, n’ayez crainte – BritBox possède les 15 saisons de la série.

Si vous vous abonnez au service de streaming commun de la BBC et d’ITV, vous pouvez regarder chaque épisode de A Touch Of Frost, depuis le premier épisode, diffusé pour la première fois en 1992.

ITV est également diffusé ce soir, vendredi 23 avril, à 20h30.

Une fois diffusé, il devrait être disponible pour le rattrapage sur le hub ITV.

Et ITV2 et ITV3 donnent souvent aux téléspectateurs une chance de regarder d’anciens épisodes du détective favori.