Qui fait partie de l’équipage de Virgin Galactic ?

Le Virgin Galactic de SIR Richard Branson s’envolera dans l’espace le dimanche 11 juillet 2021.

Mais qui le rejoindra dans cette mission passionnante ? Voici ce que nous savons de l’équipage Unity 22.

L’équipage de Virgin Galactic qui s’envolera dans l’espace le dimanche 11 juillet 2021 Crédit : AP

Virgin Galactic, la société de tourisme spatial de Sir Richard, a annoncé le voyage spatial le 1er juillet 2021.

Le magnat britannique prévoit de battre Jeff Bezos, qui se rendra également dans l’espace le 20 juillet à bord du vaisseau spatial New Shepherd de Blue Origin.

Le vol sera le quatrième vol spatial d’essai de Virgin Galactic et sa première mission avec un équipage de quatre personnes à bord.

Richard Branson

Sir Richard Branson est le fondateur de Virgin Galactic Crédit : Virgin Galactic

Il évaluera l’expérience de vol spatial du client.

Il subira également la même formation, préparation et vol que les futurs astronautes de Virgin Galactic.

Beth Moïse

Beth Moses est l’instructeur en chef des astronautes Crédit : Virgin Galactic

Beth Moses est l’instructeur en chef des astronautes de Virgin Galactic. Elle sera responsable de la cabine spatiale et directrice des tests.

Moses de Northbrook, Illinois, a obtenu une licence et une maîtrise en génie aéronautique et astronautique de la Purdue University School of Aeronautics and Astronautics.

Elle est devenue la première femme à effectuer un vol spatial sur un véhicule lancé commercialement en février 2019.

Colin Bennett

Colin Bennett évaluera les procédures en cabine Crédit : Virgin Galactic

Colin Bennett est l’ingénieur principal des opérations.

Il évaluera les procédures de cabine pendant le boost et l’apesanteur.

Selon son profil LinkeDln, il a obtenu une maîtrise en ingénierie aérospatiale de l’Université de Liverpool.

Sirisha Bandla

Sirisha Bandla est vice-présidente du gouvernement et de la recherche Crédit : Virgin Galactic

Sirisha Bandla est vice-présidente des affaires gouvernementales et des opérations de recherche de Virgin Galactic.

Elle testera l’expérience du chercheur en utilisant une expérience de l’Université de Floride qui nécessite plusieurs tubes de fixation portables qui seront activés à divers points du profil de vol.

Après l’annonce du voyage dans l’espace, elle a tweeté: « Je suis incroyablement honorée de faire partie de l’incroyable équipage de # Unity22 et de faire partie d’une entreprise dont la mission est de rendre l’espace accessible à tous. »

Dave Mackay

Dave Mackay pilotera l’avion Crédit : Virgin Galactic

Le pilote de l’engin a plus de 40 ans d’expérience en tant que pilote et il a accumulé plus de 14 000 heures de pilotage dans plus de 140 types d’avions.

Mackay a étudié le génie aéronautique à l’Université de Glasgow.

Il est le premier Écossais d’origine à visiter l’espace.

Michael Masucci

Michael Masucci est le copilote Crédit : Virgin Galactic

Michael Masucci pilotera l’avion aux côtés de Mackey.

Les deux se sont envolés dans l’espace avec VSS Unity en 2019.

Masucci a plus de 9000 heures dans 70 avions différents.