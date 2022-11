Qui fait partie de la famille royale du Qatar et quelle est sa valeur nette ?

LA famille Al-Thani dirige le Qatar depuis la fondation du pays.

À ce jour, le Qatar a eu 11 types d’émirs différents qui ont tous apporté statut et magnificence au pays qu’ils dirigent.

La famille royale Al Thani dirige le Qatar depuis la fondation du pays

Qui fait partie de la famille royale du Qatar ?

Depuis la fondation du Qatar, le pays a vu gouverner 11 émirs différents et chacun d’eux a été membre de la dynastie Al Thani.

L’émir est le monarque et chef d’État du pays.

Il est également le commandant en chef des forces armées et garant de la Constitution.

Au Qatar, ils ont une monarchie absolue – une forme de monarchie dans laquelle le monarque règne en son propre droit ou pouvoir.

Voici un aperçu de certains des membres de la famille royale actuelle au pouvoir.

L’Emir, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani

Le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani est l’émir actuel et occupe la position la plus puissante du pays.

Né le 3 juin 1980, l’émir est le quatrième fils du précédent monarque, Hamad bin Khalifa.

Il a pris la tête de l’État du pays en 2013, lorsque son père a abdiqué le trône.

Pendant ses études, Sheikh Tamim a étudié à la Sherborne School de Grande-Bretagne dans le Dorset et à la Harrow School.

Il a ensuite fréquenté l’Académie royale militaire de Sandhurst, où il a obtenu son diplôme en 1998.

Le prince William et le prince Harry de la famille royale britannique ont fréquenté le même centre de formation.

Après avoir obtenu son diplôme, Sheikh Tamim a été nommé sous-lieutenant dans les forces armées du Qatar.

Il est devenu l’héritier présomptif du trône du Qatar le 5 août 2003, lorsque son frère aîné Sheikh Jassim a renoncé à sa prétention au titre.

En 2005, il fonde Oryx Qatar Sports Investments, propriétaire du Paris Saint-Germain Football Club.

Sous sa direction, le Qatar a également obtenu le droit d’accueillir les Championnats du monde de natation FINA 2014 et la Coupe du monde de football 2022.

Sheikh Tamim a été marié trois fois et a treize enfants au total.

Le 8 janvier 2005, il a épousé sa première femme Sheikha Jawaher bint Hamad Al Thani – ils partagent quatre enfants ensemble.

Le 3 mars 2009, Sheikh Tamim a épousé sa deuxième épouse Sheikha Al-Anoud bint Mana Al Hajri – le couple a accueilli cinq enfants.

Le 25 février 2014, Sheikh Tamim a épousé une troisième femme, Sheikha Noora bint Hathal Al Dosari – ils partagent quatre enfants.

Au total, l’émir a sept fils et six filles.

Son Altesse Hamad bin Khalifa Al Thani

Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani est membre de la famille royale et a été le précédent monarque de 1995 à 2013.

Le gouvernement qatari l’appelle le père émir.

Il a pris le pouvoir à son père, Khalifa bin Hamad Al Thani, lors d’un coup d’État de palais sans effusion de sang en 1995 – une prise de pouvoir soudaine, violente et illégale d’un gouvernement.

Pendant son règne, le producteur de gaz naturel du Qatar est arrivé à 77 millions de tonnes – faisant du Qatar la nation la plus riche de la planète.

L’ancien émir dirigeait un régime autocratique au Qatar sans opposition politique organisée et sans interdiction de la liberté d’expression et de la dissidence.

En tant que chef d’État du comté, Cheikh Hamad a fondé le groupe de médias d’information Al Jazeera et a également joué un rôle dans les négociations entre les États-Unis et les talibans.

L’ancien émir a trois femmes et 24 enfants – 11 fils et 13 filles.

Cheikha Moza bint Nasser Al-Missned

Sheikha Moza bint Nasser Al-Missned est l’épouse de Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani et la mère de l’actuel émir du Qatar.

Elle partage sept enfants avec son mari royal – cinq fils et deux filles.

Elle a cofondé et préside la Fondation du Qatar pour l’éducation, la science et le développement communautaire.

Elle a été nommée l’une des 100 femmes les plus puissantes de Forbes au numéro 74 et classée dans le Top 100 des Arabes les plus puissants, de 2013 à 2017 par Gulf Business.

Au début des années 1990, le nombre de membres de la famille royale était estimé à environ 6 000.

Quelle est la valeur nette de la famille royale du Qatar ?

La valeur nette collective de la famille royale au pouvoir est estimée à environ 335 milliards de dollars.

Le chef de la famille royale – Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, est estimé à environ 2 milliards de dollars à lui seul.

La famille Thani détient des investissements dans un certain nombre de propriétés à travers le monde, notamment le gratte-ciel Shard de Londres, le village olympique, le grand magasin Harrods, Canary Wharf, la caserne de Chelsea et l’Empire State Building de New York.

Les membres de la famille royale détiennent également des investissements dans Barclays Bank, British Airways et Volkswagen.