American Pickers de la chaîne HISTORY est diffusé sur le réseau depuis 22 saisons.

Les acteurs de la série voyagent à travers les États-Unis à la recherche d’artefacts rares et de trésors spéciaux qu’ils peuvent acheter à des collectionneurs et revendre dans leurs magasins d’antiquités.

Qui fait partie du casting d’American Pickers?

Mike Wolfe

Mike Wolfe, 56 ans, est le créateur d’American Pickers.

La star de l’émission se targue d’être un conservateur de trésors liés à l’histoire des États-Unis et de préserver des artefacts anciens des générations précédentes.

Ses boutiques spécialisées qui vendent les articles vintage sont devenues les principales destinations touristiques du Claire, Iowa et Nashville, Tennessee.

Wolfe dirige un site Web d’antiquités appelé Antique Archaeology, où les fans de la série peuvent acheter en ligne des produits conçus par lui.

Il gère également un blog sur le site et accepte les soumissions de personnes qui pourraient vouloir abandonner leurs antiquités.

Frank Fritz

Frank Fritz est l’acolyte et partenaire commercial de Wolfe dans l’émission.

La paire voyage ensemble pour trouver les articles vintage et les acheter pour le magasin.

Fritz avait fait une pause pendant les saisons 8 et 9 et a expliqué son absence sur Facebook en écrivant: «Beaucoup d’entre vous se sont interrogés sur ma santé et ma perte de poids.

« J’ai une maladie appelée Crohn [disease], ce qui est parfois difficile à gérer. J’ai commencé à perdre du poids et j’ai couru avec!

Ajoutant: « J’ai fait de l’exercice et j’ai bien mangé… Merci pour tous vos gentils mots d’inquiétude! Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans vous tous! »

Wolfe a révélé que Fritz subissait une opération au dos, bien que l’on ne sache pas pourquoi.

Il n’a pas encore paru dans la nouvelle saison de l’émission.

Danielle Colby

Danielle Colby est la gérante des magasins de l’Iowa et du Tennessee.

Elle passe son temps libre à Porto Rico et fait du bénévolat pour reconstruire l’île, aider les orphelinats et les refuges pour animaux, selon History Channel.

Colby aurait été ami avec Wolfe des années avant que l’émission ne devienne même un concept et lui a demandé de rejoindre le casting une fois qu’il a été créé.

cependant, elle n’a pas fait allusion à faire partie de l’émission plus longtemps et dit lors d’un entretien en 2012 que «on ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur».

«Je doute fortement que l’archéologie antique soit le dernier travail que j’aurai de ma vie, bien que ce soit certainement le travail le plus cool que j’ai eu à ce jour.

« Tout dépend du moment où mon temps là-bas a suivi son cours. J’ai une obligation envers Mike qui m’a mis dans la position dans laquelle je suis en ce moment, et je respecterai cela jusqu’à la fin.

« Mon plan est juste de rester dans les parages et de voir ce qui se passe. Mais j’ai un contrat, et je vais bien sûr honorer ce contrat. Je suppose que c’est une façon sucrée de dire que j’aimerais une spin-off. »

Elle est toujours répertoriée comme membre de la distribution et fait actuellement partie de la nouvelle saison.

Quand a eu lieu la nouvelle saison d’American Pickers?

La nouvelle saison d’American Pickers a été créée les 25 janvier et 21 h HE sur History Channel.

L’émission en est actuellement à sa 22e tranche.