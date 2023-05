Qui fait partie de la famille royale jordanienne et quelle est sa valeur nette ?

LE Royaume hachémite de Jordanie est un royaume arabe situé sur la rive est du Jourdain.

La Jordanie abrite également une famille royale régnant depuis longtemps.

Le roi Abdallah II et la reine Rania ont deux fils et deux filles Crédit : EPA

Qui fait partie de la famille royale jordanienne ?

La Jordanie est gouvernée par le monarque le roi Abdallah II et la reine Rania aux côtés de sa famille qui sont membres de la dynastie hachémite.

Les racines de la famille hachémite remontent au prophète Abraham et à son fils Ismaël.

Le roi Abdallah II ibn Al Hussein est le fils aîné de feu le roi Hussein et de Son Altesse Royale la princesse Muna Al Hussein.

Il a fait ses études au Collège éducatif islamique d’Amman, puis à l’école St. Edmund’s à Surrey, en Angleterre.

Le roi Abdallah a assumé ses pouvoirs constitutionnels en tant que roi du Royaume hachémite de Jordanie le 7 février 1999

La reine Rania est née à Koweït et a rencontré le prince Abdallah à l’âge de 22 ans.

Le couple a quatre enfants qui font partie de la famille royale jordanienne.

Prince héritier Hussein bin Abdullah

Le prince Hussein est l’héritier du trône de Jordanie Crédit : AFP

Le prince Hussein est né le 28 juin 1994 et est l’aîné des enfants du roi Abdallah et de la reine Rania.

Hussein a fait ses études à la King’s Academy et a obtenu un baccalauréat en histoire internationale à l’Université de Georgetown en 2016.

Il est diplômé de l’Académie royale militaire de Sandhurst en 2017 et est également capitaine dans les forces armées jordaniennes.

Le prince Hussein doit épouser l’architecte saoudien Rajwa Al Saif le 1er juin 2023 au palais de Zahran.

Le mariage sera un événement pour les livres d’histoire car il est l’héritier du trône jordanien.

En plus d’être le futur roi, le prince Hussein est en charge de la Crown Prince Foundation.

Princesse Iman

Le titre officiel de la princesse Iman est Son Altesse Royale la princesse Iman de Jordanie Crédit : Getty

La princesse Iman est née le 27 septembre 1996.

Son titre officiel est Son Altesse Royale la princesse Iman de Jordanie.

Le 6 juillet 2022, la princesse Iman a annoncé ses fiançailles avec Jameel Alexander « Jimmy » Thermiótis.

Le couple s’est marié le 12 mars 2023 au palais de Beit Al Urdun.

Princesse Salma

La princesse Salma a été la première femme pilote de jet dans les forces armées jordaniennes Crédit : Alamy

La princesse Salma est née le 26 septembre 2022.

Elle est diplômée de l’Académie internationale d’Amman (IAA) et de l’Académie royale militaire de Sandhurst.

La princesse Salma est devenue la première femme pilote de jet dans les forces armées jordaniennes en 2020.

Elle a également récemment obtenu un baccalauréat en archéologie de l’Université de Californie du Sud en 2023.

Prince Hachem

Le prince Hachem est le plus jeune enfant du roi Adbullah II et de la reine Rania Crédit : Alamy

Le prince Hachem est né le 30 janvier 2005 – partageant le même anniversaire que son père, le roi Abdallah.

Il est le plus jeune enfant du roi Abdallah et de la reine Rania et est le deuxième sur le trône jordanien.

En 2021, le prince Hachem a été nommé dans les forces armées jordaniennes en tant que sous-lieutenant.

Il a également récemment obtenu son diplôme de la King’s Academy – un pensionnat prestigieux en Jordanie.

Quelle est la valeur nette de la famille royale jordanienne ?

Après la mort du roi Hussein en 1999, Abdullah a accédé au trône.

Selon Celebrity Net Worth, le roi Abdallah a une valeur nette de 607 millions de livres sterling (750 millions de dollars).

La famille possède un réseau mondial de propriétés immobilières estimées à plus de 80 millions de livres sterling (100 millions de dollars) et fait également partie du Red Sea Astrarium de 1,25 milliard de livres sterling (1,55 milliard de dollars).